https://sputnikarabic.ae/20240328/طبيبة-تؤكد-أن-بيض-الدجاج-يحمي-العيون-من-الضوء-الأزرق-الضار-1087456480.html
طبيبة تؤكد أن بيض الدجاج يحمي العيون من الضوء الأزرق الضار
طبيبة تؤكد أن بيض الدجاج يحمي العيون من الضوء الأزرق الضار
سبوتنيك عربي
تساعد المواد الموجودة في بيض الدجاج في الحفاظ على الرؤية، فهي تحمي عينيك من الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T12:32+0000
2024-03-28T12:32+0000
2024-03-28T12:32+0000
مجتمع
الصحة
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وتحدثت الطبيبة، والمختصة بالتغذية، مارا ماكستاي، عن المواد الفريدة الموجودة في البيض، وهذه المواد هي اللوتين وزياكسانثين، وهي تحمي عينيك من الضوء الأزرق. ووفقا لها، قد يساعد اللوتين على تحسين الرؤية والحماية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، جنبا إلى جنب مع زياكسانثين، فإنه يمتص طاقة الفوتون الزائدة ويدمر الجذور الحرة. ما هي الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من اللوتين؟ الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، واللفت، والبروكلي. الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية: الجزر، والقرع، والفلفل الحلو، والمانغو. تعتبر الذرة أيضًا مصدرًا جيدًا للوتين. كرنب البحر. يحتوي البيض أيضًا على مادة الكولين. وهي مهمة للحفاظ على وظائف الدماغ، وتحسين الذاكرة وحتى المزاج، وفقا لموقع "ميديك فوروم". البيض مغذي للغاية، فهو يحتوي على الكثير من البروتين وأكثر من عشرة فيتامينات ومعادن مختلفة. يمكن أن يكون للتعرض الطويل والمكثف للضوء من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر آثار سلبية على العين، فهو يسبب إرهاق العين وجفافها وتهيجها والشعور بالتوتر.ينبعث من الأجهزة الإلكترونية ضوء أزرق، والذي يمكن أن يمنع إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم. وهذا يؤدي إلى الأرق. يزيد التعرض الطويل الأمد للضوء الصادر من الأجهزة الإلكترونية من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.
https://sputnikarabic.ae/20240127/باحثون-يتمكنون-من-تشخيص-الاكتئاب-من-خلال-العين-1085480680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة تؤكد أن بيض الدجاج يحمي العيون من الضوء الأزرق الضار
تساعد المواد الموجودة في بيض الدجاج في الحفاظ على الرؤية، فهي تحمي عينيك من الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة.
وتحدثت الطبيبة، والمختصة بالتغذية، مارا ماكستاي، عن المواد الفريدة الموجودة في البيض، وهذه المواد هي اللوتين وزياكسانثين، وهي تحمي عينيك من الضوء الأزرق.
ووفقا لها، قد يساعد اللوتين على تحسين الرؤية والحماية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، جنبا إلى جنب مع زياكسانثين، فإنه يمتص طاقة الفوتون الزائدة ويدمر الجذور الحرة.
ما هي الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من اللوتين؟
الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، واللفت، والبروكلي.
الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية: الجزر، والقرع، والفلفل الحلو، والمانغو.
تعتبر الذرة أيضًا مصدرًا جيدًا للوتين.
يحتوي البيض أيضًا على مادة الكولين. وهي مهمة للحفاظ على وظائف الدماغ، وتحسين الذاكرة وحتى المزاج، وفقا لموقع "ميديك فوروم"
.
البيض مغذي للغاية، فهو يحتوي على الكثير من البروتين وأكثر من عشرة فيتامينات ومعادن مختلفة.
يمكن أن يكون للتعرض الطويل والمكثف للضوء من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر آثار سلبية على العين، فهو يسبب إرهاق العين وجفافها وتهيجها والشعور بالتوتر.
ينبعث من الأجهزة الإلكترونية ضوء أزرق، والذي يمكن أن يمنع إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم. وهذا يؤدي إلى الأرق.
يزيد التعرض الطويل الأمد للضوء الصادر من الأجهزة الإلكترونية من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.