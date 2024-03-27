https://sputnikarabic.ae/20240327/المحكمة-الدستورية-الروسية-لـسبوتنيك-مستعدون-للحديث-عن-عقوبة-الإعدام-بحق-مجرمي-كروكوس-1087433971.html

المحكمة الدستورية الروسية لـ"سبوتنيك": يمكن أن نبدي رأينا في عقوبة الإعدام فقط بطلب رسمي من المختصين

المحكمة الدستورية الروسية لـ"سبوتنيك": يمكن أن نبدي رأينا في عقوبة الإعدام فقط بطلب رسمي من المختصين

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المحكمة الدستورية في روسيا فاليري زوركين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام، فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T15:05+0000

2024-03-27T15:05+0000

2024-03-27T15:28+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102667/07/1026670705_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5cce687bc8057ea51440a78b822ffe2c.jpg

وقال زوركين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "المحكمة مستعدة للرد فقط بعد التماس رسمي من قبل الجهات المختصة بذلك الأمر".بدورها أوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك" أنه "لا يجوز للمحكمة الدستورية رفض النظر في الاستئناف إلا إذا كان لا يتوافق مع متطلبات قانون المحكمة الدستورية، ويتم تحديد تكوين هذه المتطلبات حسب فئة القضايا التي يتم تقديم الاستئناف ضمنها. على سبيل المثال، يجوز لمجموعة من النواب لا يقل عددها عن 90 نائبًا التقدم بطلب لمراجعة دستورية أحكام القانون، أما التفسيرات القانونية فتعود فقط إلى الهيئات العليا في الدولة، بما في ذلك مجلس الدوما ككل، أما التحقق من دستورية أحكام الدستور، بشكل عام، فيمكن للرئيس فقط التقدم بطلب بهذا الخصوص (كرقابة أولية).وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20240327/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-فقط-لم-تدن-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087433079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا