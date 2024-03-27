سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" مدى خطورة إعلان الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240327/سياسي-سوداني-يوضح-لـسبوتنيك-مدى-خطورة-إعلان-الدعم-السريع-تأسيس-إدارة-مدنية-في-ولاية-الجزيرة-1087432361.html
سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" مدى خطورة إعلان الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة
سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" مدى خطورة إعلان الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة
سبوتنيك عربي
أكد السياسي السوداني الدكتور محمد مصطفى، أن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة من جانب الدعم السريع لا يعني التقسيم، لأن الأمر أكثر تعقيدا وهناك رفض داخلي لهذا... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T14:01+0000
2024-03-27T14:01+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085438903_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8fb8d8cf4d57fb3225ea6e37e30429c8.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ما يجري على الأرض من خطوات غير مسؤولة من طرفي الصراع تدعو للأسف، نظرا لما نراه من قصور للوعي والإرادة المقيدة وعدم الإحساس بالمسئولية.وقال مصطفى إن أي عملية تقسيم لا بد أن تسبقها بعض الشروط، بأن ينحصر الصراع في إقليم معين وتكون السيطرة من قبل المتمردين على أراضي في حدود إقليم أو أقاليم متجاورة، وكذلك يكون أغلب سكان مناطق السيطرة داعمين للتمرد، كما أن هنالك اختلافات جوهرية سواء كانت ثقافية أو دينية أو لغوية بين مناطق سيطرة المتمردين والمناطق الأخرى، لكن في الحالة السودانية الوضع مختلف.وتابع: "الآن التمرد موجود في غرب ووسط السودان ومسيطر على مناطق مهمة في الوسط وحتى في العاصمة الخرطوم واستطاع التمرد بدعم بعض القوى السياسية المحسوبة تاريخيا للشمال النيلي والوسط من تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تعتبر قلب السودان النابض والرابط بين أغلب ولايات السودان، إضافة إلى الإدارات التي شكلت في ولايات دارفور".وأشار مصطفى إلى أن قوات التمرد (الدعم السريع) محسوبة على غرب السودان، وأي تقسيم لابد أن يجد قبول أغلبية سكان الأقاليم المنفصلة، وفي الحالة السودانية حتى سكان دارفور يرفضون الانفصال تماما ومتمسكون بالوحدة، ناهيك عن سكان الوسط، وبالتالي سيكون هذا التصعيد وهذه الإدارات الموجودة في مناطق سيطرة كل قوة هو مجرد تحسين مواقف تحسبا لأي مفاوضات قادمة.وأوضح مصطفى أنه رغم تلك التطورات على الأرض إلا أن مجلس السيادة السوداني لا يزال قائما وهو المعترف به محليا وإقليميا ودوليا، لكن ذلك لا يمنع قيام إدارات في مناطق سيطرة التمرد، لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو لديها سلطة مدنية في الأراضي المحررة منذ سنوات طويلة، ولديها مدارسها ومناهجها ونظامها الصحي وعلاقاتها الخارجية، وعليه فإنه من الطبيعي أن يشكل التمرد إدارته في مناطق سيطرته دون العمل لتقسيم البلاد.وأعلنت "قوات الدعم السريع" تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضوا، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر /كانون الأول الماضي، وسيطرت عليها "قوات الدعم السريع" في خطوة وصفت بالمفاجأة "بحسب صحف سودانية".وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني "استمرار الحرب في السودان حتى النصر".وقال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع"، مضيفًا أن "الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مجلس-السيادة-السوداني-لا-تفاوض-ولا-هدنة-مع-ميليشيا-الدعم-السريع-1087367890.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/لماذا-لم-يتدخل-مجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-السودان-حتى-الآن-1087344074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085438903_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_919557865cf266222fada0903128b098.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" مدى خطورة إعلان الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة

14:01 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Hussein Mallaعناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أكد السياسي السوداني الدكتور محمد مصطفى، أن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة من جانب الدعم السريع لا يعني التقسيم، لأن الأمر أكثر تعقيدا وهناك رفض داخلي لهذا التوجه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ما يجري على الأرض من خطوات غير مسؤولة من طرفي الصراع تدعو للأسف، نظرا لما نراه من قصور للوعي والإرادة المقيدة وعدم الإحساس بالمسئولية.
وقال مصطفى إن أي عملية تقسيم لا بد أن تسبقها بعض الشروط، بأن ينحصر الصراع في إقليم معين وتكون السيطرة من قبل المتمردين على أراضي في حدود إقليم أو أقاليم متجاورة، وكذلك يكون أغلب سكان مناطق السيطرة داعمين للتمرد، كما أن هنالك اختلافات جوهرية سواء كانت ثقافية أو دينية أو لغوية بين مناطق سيطرة المتمردين والمناطق الأخرى، لكن في الحالة السودانية الوضع مختلف.
وتابع: "الآن التمرد موجود في غرب ووسط السودان ومسيطر على مناطق مهمة في الوسط وحتى في العاصمة الخرطوم واستطاع التمرد بدعم بعض القوى السياسية المحسوبة تاريخيا للشمال النيلي والوسط من تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تعتبر قلب السودان النابض والرابط بين أغلب ولايات السودان، إضافة إلى الإدارات التي شكلت في ولايات دارفور".
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض ولا هدنة مع "ميليشيا الدعم السريع"
25 مارس, 12:50 GMT
وأشار مصطفى إلى أن قوات التمرد (الدعم السريع) محسوبة على غرب السودان، وأي تقسيم لابد أن يجد قبول أغلبية سكان الأقاليم المنفصلة، وفي الحالة السودانية حتى سكان دارفور يرفضون الانفصال تماما ومتمسكون بالوحدة، ناهيك عن سكان الوسط، وبالتالي سيكون هذا التصعيد وهذه الإدارات الموجودة في مناطق سيطرة كل قوة هو مجرد تحسين مواقف تحسبا لأي مفاوضات قادمة.
وأوضح مصطفى أنه رغم تلك التطورات على الأرض إلا أن مجلس السيادة السوداني لا يزال قائما وهو المعترف به محليا وإقليميا ودوليا، لكن ذلك لا يمنع قيام إدارات في مناطق سيطرة التمرد، لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو لديها سلطة مدنية في الأراضي المحررة منذ سنوات طويلة، ولديها مدارسها ومناهجها ونظامها الصحي وعلاقاتها الخارجية، وعليه فإنه من الطبيعي أن يشكل التمرد إدارته في مناطق سيطرته دون العمل لتقسيم البلاد.
وأعلنت "قوات الدعم السريع" تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضوا، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر /كانون الأول الماضي، وسيطرت عليها "قوات الدعم السريع" في خطوة وصفت بالمفاجأة "بحسب صحف سودانية".
وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني "استمرار الحرب في السودان حتى النصر".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
لماذا لم يتدخل مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان حتى الآن؟
24 مارس, 18:15 GMT
وقال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع"، مضيفًا أن "الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.
وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".
ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMTДым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونة10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала