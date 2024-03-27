https://sputnikarabic.ae/20240327/ميسي-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-السعودي-فيديو-1087421657.html

ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو

ميسي يوجه رسالة إلى الشعب السعودي... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يتطلع إلى زيارة السعودية التي زارها أكثر من مرة، كلما حانت له الفرصة للقيام بذلك. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T10:39+0000

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مجتمع

رياضة

السعودية

ليونيل ميسي

أخبار كرة القدم

منوعات

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جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة "إم بي سي" عبر برنامج بودكاست "بيج تايم"، أمس الثلاثاء.وخلال المقابلة، شكر ميسي الشعب السعودي على المحبة التي يلقاها دائما أثناء وجوده في المملكة، لافتًا إلى أنه يود أن يعود إليها مرة أخرى.كما عبّر عن إعجابه بالسعودية، قائلاً: "أنا سعيد بما وجدته في بلادكم وثقافتكم ومكانتكم الفريدة، وأشكركم دائمًا على حسن استقبالكم، وأرسل لكم تحية كبيرة".وخلال الحديث، كشف ميسي أنه لا يفكر بالاعتزال، ‏موضحًا: "أنا أعرف اللحظة التي أشعر بأنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أقدم الفائدة لفريقي".وأتم بقوله: "طالما كنت أشعر أنني بخير، سأحاول الاستمرار دائماً في المنافسة لأن هذا ما أحبه".

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رياضة, السعودية, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات