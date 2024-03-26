https://sputnikarabic.ae/20240326/بوتين-آمل-أن-يفعل-المدعون-كل-ما-في-وسعهم-لضمان-معاقبة-الإرهابيين-1087393970.html

بوتين: آمل أن يفعل المدعون كل ما في وسعهم لضمان معاقبة الإرهابيين

بوتين: آمل أن يفعل المدعون كل ما في وسعهم لضمان معاقبة الإرهابيين

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتوقع من المدّعين أن يفعلوا كل ما هو ضروري لضمان حصول الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي طال قاعة "كروكوس... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T11:16+0000

2024-03-26T11:16+0000

2024-03-26T11:16+0000

روسيا

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وقال بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس الإدارة في مكتب المدعي العام الروسي: "آمل أن يقوم المدّعون، في إطار صلاحياتهم، بما في ذلك عند توجيه اتهامات وأثناء المحاكمة، بكل ما هو ضروري لضمان حصول المجرمين على عقوبة عادلة، كما يقتضي القانون الروسي".وأكد بوتين أن المحققين يعملون بعناية على تحديد تفاصيل الهجوم الإرهابي، وتحديد أدوار الإرهابيين ودرجة ذنبهم. وأضاف بوتين: "لقد تم القبض على المجرمين الذين ارتكبوا جريمة القتل الجماعي بشكل مباشر، كما تعلمون، ويقوم المحققون بعناية بتحديد ملابسات هذه الجريمة الوحشية ومعرفة تفاصيلها وتحديد دور ودرجة ذنب كل مشارك، ودراسة استنتاجات فرق البحث الجنائي والأطباء الشرعيين". وأوضح أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وغيره من الأجهزة الخاصة يعملون على حل القضية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضية، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

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