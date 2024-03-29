القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1087512825.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق في دونيتسك بخمس قذائف عيار 155 مليمترا تستخدمها قوات "الناتو". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T21:38+0000
2024-03-29T21:38+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 18.00 (بتوقيت موسكو)، التجمع السكني غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم"، وفي الساعة 21.30 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم".جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أنشطة-3-أشخاص-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-في-إقليم-ستافروبول-1087509807.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف "الناتو"

21:38 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق في دونيتسك بخمس قذائف عيار 155 مليمترا تستخدمها قوات "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 18.00 (بتوقيت موسكو)، التجمع السكني غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم"، وفي الساعة 21.30 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم".
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
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18:41 GMT
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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