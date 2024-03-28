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https://sputnikarabic.ae/20240328/تداعيات-انهيار-جسر-بالتيمور-1087456704.html
تداعيات انهيار جسر بالتيمور
تداعيات انهيار جسر بالتيمور
سبوتنيك عربي
تداعيات انهيار جسر بالتيمور
2024-03-28T13:08+0000
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ولم يتم تأكيد سبب الكارثة على الفور، إلا أن مفوض شرطة بالتيمور، ريتشارد وورلي، كان قد أعلن أنه "لا يوجد دليل على الإرهاب". لمزيد من التفاصيل - انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به... فيديوواقرأ أيضا - العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
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تداعيات انهيار جسر بالتيمور، ماريلاند
تداعيات انهيار جسر بالتيمور، ماريلاند

تداعيات انهيار جسر بالتيمور

13:08 GMT 28.03.2024
تابعنا عبر
انهار جسر كبير في بالتيمور، يوم أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر الموانئ التجارية الأمريكية ازدحاما، بعد أن فقدت سفينة شحن محملة بكثافة، قوتها، واصطدمت بعمود دعم على الرغم من المحاولات اليائسة للتوقف في الوقت المناسب.
ولم يتم تأكيد سبب الكارثة على الفور، إلا أن مفوض شرطة بالتيمور، ريتشارد وورلي، كان قد أعلن أنه "لا يوجد دليل على الإرهاب".
© AP Photo

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدره المجلس الوطني للنقل والسلامة، علقت سفينة الشحن "دالي" تحت جزء من هيكل جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام السفينة بالجسر، في بالتيمور، 26 مارس 2024.

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدره المجلس الوطني للنقل والسلامة، علقت سفينة الشحن &quot;دالي&quot; تحت جزء من هيكل جسر &quot;فرانسيس سكوت كي&quot; بعد اصطدام السفينة بالجسر، في بالتيمور، 26 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدره المجلس الوطني للنقل والسلامة، علقت سفينة الشحن "دالي" تحت جزء من هيكل جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام السفينة بالجسر، في بالتيمور، 26 مارس 2024.

© AP Photo / Steve Helber

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول سفينة شحن عالقة تحت جزء من هيكل "جسر فرانسيس سكوت كي" بعد أن اصطدمت السفينة بالجسر في بالتيمور في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول سفينة شحن عالقة تحت جزء من هيكل &quot;جسر فرانسيس سكوت كي&quot; بعد أن اصطدمت السفينة بالجسر في بالتيمور في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Steve Helber

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول سفينة شحن عالقة تحت جزء من هيكل "جسر فرانسيس سكوت كي" بعد أن اصطدمت السفينة بالجسر في بالتيمور في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024

© AFP 2023 / Kent Nishimura

ينظر الناس نحو جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة به على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند.

ينظر الناس نحو جسر &quot;فرانسيس سكوت كي&quot; بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات &quot;دالي&quot; التي ترفع علم سنغافورة به على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Kent Nishimura

ينظر الناس نحو جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة به على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند.

© AFP 2023 / Roberto Schmidtيقع جزء من الإطار الفولاذي لجسر "فرانسيس سكوت كي" فوق سفينة الحاويات يوميا بعد انهيار الجسر في بالتيمور، ماريلاند، في 26 مارس 2024.
يقع جزء من الإطار الفولاذي لجسر فرانسيس سكوت كي فوق سفينة الحاويات يوميا بعد انهيار الجسر في بالتيمور، ماريلاند، في 26 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Roberto Schmidt
يقع جزء من الإطار الفولاذي لجسر "فرانسيس سكوت كي" فوق سفينة الحاويات يوميا بعد انهيار الجسر في بالتيمور، ماريلاند، في 26 مارس 2024.
© AP Photo / Matt Rourkeتعمل القوارب بالقرب من حطام جسر "فرانسيس سكوت كي"، في بالتيمور، ماريلاند، 27 مارس 2024
تعمل القوارب بالقرب من حطام جسر فرانسيس سكوت كي، في بالتيمور، ماريلاند، 27 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Rourke
تعمل القوارب بالقرب من حطام جسر "فرانسيس سكوت كي"، في بالتيمور، ماريلاند، 27 مارس 2024
© AFP 2023 / Roberto Schmidt

يقع الإطار الفولاذي لجسر "فرانسيس سكوت كي" فوق سفينة الحاويات "دالي" بعد انهيار الجسر، بالتيمور، ماريلاند، 26 مارس 2024.

يقع الإطار الفولاذي لجسر &quot;فرانسيس سكوت كي&quot; فوق سفينة الحاويات &quot;دالي&quot; بعد انهيار الجسر، بالتيمور، ماريلاند، 26 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Roberto Schmidt

يقع الإطار الفولاذي لجسر "فرانسيس سكوت كي" فوق سفينة الحاويات "دالي" بعد انهيار الجسر، بالتيمور، ماريلاند، 26 مارس 2024.

© AP Photo / Steve Helber

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول جزء من هيكل جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور، في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول جزء من هيكل جسر &quot;فرانسيس سكوت كي&quot; بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور، في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Steve Helber

تعمل قوارب الغوص التابعة للشرطة حول جزء من هيكل جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور، في ولاية ماريلاند، 27 مارس 2024

© AP Photo / Matt Rourke

ينظر الناس نحو جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة بها على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند.

ينظر الناس نحو جسر &quot;فرانسيس سكوت كي&quot; بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات &quot;دالي&quot; التي ترفع علم سنغافورة بها على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Matt Rourke

ينظر الناس نحو جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة بها على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور في ولاية ماريلاند.

لمزيد من التفاصيل - انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية إثر اصطدام سفينة به... فيديو
واقرأ أيضا - العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور
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