ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبر
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يتطلع إلى زيارة السعودية التي زارها أكثر من مرة، كلما حانت له الفرصة للقيام بذلك.
جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة "إم بي سي" عبر برنامج بودكاست "بيج تايم"، أمس الثلاثاء.
رسالة ميسي للشعب السعودي ولكل من يحبه ❤#BigTimePodcast#رمضان_يجمعنا #ميسي @Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason@Amradib— MBC1 (@mbc1) March 27, 2024
يعرض حصرياً على شاهد *مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://t.co/JCFyDU11Dl pic.twitter.com/Hhn34nRqtn
وخلال المقابلة، شكر ميسي الشعب السعودي على المحبة التي يلقاها دائما أثناء وجوده في المملكة، لافتًا إلى أنه يود أن يعود إليها مرة أخرى.
كما عبّر عن إعجابه بالسعودية، قائلاً: "أنا سعيد بما وجدته في بلادكم وثقافتكم ومكانتكم الفريدة، وأشكركم دائمًا على حسن استقبالكم، وأرسل لكم تحية كبيرة".
السؤال الذي يشغل بال الجمهور.. لحظة اعتزال ميسي وماذا بعدها وحلم لم يتحقق! #BigTimePodcast#رمضان_يجمعنا #ميسي @Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason@Amradib— MBC1 (@mbc1) March 27, 2024
يعرض حصرياً على شاهد *مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://t.co/SFLslDds9G pic.twitter.com/5EQWRaKDfR
وخلال الحديث، كشف ميسي أنه لا يفكر بالاعتزال، موضحًا: "أنا أعرف اللحظة التي أشعر بأنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أقدم الفائدة لفريقي".
وتابع: "لكن كما قلت من قبل أنا شخص أجيد نقدًا ذاتيًا، وأعرف من أكون جيدًا، ومتى ألعب جيدًا، ومتى أكون سيئًا، فعندما أشعر أن الوقت قد حان في اتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في الأمر".
وأتم بقوله: "طالما كنت أشعر أنني بخير، سأحاول الاستمرار دائماً في المنافسة لأن هذا ما أحبه".