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https://sputnikarabic.ae/20240327/المحكمة-الدستورية-الروسية-لـسبوتنيك-مستعدون-للحديث-عن-عقوبة-الإعدام-بحق-مجرمي-كروكوس-1087433971.html
المحكمة الدستورية الروسية لـ"سبوتنيك": يمكن أن نبدي رأينا في عقوبة الإعدام فقط بطلب رسمي من المختصين
المحكمة الدستورية الروسية لـ"سبوتنيك": يمكن أن نبدي رأينا في عقوبة الإعدام فقط بطلب رسمي من المختصين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المحكمة الدستورية في روسيا فاليري زوركين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام، فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T15:05+0000
2024-03-27T15:28+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقال زوركين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "المحكمة مستعدة للرد فقط بعد التماس رسمي من قبل الجهات المختصة بذلك الأمر".بدورها أوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك" أنه "لا يجوز للمحكمة الدستورية رفض النظر في الاستئناف إلا إذا كان لا يتوافق مع متطلبات قانون المحكمة الدستورية، ويتم تحديد تكوين هذه المتطلبات حسب فئة القضايا التي يتم تقديم الاستئناف ضمنها. على سبيل المثال، يجوز لمجموعة من النواب لا يقل عددها عن 90 نائبًا التقدم بطلب لمراجعة دستورية أحكام القانون، أما التفسيرات القانونية فتعود فقط إلى الهيئات العليا في الدولة، بما في ذلك مجلس الدوما ككل، أما التحقق من دستورية أحكام الدستور، بشكل عام، فيمكن للرئيس فقط التقدم بطلب بهذا الخصوص (كرقابة أولية).وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20240327/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-فقط-لم-تدن-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087433079.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

المحكمة الدستورية الروسية لـ"سبوتنيك": يمكن أن نبدي رأينا في عقوبة الإعدام فقط بطلب رسمي من المختصين

15:05 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 15:28 GMT 27.03.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزارة العدل الروسية
وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد رئيس المحكمة الدستورية في روسيا فاليري زوركين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام، فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل الجهة المنوط بها ذلك.
وقال زوركين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "المحكمة مستعدة للرد فقط بعد التماس رسمي من قبل الجهات المختصة بذلك الأمر".
بدورها أوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك" أنه "لا يجوز للمحكمة الدستورية رفض النظر في الاستئناف إلا إذا كان لا يتوافق مع متطلبات قانون المحكمة الدستورية، ويتم تحديد تكوين هذه المتطلبات حسب فئة القضايا التي يتم تقديم الاستئناف ضمنها. على سبيل المثال، يجوز لمجموعة من النواب لا يقل عددها عن 90 نائبًا التقدم بطلب لمراجعة دستورية أحكام القانون، أما التفسيرات القانونية فتعود فقط إلى الهيئات العليا في الدولة، بما في ذلك مجلس الدوما ككل، أما التحقق من دستورية أحكام الدستور، بشكل عام، فيمكن للرئيس فقط التقدم بطلب بهذا الخصوص (كرقابة أولية).
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
الخارجية الروسية: أوكرانيا فقط لم تدن الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
14:36 GMT
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا. وتم إعلان يوم 24 آذار/ مارس يوم حداد وطني.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم وضعها مسبقًا في مخبأ سري.

وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
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