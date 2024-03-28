https://sputnikarabic.ae/20240328/البرلمان-الفرنسي-يتبنى-مشروع-قرار-بإدانة-القمع-الدامي-والقاتل-لجزائريين-عام-1961-1087451224.html
البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار بإدانة "القمع الدامي والقاتل" لجزائريين عام 1961
البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار بإدانة "القمع الدامي والقاتل" لجزائريين عام 1961
سبوتنيك عربي
تبنى البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار بإدانة ما وصفه بـ"القمع الدموي والقاتل" لمتظاهرين جزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:04+0000
2024-03-28T11:04+0000
2024-03-28T11:04+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فرنسا
الجزائر
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087451067_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4626989ce67e715fe05da0f3e755a274.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".يشار إلى أنه رغم مضي 63 عامًا، ما زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر 1961، إذ دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية في باريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.استجاب بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فسقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا ﺑالعشرات على الأقل جراء عنف الشرطة.ويرى بعض المؤرخين أنه خلال تلك الأحداث قُتل ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.وفي عام 2012، أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون "لا تغتفر".
https://sputnikarabic.ae/20240316/هل-تخلت-فرنسا-عن-سياستها-الاستعمارية؟-نقاش-جزائري-حول-ملف-التعذيب-1087038866.html
https://sputnikarabic.ae/20231130/خبيران-جزائريان-توصيات-اللجنة-المشتركة-لملف-الذاكرة-مع-فرنسا-غير-مبشرة--1083634982.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087451067_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9158a59a811d80cce54341d7d6d6a4c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرار بإدانة "القمع الدامي والقاتل" لجزائريين عام 1961
تبنى البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار بإدانة ما وصفه بـ"القمع الدموي والقاتل" لمتظاهرين جزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961.
القاهرة- سبوتنيك. وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".
يشار إلى أنه رغم مضي 63 عامًا، ما زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر 1961، إذ دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي
، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية في باريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.
استجاب بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فسقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا ﺑالعشرات على الأقل جراء عنف الشرطة.
30 نوفمبر 2023, 17:57 GMT
ويرى بعض المؤرخين أنه خلال تلك الأحداث قُتل ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.
وفي عام 2012، أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون "لا تغتفر".