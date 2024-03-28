https://sputnikarabic.ae/20240328/تكلفة-المعيشة-في-دول-الشرق-الأوسط-1087448156.html
تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
2024-03-28T08:55+0000
2024-03-28T08:55+0000
2024-03-28T08:55+0000
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تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
تكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط
تكلفة المعيشة هي أحد المؤشرات الاقتصادية. يتم تعريفها على أنها تكلفة السلع والخدمات الضرورية لحياة الشخص أو الأسرة. نستعرض لكم في إنفوغراف، أعدته "سبوتنيك"، تكلفة المعيشة في مختلف دول الشرق الأوسط.