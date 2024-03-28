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https://sputnikarabic.ae/20240328/أفضل-10-لاعبي-تنس-في-التاريخ-1087446335.html
أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخ
أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخ
سبوتنيك عربي
شهدت رياضة التنس للرجال عبر سنوات طويلة ظهور نجوم كتبوا أسماءهم في سجلات هذه الرياضة بأحرف من ذهب، نتيجة للبطولات التي حققوها وكسروا احتكار لاعبين آخرين... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:28+0000
2024-03-28T08:28+0000
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وواكب تطور هذه الرياضة التي ظهرت في البداية كلعبة للهواة إلى أن أصبحت رياضة محترفة، ظهور أسماء كثيرة تنافست على عرش هذه الرياضة.أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخنوفاك ديوكوفيتش (صربيا)373 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالميلاعب التنس الوحيد في تاريخ صربيا الذي يتصدر تصنيفات فردي الرجال ATP، وتربع على عرش الأفضل سبع مرات عالميًا .ويعتبر أكبر لاعب تنس عمرا ينهي العام في المركز الأول عالميا عن عمر 34 سنة، وذلك في 2021.فاز بـ 21 لقبًا في الفردي، بما في ذلك تسعة انتصارات قياسية في بطولة أستراليا المفتوحة. فاز ببطولة "غراند سلام" مرتين، أي أنه فاز بأربعة تخصصات مرتين على الأقل. فقط رود لافر وروي إيمرسون ورافائيل نادال تمكنوا من تحقيق ذلك.فاز بـ 38 بطولة من سلسلة Masters (وهو رقم قياسي منذ بدء السلسلة في عام 1990). حصل مرتين في حياته المهنية على لقب"Golden Masters"، أي أنه فاز مرتين على الأقل في كل من بطولات سلسلة Masters التسع.فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008. فاز بـ 91 لقبًا فرديًا (الخامس من حيث عدد الألقاب في العصر الحديث)، بما في ذلك ستة انتصارات قياسية في بطولة ATP النهائية (نفس عدد الألقاب التي حققها فيدرر). ساعد المنتخب الصربي في الفوز بكأس ديفيس 2010. صاحب الرقم القياسي في التنس بين الرجال والنساء لأكبر مبلغ من الجوائز المالية المكتسبة في الملعب - 164.691.308 دولار.رافائيل نادال (اسبانيا)209 أسابيع في صدارة التصنيف العالميفاز بـ 22 لقبًا في الفردي، بما في ذلك 14 انتصارًا مذهلاً في رولان جاروس. فاز ببطولة "غراند سلام" مرتين، أي أنه فاز بأربعة تخصصات مرتين على الأقل. فقط نوفاك ديوكوفيتش وروي إيمرسون ورود لافر تمكنوا من تحقيق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أصبح رافا البطل الأولمبي في بكين 2008 وبالتالي حصل على ما يسمى بالبطولات الأربع الذهبية. فقط أندريه أغاسي نجح في تحقيق ذلك عند الرجال. فاز بـ 36 بطولة من سلسلة الماسترز (وهي ثاني أكبر بطولة منذ بدء السلسلة في عام 1990 بعد ديوكوفيتش). في المجمل، فاز بـ 92 لقبًا فرديًا خلال مسيرته (الرابع من حيث عدد الألقاب في العصر الحديث). وصل مرتين إلى نهائي بطولة ATP النهائية (2010، 2013). كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 في الزوجي. خلال مسيرته، حصل على 134.329.921 دولارًا من الجوائز المالية (ثاني أكبر جائزة في التنس بعد نوفاك ديوكوفيتش).روجر فيدرير (سويسرا)310 أسابيع في صدارة التصنيف العالميلاعب التنس الوحيد في تاريخ سويسرا الذي يتصدر تصنيفات الفردي ATP. فاز بـ 20 بطولة "سلام"، بما في ذلك ثمانية "ويمبلدون" وهو رقم قياسي. تمكن من جمع "غراند سلام"، أي الفوز مرة واحدة على الأقل في كل من التخصصات الأربعة. ثمانية فقط من لاعبي التنس في التاريخ تمكنوا من تحقيق ذلك. فاز بـ 28 بطولة ماسترز (ثالث أكبر بطولة منذ بدء السلسلة عام 1990 بعد ديوكوفيتش ونادال). إنه أكبر فائز ببطولة فردي ATP - بعمر 38 عامًا وشهرين، فاز باللقب في بازل 2019. في المجموع، فاز بـ 103 ألقاب فردية في مسيرته (في المرتبة الثانية بعد كونورز)، بما في ذلك ستة انتصارات قياسية في بطولة ATP النهائية (نفس عدد انتصارات ديوكوفيتش). البطل الأولمبي في بكين 2008 في الزوجي والحاصل على الميدالية الفضية في لندن 2012 في الفردي. ساعد المنتخب السويسري على الفوز بكأس ديفيز عام 2014. حصل خلال مسيرته على جوائز مالية قدرها 130,594,339 دولار (ثالث أعلى رقم في التنس بعد ديوكوفيتش ونادال)، مع مراعاة العقود التجارية والمكافآت حتى نهاية مسيرته، لقد تجاوز حاجز المليار دولار، وهو رقم قياسي للتنس.بيت سامبراس (الولايات المتحدة الأمريكية)286 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالميحامل الرقم القياسي بين لاعبي التنس الأمريكيين لعدد الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي. تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس لمدة ستة مواسم متتالية ، احتفظ سامبراس بالسجل لعدد الانتصارات في البطولات الاربع، حتى تجاوزه الثلاثة الكبار - فيدرر ونادال وديوكوفيتش. سامبراس هو الفائز بـ 14 بطولة "غراند سلام". لم يكن الفوز في بطولة " رولان جاروس" كافيا ، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي (1996)، . فاز بـ 64 لقبًا فرديًا ، بما في ذلك خمسة ألقاب نهائية للاعبي التنس المحترفين (1991، 1994، 1996، 1997، 1999). حصل على جوائز مالية قدرها 43.280.489 دولارًا في مسيرته (الخامس في تنس الرجال بعد ديوكوفيتش ونادال وفيدرر وموراي). عضو في قاعة مشاهير التنس (2007).روي إيمرسون (أستراليا)الدولة: أسترالياسنوات اللعب: من عام 1955 ولغاية 1978قبل العصر الحديث، كان روي أحد لاعبي التنس الهواة الرائدين، وهو ما يميز الرياضي بشكل لافت للنظر عن معاصريه - حيث لعب جميع لاعبي التنس الكبار في ذلك الوقت في دوري المحترفين. فاز إيمرسون ببطولة "غراند سلام"12 مرة، وهو رقم قياسي مطلق لفترة طويلة. في عام 2000، حقق بيت سامبراس فوزه الثالث عشر وكسر رقم إيمرسون القياسي.في عام 1982، تم إدخال روي في قاعة مشاهير التنس.رود لافر (أستراليا)رودني جورج لافر هو لاعب تنس أسترالي متقاعد. ولد رود في 9 أغسطس 1938، في كارلسباد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ من العمر 83 عامًا، وكان متزوجا من ماري بنسن من عام 1966 إلى عام 2012. لديه طفل اسمه ريك لافر، وتقدر ثروة رود لافر الصافية بـ 20 مليون دولار.في عام 1964، حصل الرياضي على المركز الأول في العالم في التنس. فاز بـ 11 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (الفردي) (في المرتبة الثانية بعد روي إيمرسون) وثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى. في عام 1973 فاز بسبعة ألقاب وظهر في نهائي ونصف نهائي كأس ديفيز، وفاز بجميع الألقاب الستة لأستراليا. في عام 1976، عن عمر يناهز 38 عامًا، اعتزل لافر رياضة التنس الاحترافية.بيورن بورغ (السويد)109 أسابيع في صدارة التصنيف العالميأول لاعب تنس سويدي في صدارة تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين وصاحب الرقم القياسي السويدي لعدد الأسابيع في القمة.فاز بـ 11 بطولة "غغراند سلام " و ست مرات في ببطولة "رولان جاروس" (1974، 1975، 1978-1981) وخمس مرات في ويمبلدون (1976-1980)، ووصل إلى نهائي TBS خمس مرات أخرى، بما في ذلك أربع بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (1976، 1978، 1980، 1981). في المجمل، فاز بـ 66 لقبًا فرديًا (الثامن في العصر الحديث)، بما في ذلك بطولتين نهائيتين للاعبي التنس المحترفين (1979، 1980). ساعد المنتخب السويدي في الفوز بكأس ديفيز عام 1975. حامل الرقم القياسي في الفوز بالمباريات المكونة من خمس مجموعات – 86.96% (20-3) منذ عام 1972. صاحب الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات التي خسرها (32) صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات التي تم الفوز بها على التوالي في ويمبلدون - 41. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1987.جون ماكنرو (الولايات المتحدة الأمريكية)170 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالميفاز بثلاثة بطولات ويمبلدون وأربعة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ووصل إلى نهائي "رولان جاروس" عام 1984. فاز بـ 77 لقبًا فرديًا خلال مسيرته (السادس في العصر الحديث)، بما في ذلك بطولات ATP النهائية عامي 1978 و1983. ، 1984. كان أيضًا أول لاعب في العالم في الزوجي، حيث فاز بتسعة ألقاب أخرى، كلها في نفس بطولة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة. ساعد الفريق الأمريكي في الفوز بكأس ديفيز خمس مرات (1978، 1979، 1981، 1982، 1992). أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1999.إيفان ليندل (تشيكوسلوفاكيا/الولايات المتحدة الأمريكية)270 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالميلاعب التنس الوحيد في تاريخ تشيكوسلوفاكيا الذي يتصدر تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في الفردي. تحول إلى العلم الأمريكي في المواسم الثلاثة الأخيرة من حياته المهنية. فاز بثمانية بطولات. قبل بطولة Career Slam، لم يكن الفوز في بطولة ويمبلدون كافيا، حيث وصل إلى النهائي مرتين (1986، 1987). خلال مسيرته، فاز بـ 94 لقبًا (ثالث أكبر عدد في العصر الحديث)، بما في ذلك خمسة انتصارات في بطولة ATP النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن ليندل من الوصول على الأقل إلى نهائيات هذه البطولة لمدة تسع سنوات متتالية (1980-1988). بمساعدة إيفان، تمكن المنتخب التشيكوسلوفاكي من الفوز بكأس ديفيس - 1980. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 2001.جيمي كونورز (الولايات المتحدة الأمريكية)268 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالميفاز بثماني بطولات "جراند سلام"، بما في ذلك خمسة ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة. قبل البطولة، لم يكن الفوز في رولان غاروس كافياً، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي أربع مرات (1979، 1980، 1984، 1985). خلال مسيرته، فاز بـ 109 ألقاب في الفردي (رقم قياسي في العصر المفتوح)، بما في ذلك الفوز في بطولة ATP النهائية - 1977. كما حقق جيمي فوزًا واحدًا في الزوجي في ويمبلدون 1973 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة - 1975. ساعد الفريق الأمريكي على الفوز. كأس ديفيس - 1981. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1998.
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تقارير منوعات, رياضة, العالم
تقارير منوعات, رياضة, العالم

أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخ

08:28 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovicلاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش خلال بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس في بلغراد، صربيا 13 يونيو 2020
لاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش خلال بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس في بلغراد، صربيا 13 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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شهدت رياضة التنس للرجال عبر سنوات طويلة ظهور نجوم كتبوا أسماءهم في سجلات هذه الرياضة بأحرف من ذهب، نتيجة للبطولات التي حققوها وكسروا احتكار لاعبين آخرين للأرقام القياسية.
وواكب تطور هذه الرياضة التي ظهرت في البداية كلعبة للهواة إلى أن أصبحت رياضة محترفة، ظهور أسماء كثيرة تنافست على عرش هذه الرياضة.

أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخ

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا)

373 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي

لاعب التنس الوحيد في تاريخ صربيا الذي يتصدر تصنيفات فردي الرجال ATP، وتربع على عرش الأفضل سبع مرات عالميًا .
ويعتبر أكبر لاعب تنس عمرا ينهي العام في المركز الأول عالميا عن عمر 34 سنة، وذلك في 2021.
فاز بـ 21 لقبًا في الفردي، بما في ذلك تسعة انتصارات قياسية في بطولة أستراليا المفتوحة. فاز ببطولة "غراند سلام" مرتين، أي أنه فاز بأربعة تخصصات مرتين على الأقل. فقط رود لافر وروي إيمرسون ورافائيل نادال تمكنوا من تحقيق ذلك.
فاز بـ 38 بطولة من سلسلة Masters (وهو رقم قياسي منذ بدء السلسلة في عام 1990). حصل مرتين في حياته المهنية على لقب"Golden Masters"، أي أنه فاز مرتين على الأقل في كل من بطولات سلسلة Masters التسع.
فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008. فاز بـ 91 لقبًا فرديًا (الخامس من حيث عدد الألقاب في العصر الحديث)، بما في ذلك ستة انتصارات قياسية في بطولة ATP النهائية (نفس عدد الألقاب التي حققها فيدرر). ساعد المنتخب الصربي في الفوز بكأس ديفيس 2010. صاحب الرقم القياسي في التنس بين الرجال والنساء لأكبر مبلغ من الجوائز المالية المكتسبة في الملعب - 164.691.308 دولار.

رافائيل نادال (اسبانيا)

209 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي

فاز بـ 22 لقبًا في الفردي، بما في ذلك 14 انتصارًا مذهلاً في رولان جاروس. فاز ببطولة "غراند سلام" مرتين، أي أنه فاز بأربعة تخصصات مرتين على الأقل. فقط نوفاك ديوكوفيتش وروي إيمرسون ورود لافر تمكنوا من تحقيق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أصبح رافا البطل الأولمبي في بكين 2008 وبالتالي حصل على ما يسمى بالبطولات الأربع الذهبية. فقط أندريه أغاسي نجح في تحقيق ذلك عند الرجال. فاز بـ 36 بطولة من سلسلة الماسترز (وهي ثاني أكبر بطولة منذ بدء السلسلة في عام 1990 بعد ديوكوفيتش). في المجمل، فاز بـ 92 لقبًا فرديًا خلال مسيرته (الرابع من حيث عدد الألقاب في العصر الحديث). وصل مرتين إلى نهائي بطولة ATP النهائية (2010، 2013). كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 في الزوجي. خلال مسيرته، حصل على 134.329.921 دولارًا من الجوائز المالية (ثاني أكبر جائزة في التنس بعد نوفاك ديوكوفيتش).

روجر فيدرير (سويسرا)

310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي

لاعب التنس الوحيد في تاريخ سويسرا الذي يتصدر تصنيفات الفردي ATP. فاز بـ 20 بطولة "سلام"، بما في ذلك ثمانية "ويمبلدون" وهو رقم قياسي. تمكن من جمع "غراند سلام"، أي الفوز مرة واحدة على الأقل في كل من التخصصات الأربعة. ثمانية فقط من لاعبي التنس في التاريخ تمكنوا من تحقيق ذلك. فاز بـ 28 بطولة ماسترز (ثالث أكبر بطولة منذ بدء السلسلة عام 1990 بعد ديوكوفيتش ونادال). إنه أكبر فائز ببطولة فردي ATP - بعمر 38 عامًا وشهرين، فاز باللقب في بازل 2019. في المجموع، فاز بـ 103 ألقاب فردية في مسيرته (في المرتبة الثانية بعد كونورز)، بما في ذلك ستة انتصارات قياسية في بطولة ATP النهائية (نفس عدد انتصارات ديوكوفيتش). البطل الأولمبي في بكين 2008 في الزوجي والحاصل على الميدالية الفضية في لندن 2012 في الفردي. ساعد المنتخب السويسري على الفوز بكأس ديفيز عام 2014. حصل خلال مسيرته على جوائز مالية قدرها 130,594,339 دولار (ثالث أعلى رقم في التنس بعد ديوكوفيتش ونادال)، مع مراعاة العقود التجارية والمكافآت حتى نهاية مسيرته، لقد تجاوز حاجز المليار دولار، وهو رقم قياسي للتنس.

بيت سامبراس (الولايات المتحدة الأمريكية)

286 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي

حامل الرقم القياسي بين لاعبي التنس الأمريكيين لعدد الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي. تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس لمدة ستة مواسم متتالية ، احتفظ سامبراس بالسجل لعدد الانتصارات في البطولات الاربع، حتى تجاوزه الثلاثة الكبار - فيدرر ونادال وديوكوفيتش. سامبراس هو الفائز بـ 14 بطولة "غراند سلام". لم يكن الفوز في بطولة " رولان جاروس" كافيا ، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي (1996)، . فاز بـ 64 لقبًا فرديًا ، بما في ذلك خمسة ألقاب نهائية للاعبي التنس المحترفين (1991، 1994، 1996، 1997، 1999). حصل على جوائز مالية قدرها 43.280.489 دولارًا في مسيرته (الخامس في تنس الرجال بعد ديوكوفيتش ونادال وفيدرر وموراي). عضو في قاعة مشاهير التنس (2007).

روي إيمرسون (أستراليا)

الدولة: أستراليا
سنوات اللعب: من عام 1955 ولغاية 1978
قبل العصر الحديث، كان روي أحد لاعبي التنس الهواة الرائدين، وهو ما يميز الرياضي بشكل لافت للنظر عن معاصريه - حيث لعب جميع لاعبي التنس الكبار في ذلك الوقت في دوري المحترفين. فاز إيمرسون ببطولة "غراند سلام"12 مرة، وهو رقم قياسي مطلق لفترة طويلة. في عام 2000، حقق بيت سامبراس فوزه الثالث عشر وكسر رقم إيمرسون القياسي.
في عام 1982، تم إدخال روي في قاعة مشاهير التنس.

رود لافر (أستراليا)

رودني جورج لافر هو لاعب تنس أسترالي متقاعد. ولد رود في 9 أغسطس 1938، في كارلسباد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ من العمر 83 عامًا، وكان متزوجا من ماري بنسن من عام 1966 إلى عام 2012.
لديه طفل اسمه ريك لافر، وتقدر ثروة رود لافر الصافية بـ 20 مليون دولار.
في عام 1964، حصل الرياضي على المركز الأول في العالم في التنس. فاز بـ 11 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (الفردي) (في المرتبة الثانية بعد روي إيمرسون) وثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى. في عام 1973 فاز بسبعة ألقاب وظهر في نهائي ونصف نهائي كأس ديفيز، وفاز بجميع الألقاب الستة لأستراليا. في عام 1976، عن عمر يناهز 38 عامًا، اعتزل لافر رياضة التنس الاحترافية.

بيورن بورغ (السويد)

109 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي

أول لاعب تنس سويدي في صدارة تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين وصاحب الرقم القياسي السويدي لعدد الأسابيع في القمة.
فاز بـ 11 بطولة "غغراند سلام " و ست مرات في ببطولة "رولان جاروس" (1974، 1975، 1978-1981) وخمس مرات في ويمبلدون (1976-1980)، ووصل إلى نهائي TBS خمس مرات أخرى، بما في ذلك أربع بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (1976، 1978، 1980، 1981). في المجمل، فاز بـ 66 لقبًا فرديًا (الثامن في العصر الحديث)، بما في ذلك بطولتين نهائيتين للاعبي التنس المحترفين (1979، 1980). ساعد المنتخب السويدي في الفوز بكأس ديفيز عام 1975. حامل الرقم القياسي في الفوز بالمباريات المكونة من خمس مجموعات – 86.96% (20-3) منذ عام 1972. صاحب الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات التي خسرها (32) صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات التي تم الفوز بها على التوالي في ويمبلدون - 41. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1987.

جون ماكنرو (الولايات المتحدة الأمريكية)

170 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي

فاز بثلاثة بطولات ويمبلدون وأربعة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ووصل إلى نهائي "رولان جاروس" عام 1984. فاز بـ 77 لقبًا فرديًا خلال مسيرته (السادس في العصر الحديث)، بما في ذلك بطولات ATP النهائية عامي 1978 و1983. ، 1984. كان أيضًا أول لاعب في العالم في الزوجي، حيث فاز بتسعة ألقاب أخرى، كلها في نفس بطولة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة. ساعد الفريق الأمريكي في الفوز بكأس ديفيز خمس مرات (1978، 1979، 1981، 1982، 1992). أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1999.

إيفان ليندل (تشيكوسلوفاكيا/الولايات المتحدة الأمريكية)

270 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي

لاعب التنس الوحيد في تاريخ تشيكوسلوفاكيا الذي يتصدر تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في الفردي. تحول إلى العلم الأمريكي في المواسم الثلاثة الأخيرة من حياته المهنية. فاز بثمانية بطولات. قبل بطولة Career Slam، لم يكن الفوز في بطولة ويمبلدون كافيا، حيث وصل إلى النهائي مرتين (1986، 1987). خلال مسيرته، فاز بـ 94 لقبًا (ثالث أكبر عدد في العصر الحديث)، بما في ذلك خمسة انتصارات في بطولة ATP النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن ليندل من الوصول على الأقل إلى نهائيات هذه البطولة لمدة تسع سنوات متتالية (1980-1988). بمساعدة إيفان، تمكن المنتخب التشيكوسلوفاكي من الفوز بكأس ديفيس - 1980. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 2001.

جيمي كونورز (الولايات المتحدة الأمريكية)

268 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي

فاز بثماني بطولات "جراند سلام"، بما في ذلك خمسة ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة. قبل البطولة، لم يكن الفوز في رولان غاروس كافياً، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي أربع مرات (1979، 1980، 1984، 1985). خلال مسيرته، فاز بـ 109 ألقاب في الفردي (رقم قياسي في العصر المفتوح)، بما في ذلك الفوز في بطولة ATP النهائية - 1977. كما حقق جيمي فوزًا واحدًا في الزوجي في ويمبلدون 1973 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة - 1975. ساعد الفريق الأمريكي على الفوز. كأس ديفيس - 1981. أصبح عضوا في قاعة مشاهير التنس في عام 1998.
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