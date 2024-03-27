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https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-عاجزون-عن-التعامل-مع-هجمات-أنصار-الله-1087425851.html
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها عاجزون عن إيقاف هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية والعسكرية على الرغم من استخدام... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن قائد الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر، الأميرال مارك ميجيز، أقر بأنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وحلفائها الكثير من العمل فيما يتعلق بتصرفات "أنصار الله".ووفقا له، فقد تمكنت القوى الغربية من تقليص قدرات "أنصار الله" جزئيا، لكنه لم يؤكد المدة الزمنية التي ستتوقف فيها عن هجماتها على السفن.ونقلت "بلومبرغ" تصريحات مسؤول عسكري أمريكي قال إن "احتواء الحوثيين مكلف للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وغير مربح لهم".وتستشهد الوكالة أيضًا برأي مسؤول غربي لم تذكر اسمه بأن "الحوثيين لديهم القدرة على ضرب السفن الحربية بالوتيرة الحالية تقريبًا لعدة أشهر أخرى". وخلص التقرير إلى أنه "إذا قُتل أفراد عسكريون أجانب بسبب هجمات الحوثيين على سفينة حربية، فقد تنتقل الولايات المتحدة إلى الهجمات على قادة الحوثيين في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20240324/الحوثي-أوصلنا-رسالة-للسعودية-بأنها-ستكون-هدفا-لو-ساندت-أمريكا-في-العدوان-على-اليمن-1087347195.html
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العالم

إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"

11:25 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها عاجزون عن إيقاف هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية والعسكرية على الرغم من استخدام جميع إمكانياتهم وأسلحتهم العسكرية الحديثة وباهظة الثمن.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن قائد الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر، الأميرال مارك ميجيز، أقر بأنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وحلفائها الكثير من العمل فيما يتعلق بتصرفات "أنصار الله".
ووفقا له، فقد تمكنت القوى الغربية من تقليص قدرات "أنصار الله" جزئيا، لكنه لم يؤكد المدة الزمنية التي ستتوقف فيها عن هجماتها على السفن.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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وأوضحت الوكالة في تقريرها أنه على الرغم من كل الأسلحة الباهظة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، فإنهم غير قادرين على إيقاف الهجمات على سفن الشحن المدنية والسفن الحربية.

ونقلت "بلومبرغ" تصريحات مسؤول عسكري أمريكي قال إن "احتواء الحوثيين مكلف للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وغير مربح لهم".
وتستشهد الوكالة أيضًا برأي مسؤول غربي لم تذكر اسمه بأن "الحوثيين لديهم القدرة على ضرب السفن الحربية بالوتيرة الحالية تقريبًا لعدة أشهر أخرى".
وخلص التقرير إلى أنه "إذا قُتل أفراد عسكريون أجانب بسبب هجمات الحوثيين على سفينة حربية، فقد تنتقل الولايات المتحدة إلى الهجمات على قادة الحوثيين في المستقبل".
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