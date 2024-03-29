https://sputnikarabic.ae/20240329/الإدارة-الأمريكية-توافق-على-تزويد-إسرائيل-بمعدات-عسكرية-بمليارات-الدولارات-1087513072.html

الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية بمليارات الدولارات

الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية بمليارات الدولارات

سبوتنيك عربي

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح بقطاع... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T22:12+0000

2024-03-29T22:12+0000

2024-03-29T22:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

عدوان إسرائيلي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون، بأن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بقنابل ومقاتلات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، على الرغم من مخاوف واشنطن من هجوم عسكري متوقع على جنوب غزة، والذي قد يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.ووفقا للتقارير الإعلامية، يعتقد بعض الديمقراطيين أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمتنع عن توريد الأسلحة في غياب التزام إسرائيل بالحد من عدد الضحايا المدنيين خلال العملية المخطط لها في رفح.يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، حسب نص القرار.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع 32623 قتيلاً و 75092 مصاباً (بحسب الصحة في غزة اليوم ) بين سكان القطاع.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20240329/الإذاعة-الإسرائيلية-التجنيد-الإجباري-للمدارس-الدينية-في-الجيش-يدمرنا-من-الداخل-1087475491.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل