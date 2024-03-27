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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sputnikarabic.ae/20240327/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-كروكوس-إلى-140-شخصا-1087427175.html
ارتفاع عدد ضحايا هجوم "كروكوس" إلى 140 شخصا
ارتفاع عدد ضحايا هجوم "كروكوس" إلى 140 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أحد الضحايا في "كروكوس"، والذي كان في حالة خطيرة للغاية، توفي. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:09+0000
2024-03-27T12:09+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال موراشكو: "لقد بذل الأطباء كل ما في وسعهم". وكما أفاد رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، يوم الاثنين، أنه في ذلك الوقت كان هناك 139 شخصًا على قائمة القتلى. وبذلك يصل عدد الضحايا إلى 140. وأضاف موراشكو أن أربعة ضحايا آخرين ما زالوا في حالة خطيرة للغاية، و19 مصابا، بينهم ثلاثة أطفال، في حالة خطيرة، و34 جريحا في حالة متوسطة.وأشار موراشكو إلى أن "23 ضحية أخرى يكملون العلاج في المستشفى ويستعدون للخروج".بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه وفقًا للبيانات التشغيلية، فقد تلقى 205 ضحايا رعاية خارجية.وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو هجومًا إرهابيًا مروعًا، مساء يوم الجمعة 22 آذار/ مارس، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا. وتم إعلان يوم 24 آذار/ مارس يوم حداد وطني.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم وضعها مسبقًا في مخبأ سري.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20240326/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

ارتفاع عدد ضحايا هجوم "كروكوس" إلى 140 شخصا

12:09 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Russian Investigative Committee / الانتقال إلى بنك الصورإزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Russian Investigative Committee
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أحد الضحايا في "كروكوس"، والذي كان في حالة خطيرة للغاية، توفي.
وقال موراشكو: "لقد بذل الأطباء كل ما في وسعهم".
وكما أفاد رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، يوم الاثنين، أنه في ذلك الوقت كان هناك 139 شخصًا على قائمة القتلى. وبذلك يصل عدد الضحايا إلى 140.
وأضاف موراشكو أن أربعة ضحايا آخرين ما زالوا في حالة خطيرة للغاية، و19 مصابا، بينهم ثلاثة أطفال، في حالة خطيرة، و34 جريحا في حالة متوسطة.
وأشار موراشكو إلى أن "23 ضحية أخرى يكملون العلاج في المستشفى ويستعدون للخروج".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه وفقًا للبيانات التشغيلية، فقد تلقى 205 ضحايا رعاية خارجية.
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... اعتقال الشخص الثامن المتهم في القضية
أمس, 14:30 GMT
وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو هجومًا إرهابيًا مروعًا، مساء يوم الجمعة 22 آذار/ مارس، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا. وتم إعلان يوم 24 آذار/ مارس يوم حداد وطني.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم وضعها مسبقًا في مخبأ سري.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
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