https://sputnikarabic.ae/20240327/اليابان-دخول-أكثر-من-100-شخص-المستشفى-بعد-تناول-مكملات-غذائية-1087431147.html

اليابان... دخول أكثر من 100 شخص المستشفى بعد تناول مكملات غذائية

اليابان... دخول أكثر من 100 شخص المستشفى بعد تناول مكملات غذائية

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة أنباء "كيودو" أن عدد السكان اليابانيين الذين دخلوا المستشفى بعد تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء من شركة الأدوية "كوباياشي" للأدوية تجاوز 100 شخص،... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T13:26+0000

2024-03-27T13:26+0000

2024-03-27T13:26+0000

مجتمع

الصحة

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وقالت الوكالة إن: "عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تناول المكملات قفز إلى 106، وقالت الحكومة إنها ستجري فحصا طارئا لهذا النوع من المنتجات الغذائية، التي تروج لخصائص طبية وتشمل حوالي 6000 منتج".وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، يوم الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة ثانية بسبب المكملات الغذائية.أعلنت شركة الأدوية اليابانية "كوباياشي فارماسيوتيكال" عن أول حالة وفاة لشخص تناول مكملات غذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة نتيجة إصابته بمرض الكلى. بناءً على سجلات طلبات الشخص، تم تحديد أن المتوفى كان يتناول المكملات الغذائية خلال السنوات الثلاث الماضية. آخر طلب، وفقًا لوثائق الشركة، كان بتاريخ فبراير/شباط 2024.وأعلنت الشركة عن سحب ثمانية مكملات غذائية تستخدم أرز الخميرة الحمراء. كما أبلغت شركة "كوباياشي" للأدوية عن 26 حالة على الأقل لأشخاص يتناولون مكملات أرز الخميرة الحمراء تم إدخالهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض الكلى. ويوم الثلاثاء دخل أكثر من 70 شخصا المستشفى.وبدأت التقارير الأولى عن حالات تدهور الصحة، بما في ذلك العلاج في المستشفى، بعد تناول مكملات من المفترض أنها تهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم، في الوصول إلى الشركة في يناير/كانون الثاني من هذا العام. في ذلك الوقت، لم تُعرف سوى ست حالات دخول إلى المستشفى، وكان أحد المرضى يحتاج إلى غسيل الكلى.ذكرت وكالة أنباء "كيودو" يوم الثلاثاء أن وزير شؤون المستهلك وسلامة الأغذية الياباني هاناكو جيمي، بدأ بفحص 6000 مكمل غذائي بعد الوفاة الأولى لشخص يتناول المكمل الغذائي Beni-koji Cholesterol Help من شركة "كوباياشي" للأدوية.

https://sputnikarabic.ae/20231207/1083855279.html

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