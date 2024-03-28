https://sputnikarabic.ae/20240328/البيت-الأبيض-يصر-على-عدم-مشاركة-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-في-روسيا-1087470166.html

البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا

البيت الأبيض يصر على عدم مشاركة أوكرانيا في الهجوم الإرهابي في روسيا

سبوتنيك عربي

نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي حدث في "كروكوس سيتي". 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T19:05+0000

2024-03-28T19:05+0000

2024-03-28T19:05+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار كيربي إلى أنه من الواضح أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا وعدة دولأخرى) متورط في الهجوم الإرهابي.وبحسب جون كيربي، فإن المسؤولية الوحيدة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية تقع على عاتق تنظيم "داعش" الإرهابي.وبالمقابل أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن التحقيق أكد معلومات تفيد بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانياوجاء في البيان الذي تم نشره على قناة اللجنة الرسمية في "تيلغرام": "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في مخطط لتمويل الإرهاب، وسيقدم التحقيق التماسا إلى المحكمة لفرض إجراء وقائي ضده في شكل احتجاز".وأشارت اللجنة على أن البحث جار على مشتبه جديد في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" بمقاطعة موسكو.وأعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240328/لجنة-التحقيق-الروسية-تلقينا-أدلة-على-وجود-صلات-بين-إرهابيي-هجوم-كروكوس-والقوميين-الأوكرانيين--1087463872.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية