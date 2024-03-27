اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": الخلاف حول ملف النفط بين بغداد وأربيل وصل إلى "الذروة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240327/اقتصادي-عراقي-لـسبوتنيك-الخلاف-حول-ملف-النفط-بين-بغداد-وأربيل-وصل-إلى-الذروة--1087430643.html
اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": الخلاف حول ملف النفط بين بغداد وأربيل وصل إلى "الذروة"
اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": الخلاف حول ملف النفط بين بغداد وأربيل وصل إلى "الذروة"
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي العراقي،عمر الحلبوسي، أن التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وصل إلى الذروة وتعمق بشكل أكبر بسبب قضية نفط الإقليم. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T13:21+0000
2024-03-27T13:21+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/10/1080142337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d89777bdf223538047a3885213d5094.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن حجم التوتر ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وصل إلى الذروة وتعمق بشكل أكبر على خلفية قضية نفط كردستان، الذي ترفض حكومة الإقليم تسليمه إلى الحكومة المركزية، مقابل قيام بغداد بمنح الإقليم الرواتب مع حصة في الموازنة.وتابع الحلبوسي: "لم توافق أربيل على تسليم النفط مقابل الرواتب في الموازنة خلال السنوات السابقة واستمرت في تصديره عبر الموانئ التركية، الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية إلى رفع دعوة قضائية ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد، وبعد مضي عام على كسب العراق للدعوة ما زال نفط كردستان متوقف عن التصدير وهو ما يتسبب بخسائر سنوية كبيرة للعراق تتجاوز 10 مليار دولار".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بيان وزارة النفط العراقية والذي حمل الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان المسؤولية عن توقف التصدير، يعد نقطة تحول مهمة وزيادة في تعميق أزمة تصدير نفط الإقليم وهو ما يؤشر عن أنه لا حلول قريبة للأزمة تلوح بالأفق إذ سابقا لم تقم الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط بتحميل مسؤولية إيقاف تصدير نفط كردستان إلى الشركات المستثمرة الأجنبية.وأوضح الحلبوسي أن قيام وزارة النفط بكشف المستور والحديث عن أن العقود وقعت خارج إرادتها وأنها لم تطلع عليها، وأن حكومة كردستان العراق تماطل في تسليم العقود لوزارة النفط العراقية لغرض الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها.وقال الخبير الاقتصادي: "التوتر ما بين المركز والإقليم على أشده ولم تستطع كافة الجهود حل هذه الأزمة ما يعني استمرار توقف تصدير نفط كردستان ما لم تحل كافة المشكلات المتعددة ما بين الأطراف الأربعة، حكومة المركز التي تطالب بأن يكون تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، والطرف الثاني في المشكلة حكومة كردستان العراق التي تماطل في الاتفاق وتحاول أن تدفع بعدم بيع نفط كردستان عبر شركة سومو".ويكمل: "الطرف الثالث في المشكلة هو الحكومة التركية التي وقع عليها الحكم من قبل محكمة التحكيم التجاري الدولية في غرفة تجارة باريس بدفع تعويض للعراق ولم تفعل حتى الآن، والطرف الرابع هو ما تم الكشف عنه مؤخرا عن طريق شركة النفط، وهي الشركات الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان".ولفت الحلبوسي إلى أن كل المعطيات وعدم إبداء اللين من قبل أي طرف من الأطراف الأربعة يشير إلى استمرار تفاقم الأزمة وعدم استئناف تصدير النفط بوقت قريب، وأن هذا القرار لا يبرئ حكومة الإقليم، بل يجعلها في قلب الاتهام كونها وقعت عقود استثمار النفط من دون العودة إلى حكومة المركز وهذه مشكلة سيطول الصراع حولها بين حكومة المركز والاقليم.اتهمت وزارة النفط العراقية، الاثنين الماضي، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون بحسب "سكاي نيوز عربية".وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، الأمر الذي أضاع عدة مليارات من الدولارات على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
https://sputnikarabic.ae/20240222/خبير-كردي-يوضح-لـسبوتنيك-خطورة-قرارات-المحكمة-الاتحادية-العراقية-بشأن-كردستان-1086320157.html
https://sputnikarabic.ae/20240221/العراق-إلزام-إقليم-كردستان-بتسليم-جميع-الإيرادات-للحكومة-الاتحادية-1086282569.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/10/1080142337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66cc7961f5f58272bd3ecab506e80e05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": الخلاف حول ملف النفط بين بغداد وأربيل وصل إلى "الذروة"

13:21 GMT 27.03.2024
© AFP 2023النفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي العراقي،عمر الحلبوسي، أن التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وصل إلى الذروة وتعمق بشكل أكبر بسبب قضية نفط الإقليم.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن حجم التوتر ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وصل إلى الذروة وتعمق بشكل أكبر على خلفية قضية نفط كردستان، الذي ترفض حكومة الإقليم تسليمه إلى الحكومة المركزية، مقابل قيام بغداد بمنح الإقليم الرواتب مع حصة في الموازنة.
وتابع الحلبوسي: "لم توافق أربيل على تسليم النفط مقابل الرواتب في الموازنة خلال السنوات السابقة واستمرت في تصديره عبر الموانئ التركية، الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية إلى رفع دعوة قضائية ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد، وبعد مضي عام على كسب العراق للدعوة ما زال نفط كردستان متوقف عن التصدير وهو ما يتسبب بخسائر سنوية كبيرة للعراق تتجاوز 10 مليار دولار".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بيان وزارة النفط العراقية والذي حمل الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان المسؤولية عن توقف التصدير، يعد نقطة تحول مهمة وزيادة في تعميق أزمة تصدير نفط الإقليم وهو ما يؤشر عن أنه لا حلول قريبة للأزمة تلوح بالأفق إذ سابقا لم تقم الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط بتحميل مسؤولية إيقاف تصدير نفط كردستان إلى الشركات المستثمرة الأجنبية.
إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
خبير كردي يوضح لـ"سبوتنيك" خطورة قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن كردستان
22 فبراير, 17:11 GMT
وأوضح الحلبوسي أن قيام وزارة النفط بكشف المستور والحديث عن أن العقود وقعت خارج إرادتها وأنها لم تطلع عليها، وأن حكومة كردستان العراق تماطل في تسليم العقود لوزارة النفط العراقية لغرض الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها.
وقال الخبير الاقتصادي: "التوتر ما بين المركز والإقليم على أشده ولم تستطع كافة الجهود حل هذه الأزمة ما يعني استمرار توقف تصدير نفط كردستان ما لم تحل كافة المشكلات المتعددة ما بين الأطراف الأربعة، حكومة المركز التي تطالب بأن يكون تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، والطرف الثاني في المشكلة حكومة كردستان العراق التي تماطل في الاتفاق وتحاول أن تدفع بعدم بيع نفط كردستان عبر شركة سومو".
ويكمل: "الطرف الثالث في المشكلة هو الحكومة التركية التي وقع عليها الحكم من قبل محكمة التحكيم التجاري الدولية في غرفة تجارة باريس بدفع تعويض للعراق ولم تفعل حتى الآن، والطرف الرابع هو ما تم الكشف عنه مؤخرا عن طريق شركة النفط، وهي الشركات الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان".
احتفال في كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العراق: إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات للحكومة الاتحادية
21 فبراير, 12:46 GMT
ولفت الحلبوسي إلى أن كل المعطيات وعدم إبداء اللين من قبل أي طرف من الأطراف الأربعة يشير إلى استمرار تفاقم الأزمة وعدم استئناف تصدير النفط بوقت قريب، وأن هذا القرار لا يبرئ حكومة الإقليم، بل يجعلها في قلب الاتهام كونها وقعت عقود استثمار النفط من دون العودة إلى حكومة المركز وهذه مشكلة سيطول الصراع حولها بين حكومة المركز والاقليم.
اتهمت وزارة النفط العراقية، الاثنين الماضي، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، الأمر الذي أضاع عدة مليارات من الدولارات على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMTДым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونة10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала