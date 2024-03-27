https://sputnikarabic.ae/20240327/وزير-الدفاع-الفرنسي-السابق-يكشف-عن-مخزون-الأسلحة-لدى-بلاده-1087419411.html
وزير الدفاع الفرنسي السابق يكشف عن مخزون الأسلحة لدى بلاده
وزير الدفاع الفرنسي السابق يكشف عن مخزون الأسلحة لدى بلاده
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الفرنسي السابق، هيرفيه موران، أن بلاده تمتلك القليل من الإمدادات والمعدات العسكرية، بما فيها الصواريخ والذخائر، التي لن تكفي الجيش الفرنسي في... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T08:54+0000
2024-03-27T08:54+0000
2024-03-27T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات موران خلال مقابلة مع صحيفة "بوينت" الفرنسية قال فيها إن "فرنسا لديها مخزون صغير جدا من الصواريخ والذخيرة بسبب النموذج الدفاعي المعتمد، الذي يعتمد على مبدأ العمليات الخارجية".وتابع موران أنه نتيجة لذلك فإن أداء باريس "متواضع للغاية" في مساعدة أوكرانيا.وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-الجيش-إلى-أوكرانيا-تثير-غضب-السلطات-الأمريكية-1087419052.html
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العالم
وزير الدفاع الفرنسي السابق يكشف عن مخزون الأسلحة لدى بلاده
كشف وزير الدفاع الفرنسي السابق، هيرفيه موران، أن بلاده تمتلك القليل من الإمدادات والمعدات العسكرية، بما فيها الصواريخ والذخائر، التي لن تكفي الجيش الفرنسي في أي معركة مقبلة.
وجاءت تصريحات موران خلال مقابلة مع صحيفة "بوينت" الفرنسية قال فيها إن "فرنسا لديها مخزون صغير جدا من الصواريخ والذخيرة بسبب النموذج الدفاعي المعتمد، الذي يعتمد على مبدأ العمليات الخارجية".
وتابع موران أنه نتيجة لذلك فإن أداء باريس "متواضع للغاية" في مساعدة أوكرانيا.
وأوضح الوزير السابق أن فرنسا في السابق كانت تحتاج فقط إلى القدرة على الحركة والمرونة والاستطلاع والقوة الضاربة الكافية للعمليات في أفريقيا.
وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.