https://sputnikarabic.ae/20240326/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-تقف-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-هول-1087395669.html

سكرتير مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول"

سكرتير مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول"

سبوتنيك عربي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T11:33+0000

2024-03-26T11:33+0000

2024-03-26T11:33+0000

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقال باتروشيف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تقف وراء الهجوم، أم أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا): "بالطبع أوكرانيا".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو