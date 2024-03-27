https://sputnikarabic.ae/20240327/أونروا-مقتل-نحو-14-ألف-طفل-فلسطيني-خلال-الحرب-في-غزة-حتى-الآن-1087428265.html
"أونروا": مقتل نحو 14 ألف طفل فلسطيني خلال الحرب في غزة حتى الآن
"أونروا": مقتل نحو 14 ألف طفل فلسطيني خلال الحرب في غزة حتى الآن
سبوتنيك عربي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلاً في الحرب التي... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:34+0000
2024-03-27T12:34+0000
2024-03-27T12:34+0000
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وذكّرت الأونروا بأن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.وأضافت أن المستشفيات شمالي غزة بحاجة ماسة للوقود والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية.وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في جلسة، الاثنين الماضي، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بن-غفير-بايدن-يفضل-السنوار-على-نتنياهو-1087420659.html
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طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"أونروا": مقتل نحو 14 ألف طفل فلسطيني خلال الحرب في غزة حتى الآن
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلاً في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكّرت الأونروا بأن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وأضافت أن المستشفيات شمالي غزة بحاجة ماسة للوقود والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية.
كما لفتت إلى تأكيد اليونيسف بأن 13750 طفلا قتلوا في قطاع غزة حتى الآن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في جلسة، الاثنين الماضي، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة
.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.