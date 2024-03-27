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https://sputnikarabic.ae/20240327/ميسي-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-السعودي-فيديو-1087421657.html
ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو
ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يتطلع إلى زيارة السعودية التي زارها أكثر من مرة، كلما حانت له الفرصة للقيام بذلك. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T10:39+0000
2024-03-27T10:39+0000
مجتمع
رياضة
السعودية
ليونيل ميسي
أخبار كرة القدم
منوعات
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جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة "إم بي سي" عبر برنامج بودكاست "بيج تايم"، أمس الثلاثاء.وخلال المقابلة، شكر ميسي الشعب السعودي على المحبة التي يلقاها دائما أثناء وجوده في المملكة، لافتًا إلى أنه يود أن يعود إليها مرة أخرى.كما عبّر عن إعجابه بالسعودية، قائلاً: "أنا سعيد بما وجدته في بلادكم وثقافتكم ومكانتكم الفريدة، وأشكركم دائمًا على حسن استقبالكم، وأرسل لكم تحية كبيرة".وخلال الحديث، كشف ميسي أنه لا يفكر بالاعتزال، ‏موضحًا: "أنا أعرف اللحظة التي أشعر بأنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أقدم الفائدة لفريقي".وأتم بقوله: "طالما كنت أشعر أنني بخير، سأحاول الاستمرار دائماً في المنافسة لأن هذا ما أحبه".
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رياضة, السعودية, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, السعودية, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات

ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو

10:39 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبر
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يتطلع إلى زيارة السعودية التي زارها أكثر من مرة، كلما حانت له الفرصة للقيام بذلك.
جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة "إم بي سي" عبر برنامج بودكاست "بيج تايم"، أمس الثلاثاء.
وخلال المقابلة، شكر ميسي الشعب السعودي على المحبة التي يلقاها دائما أثناء وجوده في المملكة، لافتًا إلى أنه يود أن يعود إليها مرة أخرى.
كما عبّر عن إعجابه بالسعودية، قائلاً: "أنا سعيد بما وجدته في بلادكم وثقافتكم ومكانتكم الفريدة، وأشكركم دائمًا على حسن استقبالكم، وأرسل لكم تحية كبيرة".
وخلال الحديث، كشف ميسي أنه لا يفكر بالاعتزال، ‏موضحًا: "أنا أعرف اللحظة التي أشعر بأنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أقدم الفائدة لفريقي".

وتابع: "لكن كما قلت من قبل أنا شخص أجيد نقدًا ذاتيًا، وأعرف من أكون جيدًا، ومتى ألعب جيدًا، ومتى أكون سيئًا، فعندما أشعر أن الوقت قد حان في اتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في الأمر".

وأتم بقوله: "طالما كنت أشعر أنني بخير، سأحاول الاستمرار دائماً في المنافسة لأن هذا ما أحبه".
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