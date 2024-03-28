https://sputnikarabic.ae/20240328/الخارجية-السويدية-تجنيد-المواطنين-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-غير-محظور-في-البلاد-1087446665.html

الخارجية السويدية: تجنيد المواطنين من قبل السفارة الأوكرانية غير محظور في البلاد

الخارجية السويدية: تجنيد المواطنين من قبل السفارة الأوكرانية غير محظور في البلاد

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية، توماس فانسك، أن السفارة الأوكرانية في ستوكهولم يمكنها تجنيد سويديين للمشاركة في الأعمال القتالية، لأن هذا لا يتعارض... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T08:45+0000

2024-03-28T08:45+0000

2024-03-28T08:45+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_e182f50eb573eb505f2ce57794489e04.jpg

وقال فانسك: "إن دفاع أوكرانيا عن سلامة أراضيها يتوافق مع القانون الدولي. ومشاركة المواطنين السويديين في الدفاع عن أوكرانيا ليست غير قانونية".ويحتوي الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في ستوكهولم على معلومات حول ما يسمى بـ"الفيلق الدولي"، الذي يمكن لمواطني البلاد الانضمام إليه، لكن لا توجد معلومات محددة حول المتطلبات التي يجب أن تكون في المرتزقة المحتملين، باستثناء "الاستعداد لمواجهة الصعوبات". وفي الوقت ذاته، تعد السويد من بين الدول التي نشرت سفاراتها سابقًا على موقعها الإلكتروني تحذيرًا لمواطنيها من خطر وقوع هجمات إرهابية في موسكو. وأدانت السويد بعد ذلك الهجوم على "كروكوس سيتي" الذي وقع في ضواحي موسكو في 22 مارس/ آذار.كما تم العثور على رابط مماثل على المواقع الإلكترونية للسفارات الأوكرانية الأخرى في كل من لاتفيا وفنلندا وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليونان. وتتوفر معلومات أكثر تفصيلاً على صفحات السفارات في فرنسا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا.وفي وقت سابق، أشار الخبير العسكري وضابط الاستخبارات السابق، العقيد المتقاعد بختيير رحمانوف، إلى أن تجنيد القتلة في الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو ربما تم من خلال السفارة الأوكرانية في طاجيكستان.

https://sputnikarabic.ae/20240312/السويد-تعارض-نشر-قواعد-لحلف-الناتو-في-البلاد-1086895752.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم