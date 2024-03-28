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https://sputnikarabic.ae/20240328/اليابان-تحتج-على-استئناف-رحلات-طائرات-أوسبري-الأمريكية-1087445441.html
اليابان تحتج على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية
اليابان تحتج على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء أن الجمعية التشريعية لمحافظة أوكيناوا احتجت على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T07:31+0000
2024-03-28T07:31+0000
العالم
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تمت الموافقة على الاحتجاج والرأي المكتوب، بضرورة إزالة الطائرات من قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالإجماع.في مارس/آذار، استأنف الجيش الأمريكي رحلاته الجوية التي كانت متوقفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب حادث في اليابان أدى إلى مقتل 8 أشخاص.يوجد حاليًا 29 طائرة من طراز "أوسبري" منتشرة في اليابان، في قاعدة يوكوتا الجوية بالقرب من طوكيو 5 وقاعدة مشاة البحرية الأمريكية فوتينما في أوكيناوا 24، بالإضافة إلى 14 طائرة من هذا النوع تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية ومتمركزة في قاعدة كيسارازو في تشيبا خارج طوكيو مباشرة.وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الدفاع بتلقي توضيحات مفصلة من الجانب الأمريكي، إلا أن المعلومات التفصيلية حول أسباب الحادث ليست متاحة للعامة. يتم تفسير ذلك بالسرية. يشعر الأشخاص في المناطق التي تنطلق فيها رحلات "أوسبري" بالقلق لأن هذه الطائرة قد تكون خطيرة. تحطمت طائرة "أوسبري"، المخصصة لقاعدة يوكوتا الأمريكية في طوكيو، في 29 نوفمبر 2023 بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية في محافظة كاجوشيما. وتقع الجزيرة بين قاعدة إيواكوني الأمريكية في محافظة ياماغوتشي، حيث انطلقت، وقاعدة كادينا الأمريكية في أوكيناوا، الوجهة النهائية للطريق. وقبل وقت قصير من وقوع الحادث، طلبت الطائرة الهبوط اضطراريا في مطار ياكوشيما. ورأى شهود عيان ألسنة اللهب تخرج من المحرك الأيسر للمحرك المائل. وكان على متن الطائرة 8 أشخاص، ماتوا جميعاً. هذا هو أول حادث لطائرة "أوسبري" في اليابان يتسبب في خسائر في الأرواح. بعد الحادث، توقفت الولايات المتحدة مؤقتًا عن استخدام هذا النوع من المحركات المائلة في العالم ووعدت اليابان بأنه سيتم الاتفاق مسبقًا على الاستخدام الإضافي مع الجانب الياباني.
https://sputnikarabic.ae/20240320/روسيا-تحذر-اليابان-من-عواقب-إرسال-صواريخ-باتريوت-إلى-كييف-1087188328.html
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العالم
العالم

اليابان تحتج على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية

07:31 GMT 28.03.2024
© AP Photoطائرة في 22 أوسبري الأمريكية
طائرة في 22 أوسبري الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء أن الجمعية التشريعية لمحافظة أوكيناوا احتجت على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية.
تمت الموافقة على الاحتجاج والرأي المكتوب، بضرورة إزالة الطائرات من قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالإجماع.
في مارس/آذار، استأنف الجيش الأمريكي رحلاته الجوية التي كانت متوقفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب حادث في اليابان أدى إلى مقتل 8 أشخاص.
يوجد حاليًا 29 طائرة من طراز "أوسبري" منتشرة في اليابان، في قاعدة يوكوتا الجوية بالقرب من طوكيو 5 وقاعدة مشاة البحرية الأمريكية فوتينما في أوكيناوا 24، بالإضافة إلى 14 طائرة من هذا النوع تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية ومتمركزة في قاعدة كيسارازو في تشيبا خارج طوكيو مباشرة.
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وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الدفاع بتلقي توضيحات مفصلة من الجانب الأمريكي، إلا أن المعلومات التفصيلية حول أسباب الحادث ليست متاحة للعامة.
يتم تفسير ذلك بالسرية. يشعر الأشخاص في المناطق التي تنطلق فيها رحلات "أوسبري" بالقلق لأن هذه الطائرة قد تكون خطيرة. تحطمت طائرة "أوسبري"، المخصصة لقاعدة يوكوتا الأمريكية في طوكيو، في 29 نوفمبر 2023 بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية في محافظة كاجوشيما.
وتقع الجزيرة بين قاعدة إيواكوني الأمريكية في محافظة ياماغوتشي، حيث انطلقت، وقاعدة كادينا الأمريكية في أوكيناوا، الوجهة النهائية للطريق. وقبل وقت قصير من وقوع الحادث، طلبت الطائرة الهبوط اضطراريا في مطار ياكوشيما.
ورأى شهود عيان ألسنة اللهب تخرج من المحرك الأيسر للمحرك المائل. وكان على متن الطائرة 8 أشخاص، ماتوا جميعاً.
هذا هو أول حادث لطائرة "أوسبري" في اليابان يتسبب في خسائر في الأرواح. بعد الحادث، توقفت الولايات المتحدة مؤقتًا عن استخدام هذا النوع من المحركات المائلة في العالم ووعدت اليابان بأنه سيتم الاتفاق مسبقًا على الاستخدام الإضافي مع الجانب الياباني.
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