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https://sputnikarabic.ae/20240328/تحطم-مروحية-هجومية-في-الولايات-المتحدة-وإصابة-جنديين-1087448060.html
تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين
تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحية هجومية من طراز "أ إن-64 يه" (أباتشي) في ولاية كولورادو الأمريكية خلال تدريب، مما أدى إلى إصابة جنديين، حسبما أفادت قناة "كي كي تي في" التلفزيونية... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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ونقلت القناة عن الممثلين: "في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، تحطمت مروحية أباتشي من طراز "أ إن-64يه" خلال تدريب مقرر في القاعدة. وأصيب عسكريان". ويشار إلى أنه تم تخصيص المروحية للواء طيران الجيش التابع لفرقة المشاة الرابعة. وبحسب القناة التلفزيونية، فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى وهم مصابون بجروح طفيفة. وفي فبراير/شباط، وقع حادث آخر مع مروحية قتالية من طراز "أ إن-64" (أباتشي) في ولاية ميسيسيبي. وقتل جنديان من الحرس الوطني الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240101/معلومات-عن-الصاروخ-الذي-أعلنت-القسام-استخدامه-لإسقاط-مروحية-أباتشي-في-غزة-1084630906.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تحطم مروحية هجومية في الولايات المتحدة وإصابة جنديين

08:53 GMT 28.03.2024
© AFP 2023 / LEON NEALمروحية AH-64D أباتشي
مروحية AH-64D أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / LEON NEAL
تابعنا عبر
تحطمت مروحية هجومية من طراز "أ إن-64 يه" (أباتشي) في ولاية كولورادو الأمريكية خلال تدريب، مما أدى إلى إصابة جنديين، حسبما أفادت قناة "كي كي تي في" التلفزيونية المحلية، نقلاً عن ممثلين عن قاعدة فورت كارسون.
ونقلت القناة عن الممثلين: "في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، تحطمت مروحية أباتشي من طراز "أ إن-64يه" خلال تدريب مقرر في القاعدة. وأصيب عسكريان".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
معلومات عن الصاروخ الذي أعلنت "القسام" استخدامه لإسقاط مروحية "أباتشي" في غزة
1 يناير, 16:53 GMT
ويشار إلى أنه تم تخصيص المروحية للواء طيران الجيش التابع لفرقة المشاة الرابعة. وبحسب القناة التلفزيونية، فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى وهم مصابون بجروح طفيفة.
وفي فبراير/شباط، وقع حادث آخر مع مروحية قتالية من طراز "أ إن-64" (أباتشي) في ولاية ميسيسيبي. وقتل جنديان من الحرس الوطني الأمريكي.
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