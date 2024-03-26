الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240326/الرئيس-الفنزويلي-يعلن-تعرضه-لمحاولة-اغتيال-فاشلة-خلال-تجمع-حاشد-في-كاراكاس-1087384812.html
الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس
الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط كراكاس. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T03:42+0000
2024-03-26T04:38+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
نيكولاس مادورو
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مكسيكو - سبوتنيك. وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو/تموز 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز، في وقت سابق، اعتقال ثلاثة رجال دخلوا إلى التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.وأعلن مادورو، في وقت سابق، أنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية، في عام 2023، بما في ذلك خطط لاغتياله.
https://sputnikarabic.ae/20210713/مادورو-يعلن-تعرضه-لمحاولتي-إغتيال-في-الفترة-الأخيرة-1049555837.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن
اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس

03:42 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 26.03.2024)
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط كراكاس.
مكسيكو - سبوتنيك. وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو/تموز 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2021
مادورو يكشف عن تعرضه لمحاولتي اغتيال في الفترة الأخيرة
13 يوليو 2021, 07:29 GMT
وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".
وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.
وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز، في وقت سابق، اعتقال ثلاثة رجال دخلوا إلى التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.
وأعلن مادورو، في وقت سابق، أنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية، في عام 2023، بما في ذلك خطط لاغتياله.
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