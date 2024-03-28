https://sputnikarabic.ae/20240328/صحيفة-تكشف-عن-ما-تواجهه-كييف-من-مصاعب-لبناء-خط-دفاع-جديد-1087445286.html

صحيفة تكشف عن ما تواجهه كييف من مصاعب لبناء خط دفاع جديد

صحيفة تكشف عن ما تواجهه كييف من مصاعب لبناء خط دفاع جديد

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الألغام لبناء خطوط دفاعية جديدة وعناصر للحفاظ على مواقعها. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T07:24+0000

2024-03-28T07:24+0000

2024-03-28T07:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن قائد ميداني أوكراني رفيع المستوى أن "ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الألغام للتحصينات الجديدة، كما أنها لا تملك ما يكفي من الأفراد العسكريين المعبأين لتزويدها بالتجهيزات المناسبة".وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المعارضة في كييف تنتقد القوات المسلحة الأوكرانية والسلطات المحلية، التي، في رأيها، لا تقوم ببناء التحصينات بسرعة وكفاءة كافية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال شن القوات الروسية هجوما جديدا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/خبير-يكشف-عن-ضعف-الجيش-الفرنسي-وإمكانياته-المحدودة-في-حال-مواجهة-روسيا-1087443817.html

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