https://sputnikarabic.ae/20240327/جنود-الحرس-الوطني-الروسي-يحتفلون-في-عيدهم-بالقفز-بالمظلات-فيديو-1087437438.html
جنود الحرس الوطني الروسي يحتفلون في عيدهم بالقفز بالمظلات... فيديو
جنود الحرس الوطني الروسي يحتفلون في عيدهم بالقفز بالمظلات... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرى جنود من القوات الجوية الروسية، قفزا بالمظلات في مقاطعة موسكو بمناسبة يوم الحرس الوطني الروسي الذي يصادف يوم 27 مارس/ آذار من كل عام. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T18:21+0000
2024-03-27T18:21+0000
2024-03-27T18:21+0000
روسيا
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وتوضح المشاهد لحظة قفز جنود الحرس الوطني الروسي بالمظلات في مقاطعة موسكو بمناسبة يوم الحرس الوطني الروسي الذي يصادف يوم 27 مارس/ آذار من كل عام.27 مارس/ آذار هو يوم قوات الحرس الوطني الروسي، وقد تم إنشاؤه بموجب مرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2017 من أجل الحفاظ على استمرارية التقاليد العسكرية، ويتزامن تاريخ الاحتفال في اليوم الذي كان يسمى سابقًا يوم قوات وزارة الداخلية الروسية، والذي على أساسه تشكلت قوات الحرس الوطني الروسي، والتي تم إنشاؤها بهدف الحفاظ على القانون والنظام، وضمان الأمن الداخلي، وحماية أهم المرافق.وتلعب وحدات الحرس الروسي دورا خاصا في ضمان حماية البنية التحتية الهامة واتصالات النقل، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أفراد الحرس الوطني، المواطنين في بناء حياة آمنة، وتوفير الغذاء والدواء، ومن بين أمور أخرى، حماية ومرافقة القوافل التي تحمل الإمدادات الإنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
جنود الحرس الوطني الروسي يحتفلون في عيدهم بالقفز بالمظلات... فيديو
أجرى جنود من القوات الجوية الروسية، قفزا بالمظلات في مقاطعة موسكو بمناسبة يوم الحرس الوطني الروسي الذي يصادف يوم 27 مارس/ آذار من كل عام.
وتوضح المشاهد لحظة قفز جنود الحرس الوطني الروسي بالمظلات في مقاطعة موسكو بمناسبة يوم الحرس الوطني الروسي الذي يصادف يوم 27 مارس/ آذار من كل عام.
27 مارس/ آذار هو يوم قوات الحرس الوطني الروسي، وقد تم إنشاؤه بموجب مرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2017 من أجل الحفاظ على استمرارية التقاليد العسكرية، ويتزامن تاريخ الاحتفال في اليوم الذي كان يسمى سابقًا يوم قوات وزارة الداخلية الروسية، والذي على أساسه تشكلت قوات الحرس الوطني الروسي، والتي تم إنشاؤها بهدف الحفاظ على القانون والنظام، وضمان الأمن الداخلي، وحماية أهم المرافق.
في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم أفراد الحرس الوطني الروسي بدور نشط في إجراء العمليات العسكرية، وضمان السلامة العامة وإنفاذ القانون، وحماية السكان من الهجمات الإجرامية والنهب في المستوطنات المحررة من التشكيلات المسلحة القومية.
وتلعب وحدات الحرس الروسي دورا خاصا في ضمان حماية البنية التحتية الهامة واتصالات النقل، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أفراد الحرس الوطني، المواطنين في بناء حياة آمنة، وتوفير الغذاء والدواء، ومن بين أمور أخرى، حماية ومرافقة القوافل التي تحمل الإمدادات الإنسانية.