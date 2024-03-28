https://sputnikarabic.ae/20240328/تحطم-مروحية-هجومية-في-الولايات-المتحدة-وإصابة-جنديين-1087448060.html
تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين
تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحية هجومية من طراز "أ إن-64 يه" (أباتشي) في ولاية كولورادو الأمريكية خلال تدريب، مما أدى إلى إصابة جنديين، حسبما أفادت قناة "كي كي تي في" التلفزيونية... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:53+0000
2024-03-28T08:53+0000
2024-03-28T08:53+0000
رصد عسكري
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ونقلت القناة عن الممثلين: "في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، تحطمت مروحية أباتشي من طراز "أ إن-64يه" خلال تدريب مقرر في القاعدة. وأصيب عسكريان". ويشار إلى أنه تم تخصيص المروحية للواء طيران الجيش التابع لفرقة المشاة الرابعة. وبحسب القناة التلفزيونية، فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى وهم مصابون بجروح طفيفة. وفي فبراير/شباط، وقع حادث آخر مع مروحية قتالية من طراز "أ إن-64" (أباتشي) في ولاية ميسيسيبي. وقتل جنديان من الحرس الوطني الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240101/معلومات-عن-الصاروخ-الذي-أعلنت-القسام-استخدامه-لإسقاط-مروحية-أباتشي-في-غزة-1084630906.html
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رصد عسكري
تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين
تحطمت مروحية هجومية من طراز "أ إن-64 يه" (أباتشي) في ولاية كولورادو الأمريكية خلال تدريب، مما أدى إلى إصابة جنديين، حسبما أفادت قناة "كي كي تي في" التلفزيونية المحلية، نقلاً عن ممثلين عن قاعدة فورت كارسون.
ونقلت القناة عن الممثلين: "في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، تحطمت مروحية أباتشي من طراز "أ إن-64يه" خلال تدريب مقرر في القاعدة. وأصيب عسكريان".
ويشار إلى أنه تم تخصيص المروحية للواء طيران الجيش التابع لفرقة المشاة الرابعة. وبحسب القناة التلفزيونية، فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى وهم مصابون بجروح طفيفة.
وفي فبراير/شباط، وقع حادث آخر مع مروحية قتالية من طراز "أ إن-64" (أباتشي) في ولاية ميسيسيبي. وقتل جنديان من الحرس الوطني الأمريكي.