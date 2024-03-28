https://sputnikarabic.ae/20240328/الكويت-تسلم-الأونروا-مليوني-دولار-1087470899.html
الكويت تسلم الأونروا مليوني دولار
الكويت تسلم الأونروا مليوني دولار
سبوتنيك عربي
أكد حمد المري، السفير الكويتي لدى الأردن، أن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ودعم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين لا يتغير. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك عقب تسليم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مليوني دولار، قيمة المساهمة السنوية التي تقدمها الكويت لدعم الوكالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس.وقال المري إن الكويت لديه ثقة كاملة في وكالة "أونروا" وما تقدمه من خدمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده تؤكد دعمها للوكالة وخاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها. ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها "أونروا" في الوقت الحالي، تنعكس سلبا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.وتقدم "أونروا" خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق عمليات هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا كارثية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها نحو 32 ألف قتيل وحوالي 75 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/أونروا-الوقت-ينفد-بسرعة-نحو-المجاعة-في-غزة-1087453999.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الكويت تسلم الأونروا مليوني دولار
أكد حمد المري، السفير الكويتي لدى الأردن، أن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ودعم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين لا يتغير.
جاء ذلك عقب تسليم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مليوني دولار، قيمة المساهمة السنوية التي تقدمها الكويت لدعم الوكالة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس.
وقال المري إن الكويت لديه ثقة كاملة في وكالة "أونروا
" وما تقدمه من خدمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده تؤكد دعمها للوكالة وخاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها "أونروا" في الوقت الحالي، تنعكس سلبا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتقدم "أونروا" خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين
في 5 مناطق عمليات هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا كارثية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها نحو 32 ألف قتيل وحوالي 75 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.