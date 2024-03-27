https://sputnikarabic.ae/20240327/دبابة-روسية-تدمر-مخبأ-لمجموعة-مخربين-أوكرانية-من-مسافة-قريبة-قرب-بيلغورود-فيديو-1087419249.html
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تناقل مقطع فيديو لدبابة روسية وهي تدمر مخبأ يأوي إليه مخربون تابعون للقوات المسلحة الأوكرانية من مسافة قريبة في قرية كوزينكا قرب مقاطعة بيلغورود. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T08:44+0000
2024-03-27T08:44+0000
2024-03-27T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584372_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f38aeb1ce59f22044102d7f59fc6228c.jpg
ويظهر في المقطع كيف اختبأت مجموعة التخريب الأوكرانية ومعها أحد الجرحى على عجل في أحد المنازل على أطراف القرية، حيث يتم نشر الدبابات الروسية للقضاء عليها. وفي الطريق، تجنبت الدبابة بأعجوبة قذيفة معادية، واتجهت إلى مخبأ القوات المسلحة الأوكرانية ودمرته بنيران مباشرة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".ونتيجة لذلك، تم القضاء على جزء من مجموعة التخريب وهرب الجزء الآخر مع خسائر فادحة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
08:44 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 27.03.2024)
تم تناقل مقطع فيديو لدبابة روسية وهي تدمر مخبأ يأوي إليه مخربون تابعون للقوات المسلحة الأوكرانية من مسافة قريبة في قرية كوزينكا قرب مقاطعة بيلغورود.
ويظهر في المقطع كيف اختبأت مجموعة التخريب الأوكرانية ومعها أحد الجرحى على عجل في أحد المنازل على أطراف القرية، حيث يتم نشر الدبابات الروسية للقضاء عليها. وفي الطريق، تجنبت الدبابة بأعجوبة قذيفة معادية، واتجهت إلى مخبأ القوات المسلحة الأوكرانية ودمرته بنيران مباشرة، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
ونتيجة لذلك، تم القضاء على جزء من مجموعة التخريب وهرب الجزء الآخر مع خسائر فادحة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.