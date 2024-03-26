https://sputnikarabic.ae/20240326/الرئيس-الإسرائيلي-كل-شيء-يبدأ-وينتهي-مع-يحيى-السنوار-وسنصل-إليه-حيا-أو-ميتا-1087412221.html
الرئيس الإسرائيلي: كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار وسنصل إليه "حيا أو ميتا"
الرئيس الإسرائيلي: كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار وسنصل إليه "حيا أو ميتا"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنه لا بد من الوصول إلى زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "حيا أو ميتا"، للتمكن من استعادة الأسرى الإسرائيليين. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T19:31+0000
2024-03-26T19:31+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك في كلمة للرئيس الإسرائيلي خلال افتتاح مركز أكاديمي في القدس، اليوم الثلاثاء.وتابع: "هو الذي أتخذ قرار هجوم أكتوبر، ويسعى إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وزرع الفتنة بيننا وبين بقية دول العالم".وأردف: "على العالم أجمع ومنطقتنا أن تعلم أن المسؤولية تقع عليه (السنوار)، وعليه وحده، لن ينجح الأمر، لن نسمح بذلك".يذكر أنه في 29 من فبراير/شباط الماضي، أفادت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، "يخطط لجر إسرائيل إلى عملية رفح"، مشيرة إلى أنه "سيخرج منتصرا في نهاية المطاف".وأشارت إلى أن " السنوار، نقل رسالة إلى قيادة الحركة في قطر، مفادها: "الإسرائيليون لدينا في المكان الذي نريده".وذكرت أن اجتماعا عُقد، في وقت سابق من شهر فبراير ناقشت فيه قيادة "حماس" العليا المخاوف من أن "الحركة قد تخسر المعركة البرية في غزة، مع اجتياح معاقلها وقتل عناصرها، لكن السنوار كان يعتقد خلاف ذلك".ووصفت التقارير استراتيجية السنوار، بأنها "انتصار تاريخي" بعد أن قاد أكبر عملية ضد إسرائيل، ثم صمدت الحركة في وجه عملية الجيش الإسرائيلي، حيث سيُنظر إلى "حماس" على أنها "قيادة القضية الوطنية الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240314/إحصائيات-تكشف-أن-يحيى-السنوار-لا-يزال-ملك-غزة-حتى-وهو-مختف-1086962913.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الإسرائيلي: كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار وسنصل إليه "حيا أو ميتا"
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنه لا بد من الوصول إلى زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "حيا أو ميتا"، للتمكن من استعادة الأسرى الإسرائيليين.
وحسب صحيفة
"جيروزاليم بوست"، جاء ذلك في كلمة للرئيس الإسرائيلي خلال افتتاح مركز أكاديمي في القدس، اليوم الثلاثاء.
وأضاف: "الحقيقة هي أن كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار".
وتابع: "هو الذي أتخذ قرار هجوم أكتوبر، ويسعى إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وزرع الفتنة بيننا وبين بقية دول العالم".
وأردف: "على العالم أجمع ومنطقتنا أن تعلم أن المسؤولية تقع عليه (السنوار)، وعليه وحده، لن ينجح الأمر، لن نسمح بذلك".
وأكد هرتسوغ: "ليس هناك خيار، يجب أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار حيا أو ميا، حتى يتسنى إعادة جميع الرهائن".
يذكر أنه في 29 من فبراير/شباط الماضي، أفادت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، "يخطط لجر إسرائيل إلى عملية رفح"، مشيرة إلى أنه "سيخرج منتصرا في نهاية المطاف".
وأشارت إلى أن " السنوار، نقل رسالة إلى قيادة الحركة في قطر، مفادها: "الإسرائيليون لدينا في المكان الذي نريده
".
وذكرت أن اجتماعا عُقد، في وقت سابق من شهر فبراير ناقشت فيه قيادة "حماس" العليا المخاوف من أن "الحركة قد تخسر المعركة البرية في غزة، مع اجتياح معاقلها وقتل عناصرها، لكن السنوار كان يعتقد خلاف ذلك".
ووصفت التقارير استراتيجية السنوار، بأنها "انتصار تاريخي" بعد أن قاد أكبر عملية ضد إسرائيل، ثم صمدت الحركة في وجه عملية الجيش الإسرائيلي، حيث سيُنظر إلى "حماس" على أنها "قيادة القضية الوطنية الفلسطينية".