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https://sputnikarabic.ae/20240327/محمد-مصطفى-يعرض-على-الرئيس-الفلسطيني-قائمة-حكومته-خلال-ساعات-1087425456.html
محمد مصطفى يعرض على الرئيس الفلسطيني قائمة حكومته خلال ساعات
محمد مصطفى يعرض على الرئيس الفلسطيني قائمة حكومته خلال ساعات
سبوتنيك عربي
يقدم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى، خلال الساعات المقبلة، قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T11:01+0000
2024-03-27T11:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
محمود عباس
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن مصدر مقرب من مصطفى، قوله إن "توافقاً جرى على 80% من أسماء المرشحين لتولي الوزارات".وأضاف أن "الحكومة بمعظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة".وأكد المصدر أن "وزراء غزة الذين جرى التوافق على توليهم مناصب وزارية سيصلون إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني".ورجح المصدر أن تحلف الحكومة اليمين القانونية بداية الأسبوع المقبل.ووفقاً للمصدر، فإن 6 وزراء على الأقل من غزة سيتولون وزارات الصحة، والأشغال العامة، والمواصلات، والأوقاف، والعدل والاتصالات، وعدداً آخر من المهنيين سيتولون مناصب استشارية لرئيس الحكومة في ملفات دقيقة ومنفصلة.وأوضح أن "الحكومة ستكون موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية"، مشيراً إلى أن وزارتي المالية والخارجية "سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين".وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في 14 مارس/آذار الحالي.وتسبب تكليف مصطفى في عودة الخلافات بين حركتي فتح و"حماس"، ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت "فتح" ببيان شديد اللهجة حمل "حماس" المسؤولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/بعد-التراشق-الإعلامي-هل-يزيد-تشكيل-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-الانقسام-بين-فتح-وحماس-1087122143.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار

محمد مصطفى يعرض على الرئيس الفلسطيني قائمة حكومته خلال ساعات

11:01 GMT 27.03.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
يقدم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى، خلال الساعات المقبلة، قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن مصدر مقرب من مصطفى، قوله إن "توافقاً جرى على 80% من أسماء المرشحين لتولي الوزارات".
وأضاف أن "الحكومة بمعظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة".
وأكد المصدر أن "وزراء غزة الذين جرى التوافق على توليهم مناصب وزارية سيصلون إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني".
ورجح المصدر أن تحلف الحكومة اليمين القانونية بداية الأسبوع المقبل.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
بعد التراشق الإعلامي.. هل يزيد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الانقسام بين فتح وحماس؟
18 مارس, 17:05 GMT
ووفقاً للمصدر، فإن 6 وزراء على الأقل من غزة سيتولون وزارات الصحة، والأشغال العامة، والمواصلات، والأوقاف، والعدل والاتصالات، وعدداً آخر من المهنيين سيتولون مناصب استشارية لرئيس الحكومة في ملفات دقيقة ومنفصلة.
وأوضح أن "الحكومة ستكون موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية"، مشيراً إلى أن وزارتي المالية والخارجية "سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين".
وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في 14 مارس/آذار الحالي.
وتسبب تكليف مصطفى في عودة الخلافات بين حركتي فتح و"حماس"، ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت "فتح" ببيان شديد اللهجة حمل "حماس" المسؤولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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