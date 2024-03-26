https://sputnikarabic.ae/20240326/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-يتخذ-إجراءات-خطيرة-بسبب-انهيار-نظامه-1087395020.html
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يتخذ إجراءات "خطيرة" بسبب انهيار نظامه
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يتخذ إجراءات "خطيرة" بسبب انهيار نظامه
سبوتنيك عربي
صرح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ إجراءات يائسة وخطيرة بسبب انهيار نظامه. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T11:24+0000
2024-03-26T11:24+0000
2024-03-26T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماكغريغور لقناة "ريداكتيد" على اليوتيوب: "يمكن تشبيه زيلينسكي ونظامه بحيوان مصاب بجروح قاتلة ويموت الآن، وسيقاتل حتى النهاية، بدلا من الاستسلام والتفاوض".ووفقا لماكغريغور، بسبب اليأس في ساحة المعركة، فإن الرئيس الأوكراني مستعد لاتخاذ خطوات يائسة وخطيرة من أجل مواجهة روسيا بطريقة أو بأخرى.وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "نظام كييف يبذل قصارى جهده لإخفاء الوضع الحقيقي في ساحة المعركة عن مواطنيه، ويصدر هجماته الإرهابية ضد الروس على أنها نجاحات، كما أنه يكثف من عمليات التعبئة القسرية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يضرب-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-1087393630.html
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روسيا, العالم
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يتخذ إجراءات "خطيرة" بسبب انهيار نظامه
صرح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ إجراءات يائسة وخطيرة بسبب انهيار نظامه.
وأضاف ماكغريغور لقناة "ريداكتيد" على اليوتيوب: "يمكن تشبيه زيلينسكي ونظامه بحيوان مصاب بجروح قاتلة ويموت الآن، وسيقاتل حتى النهاية، بدلا من الاستسلام والتفاوض".
ووفقا لماكغريغور، بسبب اليأس في ساحة المعركة، فإن الرئيس الأوكراني مستعد لاتخاذ خطوات يائسة وخطيرة من أجل مواجهة روسيا بطريقة أو بأخرى.
وصرح وزيرالدفع الروسي سيرغي شويغو، يوم 20 مارس/ آذار الجاري، إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تقدر بأكثر من 71 ألف مقاتل و11 ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة، مضيفًا أنه بسبب الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية، أصبحت حالات الفرار أكثر تواترًا، كما أن أعمال النهب ضد المدنيين تتفشى في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "نظام كييف يبذل قصارى جهده لإخفاء الوضع الحقيقي في ساحة المعركة عن مواطنيه، ويصدر هجماته الإرهابية ضد الروس على أنها نجاحات، كما أنه يكثف من عمليات التعبئة القسرية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.