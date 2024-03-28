https://sputnikarabic.ae/20240328/درون-روسي-يرمي-بشباكه-على-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087451360.html
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريد لكيفية صيد طائرة روسية مسيّرة لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. لم يتم تسجيل مثل هذه الحالات من قبل... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:06+0000
2024-03-28T11:06+0000
2024-03-28T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083907039_396:0:1864:826_1920x0_80_0_0_1c9fcb346bffde673ea93f709f8d989f.png
ويظهر الفيديو كيف تطلق طائرة روسية مسيرة، وهي تحلق فوق الطائرة المعادية، شبكة عليها. وتم نقل الطائرة المسيرة الأوكرانية إلى مكان آمن وإلقاؤها للمقاتلين الروس كغنيمة. استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العملية الخاصة يستمر في التوسع. إذا كان يتم استخدامها في البداية للاستطلاع والاستهداف، فقد بدأ استخدامها كقاذفات قنابل صغيرة وذخيرة انتحارية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فريد لكيفية صيد طائرة روسية مسيّرة لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. لم يتم تسجيل مثل هذه الحالات من قبل على الكاميرا أثناء العملية الخاصة.
ويظهر الفيديو كيف تطلق طائرة روسية مسيرة، وهي تحلق فوق الطائرة المعادية، شبكة عليها. وتم نقل الطائرة المسيرة الأوكرانية إلى مكان آمن وإلقاؤها للمقاتلين الروس كغنيمة.
استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العملية الخاصة يستمر في التوسع. إذا كان يتم استخدامها في البداية للاستطلاع والاستهداف، فقد بدأ استخدامها كقاذفات قنابل صغيرة وذخيرة انتحارية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.