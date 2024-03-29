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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
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الجزائر تعتمد التكنولوجيا الروسية في برنامجها النووي.. ما التفاصيل والأسباب؟
الجزائر تعتمد التكنولوجيا الروسية في برنامجها النووي.. ما التفاصيل والأسباب؟
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن اعتماد الجزائر التكنولوجيا الروسية في برنامجها النووي، تحدده مجموعة من العوامل. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T18:43+0000
2024-03-29T18:43+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
روساتوم
الجزائر
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ووقعت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، قبل أيام قليلة، في مدينة سوتشي الروسية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.وتتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة لسنتي 2024 و2025، والتي تشمل استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الإطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية، وفق البيان.يضيف خرفي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين روسيا والجزائر استراتيجية على كافة المستويات، واعتماد الجزائر على روسيا في برنامجها النووي يأتي نتيجة أن روسيا "حليف موثوق" على عكس الغرب تماما.وتابع: "روسيا بالنسبة للجزائر هي حليف استراتيجي مؤتمن، حيث تعتبر الجزائر الحليف الأول وتتعامل معه بندية".وشدد على أن المواقف الروسية كانت دائما عند مستوى الحليف، في الوقت الذي اتضحت فيه مواقف الغرب التابع لإسرائيل والذي ساند قتل الفلسطينيين في الوقت الذي ساندت فيه روسيا الموقف العربي من أجل حق الشعب الفلسطيني.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تستفيد من الخبرات الروسية في مجال الطاقة النووية، في إطار الاستراتيجيات المتبعة والصداقة المستدامة بين البلدين.وشدد على أن التكنولوجيا الروسية تتميز بالدقة المتناهية عن الدول الأخرى في هذا المجال، بالإضافة للعلاقة التاريخية بين البلدين، وهي متكاملة، ما يعني أن روسيا لن تبخل على الجزائر في التكنولوجيا المستخدمة لديها.وقبل نحو عام، زار وفد من شركة "روساتوم" الروسية الجزائر، وناقش مسارات التعاون في تطوير الطاقة النووية، واستعمالاتها للأغراض السلمية، وكذلك تطوير استعمال التكنولوجيا النووية طبيا، وفي مجال التصوير التشخيصي، وإنتاج النظائر المشعة.تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على المذكرة جاء على هامش النسخة الـ13 للمنتدى الدولي "أتوم إكسبو"، الذي جرت فعالياته في حديقة "سيريوس" للعلوم والفنون بمنتجع سوتشي في روسيا، يومي 25 و26 مارس/ آذار الجاري.وقال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري في وقت سابق، إن بلاده تعمل حاليا على "تطوير كفاءات وطنية للتوصل إلى بناء في المستقبل أول محطة جزائرية لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية،" ناهيك عن الاستعمالات الأخرى لهذه الطاقة، وخاصة في المجال الطبي والصيدلاني".وأوضح عرقاب أن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر العالم يعتمد بنسبة تتراوح بين 6 و 8 % على الطاقة النووية، مضيفا أن بلاده التي تحوز أربعة مراكز للبحث في مجال الطاقة النووية لأهداف سلمية، تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.وفي يوليو/ تموز 2023، بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مع المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" ألكسندر فورونكوف، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها لأغراض توليد الطاقة أو للأغراض السلمية وآفاق تطويرها"، وفق البيان الرسمي.وفي مارس 2019، أكد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة الجزائري، في ذلك الوقت، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل "خيارا استراتيجيا" للجزائر يهدف الى تنويع مصادر الطاقة ويكفل مستقبل الأجيال القادمة، لأن الطاقة النووية تمثل أحد "الخيارات المهمة" المتوفرة لدى الجزائر إلى جانب الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها".
https://sputnikarabic.ae/20171009/مدفيديف-روسيا-صناعة-نووية-الجزائر-1026652579.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/وفد-من-شركة-روساتوم-الروسية-للطاقة-النووية-يزور-الجزائر-1074698647.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/كومينا-وروساتوم-تناقشان-حلول-الطاقة-النووية-في-السوق-الجزائرية-1074763917.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, روساتوم, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, روساتوم, الجزائر

الجزائر تعتمد التكنولوجيا الروسية في برنامجها النووي.. ما التفاصيل والأسباب؟

18:43 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenovالمفاعل النووي العاشر المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
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حصري
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن اعتماد الجزائر التكنولوجيا الروسية في برنامجها النووي، تحدده مجموعة من العوامل.
ووقعت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، قبل أيام قليلة، في مدينة سوتشي الروسية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة لسنتي 2024 و2025، والتي تشمل استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الإطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية، وفق البيان.
دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2017
مدفيديف: روسيا على استعداد للمساهمة في صناعة نووية وطنية بالجزائر
9 أكتوبر 2017, 05:29 GMT
يضيف خرفي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين روسيا والجزائر استراتيجية على كافة المستويات، واعتماد الجزائر على روسيا في برنامجها النووي يأتي نتيجة أن روسيا "حليف موثوق" على عكس الغرب تماما.
وتابع: "روسيا بالنسبة للجزائر هي حليف استراتيجي مؤتمن، حيث تعتبر الجزائر الحليف الأول وتتعامل معه بندية".
وشدد على أن المواقف الروسية كانت دائما عند مستوى الحليف، في الوقت الذي اتضحت فيه مواقف الغرب التابع لإسرائيل والذي ساند قتل الفلسطينيين في الوقت الذي ساندت فيه روسيا الموقف العربي من أجل حق الشعب الفلسطيني.

قال خبير الطاقة الجزائري، أحمد طرطار، إن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي في إطار تثمين وتعميق التعاون بين الجزائر وروسيا.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تستفيد من الخبرات الروسية في مجال الطاقة النووية، في إطار الاستراتيجيات المتبعة والصداقة المستدامة بين البلدين.
وشدد على أن التكنولوجيا الروسية تتميز بالدقة المتناهية عن الدول الأخرى في هذا المجال، بالإضافة للعلاقة التاريخية بين البلدين، وهي متكاملة، ما يعني أن روسيا لن تبخل على الجزائر في التكنولوجيا المستخدمة لديها.
وقبل نحو عام، زار وفد من شركة "روساتوم" الروسية الجزائر، وناقش مسارات التعاون في تطوير الطاقة النووية، واستعمالاتها للأغراض السلمية، وكذلك تطوير استعمال التكنولوجيا النووية طبيا، وفي مجال التصوير التشخيصي، وإنتاج النظائر المشعة.
روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
وفد من شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية يزور الجزائر
13 مارس 2023, 20:34 GMT
تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على المذكرة جاء على هامش النسخة الـ13 للمنتدى الدولي "أتوم إكسبو"، الذي جرت فعالياته في حديقة "سيريوس" للعلوم والفنون بمنتجع سوتشي في روسيا، يومي 25 و26 مارس/ آذار الجاري.
وقال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري في وقت سابق، إن بلاده تعمل حاليا على "تطوير كفاءات وطنية للتوصل إلى بناء في المستقبل أول محطة جزائرية لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية،" ناهيك عن الاستعمالات الأخرى لهذه الطاقة، وخاصة في المجال الطبي والصيدلاني".
وأوضح عرقاب أن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر العالم يعتمد بنسبة تتراوح بين 6 و 8 % على الطاقة النووية، مضيفا أن بلاده التي تحوز أربعة مراكز للبحث في مجال الطاقة النووية لأهداف سلمية، تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
"كومينا" و"روساتوم" تناقشان حلول الطاقة النووية في السوق الجزائرية
15 مارس 2023, 11:52 GMT
وفي يوليو/ تموز 2023، بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مع المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" ألكسندر فورونكوف، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها لأغراض توليد الطاقة أو للأغراض السلمية وآفاق تطويرها"، وفق البيان الرسمي.
وفي مارس 2019، أكد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة الجزائري، في ذلك الوقت، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل "خيارا استراتيجيا" للجزائر يهدف الى تنويع مصادر الطاقة ويكفل مستقبل الأجيال القادمة، لأن الطاقة النووية تمثل أحد "الخيارات المهمة" المتوفرة لدى الجزائر إلى جانب الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها".
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