https://sputnikarabic.ae/20240328/البيت-الأبيض-يصر-على-عدم-مشاركة-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-1087470166.html
البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا
البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا
سبوتنيك عربي
نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي حدث في "كروكوس سيتي". 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T19:05+0000
2024-03-28T19:05+0000
2024-03-28T19:05+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار كيربي إلى أنه من الواضح أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا وعدة دولأخرى) متورط في الهجوم الإرهابي.وبحسب جون كيربي، فإن المسؤولية الوحيدة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية تقع على عاتق تنظيم "داعش" الإرهابي.وبالمقابل أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن التحقيق أكد معلومات تفيد بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانياوجاء في البيان الذي تم نشره على قناة اللجنة الرسمية في "تيلغرام": "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في مخطط لتمويل الإرهاب، وسيقدم التحقيق التماسا إلى المحكمة لفرض إجراء وقائي ضده في شكل احتجاز".وأشارت اللجنة على أن البحث جار على مشتبه جديد في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" بمقاطعة موسكو.وأعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240328/لجنة-التحقيق-الروسية-تلقينا-أدلة-على-وجود-صلات-بين-إرهابيي-هجوم-كروكوس-والقوميين-الأوكرانيين--1087463872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا
نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي حدث في "كروكوس سيتي".
وأشار كيربي إلى أنه من الواضح أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا وعدة دولأخرى) متورط في الهجوم الإرهابي.
وبحسب جون كيربي، فإن المسؤولية الوحيدة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية تقع على عاتق تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبالمقابل أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن التحقيق أكد معلومات تفيد بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا
وجاء في البيان الذي تم نشره على قناة اللجنة الرسمية في "تيلغرام": "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في مخطط لتمويل الإرهاب، وسيقدم التحقيق التماسا إلى المحكمة لفرض إجراء وقائي ضده في شكل احتجاز".
ويحتوي التحقيق على معلومات حول تلقي مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا من قبل مرتكبي الهجوم الإرهابي على كروكوس، حسبما أفادت لجنة التحقيق.
وأشارت اللجنة على أن البحث جار على مشتبه جديد في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" بمقاطعة موسكو.
وأعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.
ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.