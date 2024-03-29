https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1087512825.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق في دونيتسك بخمس قذائف عيار 155 مليمترا تستخدمها قوات "الناتو". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T21:38+0000
2024-03-29T21:38+0000
2024-03-29T21:38+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 18.00 (بتوقيت موسكو)، التجمع السكني غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم"، وفي الساعة 21.30 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم".جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أنشطة-3-أشخاص-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-في-إقليم-ستافروبول-1087509807.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق في دونيتسك بخمس قذائف عيار 155 مليمترا تستخدمها قوات "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 18.00 (بتوقيت موسكو)، التجمع السكني غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم"، وفي الساعة 21.30 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم
".
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.