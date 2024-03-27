https://sputnikarabic.ae/20240327/القضاء-التونسي-يصدر-أحكاما-بالإعدام-على-4-متهمين-في-قضية-اغتيال-شكري-بلعيد-1087417959.html
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالإعدام على 4 متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالإعدام على 4 متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد
سبوتنيك عربي
قضت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، "بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياه لمتهمين اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد". 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T07:43+0000
2024-03-27T07:43+0000
2024-03-27T07:43+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087417696_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_37b029ebdd4c1378bc938d245688501b.jpg
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية".وبين شطيبة أن "الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل".واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220206/أحزاب-ومنظمات-تونسية-تتظاهر-للمطالبة-بالكشف-عن-حقيقة-اغتيال-شكري-بلعيد-1058099024.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087417696_75:0:1035:720_1920x0_80_0_0_e5b55b1145ff7fd07e15913cccbaf787.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالإعدام على 4 متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد
قضت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، "بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياه لمتهمين اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد".
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية".
وبين شطيبة أن "الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل".
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد
الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.