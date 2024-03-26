https://sputnikarabic.ae/20240326/الرئيس-الفنزويلي-يعلن-تعرضه-لمحاولة-اغتيال-فاشلة-خلال-تجمع-حاشد-في-كاراكاس-1087384812.html
الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس
الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط كراكاس. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T03:42+0000
2024-03-26T03:42+0000
2024-03-26T04:38+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
نيكولاس مادورو
العالم
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مكسيكو - سبوتنيك. وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو/تموز 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز، في وقت سابق، اعتقال ثلاثة رجال دخلوا إلى التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.وأعلن مادورو، في وقت سابق، أنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية، في عام 2023، بما في ذلك خطط لاغتياله.
https://sputnikarabic.ae/20210713/مادورو-يعلن-تعرضه-لمحاولتي-إغتيال-في-الفترة-الأخيرة-1049555837.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن
اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الفنزويلي يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في كاراكاس
03:42 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 26.03.2024)
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط كراكاس.
مكسيكو - سبوتنيك
. وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو/تموز 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".
وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".
وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.
وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز، في وقت سابق، اعتقال ثلاثة رجال دخلوا إلى التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو
.
وأعلن مادورو، في وقت سابق، أنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية، في عام 2023، بما في ذلك خطط لاغتياله.