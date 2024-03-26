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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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https://sputnikarabic.ae/20240326/ميغ-31-الروسية-تعترض-قاذفات-قنابل-أمريكية-فوق-بحر-بارنتس-1087403251.html
"ميغ-31" الروسية تعترض قاذفات قنابل أمريكية فوق بحر بارنتس
"ميغ-31" الروسية تعترض قاذفات قنابل أمريكية فوق بحر بارنتس
سبوتنيك عربي
رافق طاقم المقاتلة الروسية "ميغ-31" قاذفات القنابل الأمريكية "بي-1بي" فوق بحر بارنتس، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
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2024-03-26T13:21+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "رصدت معدات مراقبة المجال الجوي، اليوم، أهدافاً جوية، فوق بحر بارنتس وكانت تقترب من الحدود الروسية". وأضافت الوزارة: "لتحديد الهدف ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت قوات الدفاع الجوي المناوبة بإرسال مقاتلة من طراز "ميغ- 31". وتم تحديد الهدف على أنه قاذفتان استراتيجيتان من طراز"بي-1بي" تابعتان للقوات الجوية الأمريكية. وأشارت الوزارة إلى أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت القاذفتان الاستراتيجيتان بتعديل مسار طيرانها، فابتعدتا ثم استدارتا عن حدود روسيا". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة عادت بسلام إلى المطار. لم يكن هناك انتهاك للحدود الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة التزم طاقم المقاتلة الروسية بدقة بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي في المياه المحايدة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/مقاتلات-يابانية-تعترض-طائرة-مسيرة-صينية-1087393444.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ميغ-31" الروسية تعترض قاذفات قنابل أمريكية فوق بحر بارنتس

13:21 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "ميغ-31"
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Илья Питалев
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رافق طاقم المقاتلة الروسية "ميغ-31" قاذفات القنابل الأمريكية "بي-1بي" فوق بحر بارنتس، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "رصدت معدات مراقبة المجال الجوي، اليوم، أهدافاً جوية، فوق بحر بارنتس وكانت تقترب من الحدود الروسية".
القوات الجوية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
مقاتلات يابانية تعترض طائرة مسيرة صينية
10:35 GMT
وأضافت الوزارة: "لتحديد الهدف ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت قوات الدفاع الجوي المناوبة بإرسال مقاتلة من طراز "ميغ- 31". وتم تحديد الهدف على أنه قاذفتان استراتيجيتان من طراز"بي-1بي" تابعتان للقوات الجوية الأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت القاذفتان الاستراتيجيتان بتعديل مسار طيرانها، فابتعدتا ثم استدارتا عن حدود روسيا".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة عادت بسلام إلى المطار. لم يكن هناك انتهاك للحدود الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة التزم طاقم المقاتلة الروسية بدقة بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي في المياه المحايدة.
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