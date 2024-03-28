إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240328/إفطارات-جماعية-في-الغوطة-الشرقية-لدمشق-تعيد-إحياء-أجواء-رمضان-قبل-الحرب-1087456263.html
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
سبوتنيك عربي
دأبت المدن السورية خلال شهر رمضان في فترة ما قبل الحرب، على إعداد مبادرات الإفطار الجماعي للمجتمعات المحلية والأهالي، حيث لم يخل حي أو شارع من مثل هذه... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T12:36+0000
2024-03-28T12:36+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087454350_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5a535ae1c3a08fc07c59b6b6730d6953.jpg
وكانت موائد الإفطار الجماعي تقليدا سوريا يعكس تلاقي جميع شرائح المجتمع كبارا وصغارا فقراء وميسورين، على مائدة واحدة، لتغيب هذه الظاهرة مع بدء الحرب منذ أكثر من 13 عاماً.وسيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة على مناطق عديدة من المدن السورية، وهجّرت الأهالي عنها لسنوات طويلة، فيما أصبحت المناطق الآمنة مهددة بالقذائف وعمليات التفجير.اليوم بدأت موائد الإفطار الجماعي الجوالة تعود من جديد إلى مختلف بلدات الغوطة مع عودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، في سياق تعزيز الآواصر والتماسك بين أبناء المجتمع المحلي."كفربطنا" في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، إحدى البلدات التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قبل تحريرها عام 2018، دشنت خلال شهر رمضان من هذا العام، عودة هذا التقليد بدعم من متطوعي مؤسسة "نور" للإغاثة والتنمية ومصرف الإبداع للتمويل، بالتعاون مع مؤسسة "شهد" التنموية وبمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى.تؤكد منسقة مبادرة "إفطارات رمضان" في مؤسسة "نور"، مجدولين فقعة لـ "سبوتنيك"، أن الدعوة إلى الإفطار شملت أكثر من 500 شخص من أهالي البلدة، كما تضمن الإفطار عرضاً لفرقة مولوية، وأنشطة تفاعلية متعددة للأطفال.وتضيف فقعة: "تم تخصيص حملات الإفطار الجماعي في الغوطة الشرقية للعوائل الأشد فقرا، وأقيمت هذه الفعالية في العديد من البلدات كـ (حمورية) و(زملكا) والآن في (كفربطنا)".رغم مشاهد الدمار في زوايا (كفربطنا)، كشاهد على ضراوة المعارك التي درات في هذه المنطقة، إلا أن ملامح الحياة تطوف في البلدة التي بدأت تنبض مثل خلية نحل، خاصة مع اقتراب موعد الإفطار حيث تمتلئ الشوارع بروائح الطعام وتزداد حركة السوق، فتمتزج أصوات الباعة والمتسوقين مع أصوات الأطفال الذين يلعبون في الحارات الجانبية.يوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر، أديب شرف، لـ "سبوتنيك": "تأتي المبادرة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، ونسعى خلال شهر رمضان الكريم لدعم المجتمعات المحلية في مختلف المناطق وبشكل خاص الريفية، حيث تحتاج اهتمامًا خاصًا".وشهدت "كفر بطنا" عودة تدريجية للأهالي منذ تحريرها، حيث تضافرت جهود السكان مع محافظة ريف دمشق لإعادة ترميم البنى التحتية والخدمات الأساسية داخل البلدة الأمر الذي أدى إلى ازدياد متسارع للعائدين إلى المدينة.واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف التمويل الأصغر بأن "مبادرات الإفطار الجماعي تساعد على فهم الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي في الغوطة الشرقية، تمهيدا لتقديم الخدمات المالية المختلفة من قبل المصرف، وتمويل مشاريع سكان المنطقة ودعمها بكافة الوسائل لتحقيق نجاحات أكبر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087454350_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e297fb74cae659bbee7fd88d6cc7aa4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب

12:36 GMT 28.03.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
دأبت المدن السورية خلال شهر رمضان في فترة ما قبل الحرب، على إعداد مبادرات الإفطار الجماعي للمجتمعات المحلية والأهالي، حيث لم يخل حي أو شارع من مثل هذه المبادرات في شهر الخير والبركة والتقرب إلى الله.
وكانت موائد الإفطار الجماعي تقليدا سوريا يعكس تلاقي جميع شرائح المجتمع كبارا وصغارا فقراء وميسورين، على مائدة واحدة، لتغيب هذه الظاهرة مع بدء الحرب منذ أكثر من 13 عاماً.
وسيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة على مناطق عديدة من المدن السورية، وهجّرت الأهالي عنها لسنوات طويلة، فيما أصبحت المناطق الآمنة مهددة بالقذائف وعمليات التفجير.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
اليوم بدأت موائد الإفطار الجماعي الجوالة تعود من جديد إلى مختلف بلدات الغوطة مع عودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، في سياق تعزيز الآواصر والتماسك بين أبناء المجتمع المحلي.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
"كفربطنا" في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، إحدى البلدات التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قبل تحريرها عام 2018، دشنت خلال شهر رمضان من هذا العام، عودة هذا التقليد بدعم من متطوعي مؤسسة "نور" للإغاثة والتنمية ومصرف الإبداع للتمويل، بالتعاون مع مؤسسة "شهد" التنموية وبمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
تؤكد منسقة مبادرة "إفطارات رمضان" في مؤسسة "نور"، مجدولين فقعة لـ "سبوتنيك"، أن الدعوة إلى الإفطار شملت أكثر من 500 شخص من أهالي البلدة، كما تضمن الإفطار عرضاً لفرقة مولوية، وأنشطة تفاعلية متعددة للأطفال.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتضيف فقعة: "تم تخصيص حملات الإفطار الجماعي في الغوطة الشرقية للعوائل الأشد فقرا، وأقيمت هذه الفعالية في العديد من البلدات كـ (حمورية) و(زملكا) والآن في (كفربطنا)".
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
رغم مشاهد الدمار في زوايا (كفربطنا)، كشاهد على ضراوة المعارك التي درات في هذه المنطقة، إلا أن ملامح الحياة تطوف في البلدة التي بدأت تنبض مثل خلية نحل، خاصة مع اقتراب موعد الإفطار حيث تمتلئ الشوارع بروائح الطعام وتزداد حركة السوق، فتمتزج أصوات الباعة والمتسوقين مع أصوات الأطفال الذين يلعبون في الحارات الجانبية.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
يوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر، أديب شرف، لـ "سبوتنيك": "تأتي المبادرة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، ونسعى خلال شهر رمضان الكريم لدعم المجتمعات المحلية في مختلف المناطق وبشكل خاص الريفية، حيث تحتاج اهتمامًا خاصًا".
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
وشهدت "كفر بطنا" عودة تدريجية للأهالي منذ تحريرها، حيث تضافرت جهود السكان مع محافظة ريف دمشق لإعادة ترميم البنى التحتية والخدمات الأساسية داخل البلدة الأمر الذي أدى إلى ازدياد متسارع للعائدين إلى المدينة.
© Sputnik . Wasel Hmeida إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
 إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
إفطارات جماعية في الغوطة الشرقية لدمشق تعيد إحياء أجواء رمضان قبل الحرب
© Sputnik . Wasel Hmeida
واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف التمويل الأصغر بأن "مبادرات الإفطار الجماعي تساعد على فهم الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي في الغوطة الشرقية، تمهيدا لتقديم الخدمات المالية المختلفة من قبل المصرف، وتمويل مشاريع سكان المنطقة ودعمها بكافة الوسائل لتحقيق نجاحات أكبر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильской бомбардировки в центре Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مسؤول استخباري إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير "حماس"10:09 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала