https://sputnikarabic.ae/20240328/تداعيات-انهيار-جسر-بالتيمور-1087456704.html

تداعيات انهيار جسر بالتيمور

تداعيات انهيار جسر بالتيمور

سبوتنيك عربي

تداعيات انهيار جسر بالتيمور

2024-03-28T13:08+0000

2024-03-28T13:08+0000

2024-03-28T13:08+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ولم يتم تأكيد سبب الكارثة على الفور، إلا أن مفوض شرطة بالتيمور، ريتشارد وورلي، كان قد أعلن أنه "لا يوجد دليل على الإرهاب". لمزيد من التفاصيل - انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به... فيديوواقرأ أيضا - العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

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تداعيات انهيار جسر بالتيمور، ماريلاند