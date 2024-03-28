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https://sputnikarabic.ae/20240328/الخارجية-السويدية-تجنيد-المواطنين-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-غير-محظور-في-البلاد-1087446665.html
الخارجية السويدية: تجنيد المواطنين من قبل السفارة الأوكرانية غير محظور في البلاد
الخارجية السويدية: تجنيد المواطنين من قبل السفارة الأوكرانية غير محظور في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية، توماس فانسك، أن السفارة الأوكرانية في ستوكهولم يمكنها تجنيد سويديين للمشاركة في الأعمال القتالية، لأن هذا لا يتعارض... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:45+0000
2024-03-28T08:45+0000
العالم
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وقال فانسك: "إن دفاع أوكرانيا عن سلامة أراضيها يتوافق مع القانون الدولي. ومشاركة المواطنين السويديين في الدفاع عن أوكرانيا ليست غير قانونية".ويحتوي الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في ستوكهولم على معلومات حول ما يسمى بـ"الفيلق الدولي"، الذي يمكن لمواطني البلاد الانضمام إليه، لكن لا توجد معلومات محددة حول المتطلبات التي يجب أن تكون في المرتزقة المحتملين، باستثناء "الاستعداد لمواجهة الصعوبات". وفي الوقت ذاته، تعد السويد من بين الدول التي نشرت سفاراتها سابقًا على موقعها الإلكتروني تحذيرًا لمواطنيها من خطر وقوع هجمات إرهابية في موسكو. وأدانت السويد بعد ذلك الهجوم على "كروكوس سيتي" الذي وقع في ضواحي موسكو في 22 مارس/ آذار.كما تم العثور على رابط مماثل على المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية الأخرى في كل من لاتفيا وفنلندا وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان. وتتوفر معلومات أكثر تفصيلاً على صفحات السفارات في فرنسا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا.وفي وقت سابق، أشار الخبير العسكري وضابط الاستخبارات السابق، العقيد المتقاعد بختيير رحمانوف، إلى أن تجنيد القتلة في الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو ربما تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20240312/السويد-تعارض-نشر-قواعد-لحلف-الناتو-في-البلاد-1086895752.html
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العالم
العالم

الخارجية السويدية: تجنيد المواطنين من قبل السفارة الأوكرانية غير محظور في البلاد

08:45 GMT 28.03.2024
© Photo / Tony Websterالعلم السويدي
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Photo / Tony Webster
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية، توماس فانسك، أن السفارة الأوكرانية في ستوكهولم يمكنها تجنيد سويديين للمشاركة في الأعمال القتالية، لأن هذا لا يتعارض مع القانون الدولي.
وقال فانسك: "إن دفاع أوكرانيا عن سلامة أراضيها يتوافق مع القانون الدولي. ومشاركة المواطنين السويديين في الدفاع عن أوكرانيا ليست غير قانونية".
ويحتوي الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في ستوكهولم على معلومات حول ما يسمى بـ"الفيلق الدولي"، الذي يمكن لمواطني البلاد الانضمام إليه، لكن لا توجد معلومات محددة حول المتطلبات التي يجب أن تكون في المرتزقة المحتملين، باستثناء "الاستعداد لمواجهة الصعوبات".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
السويد تعارض نشر قواعد لحلف الناتو في البلاد
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وفي الوقت ذاته، تعد السويد من بين الدول التي نشرت سفاراتها سابقًا على موقعها الإلكتروني تحذيرًا لمواطنيها من خطر وقوع هجمات إرهابية في موسكو. وأدانت السويد بعد ذلك الهجوم على "كروكوس سيتي" الذي وقع في ضواحي موسكو في 22 مارس/ آذار.
كما تم العثور على رابط مماثل على المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية الأخرى في كل من لاتفيا وفنلندا وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان. وتتوفر معلومات أكثر تفصيلاً على صفحات السفارات في فرنسا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا.
وفي وقت سابق، أشار الخبير العسكري وضابط الاستخبارات السابق، العقيد المتقاعد بختيير رحمانوف، إلى أن تجنيد القتلة في الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو ربما تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان.
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