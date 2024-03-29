الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240329/الجيش-الأمريكي-تدمير-4-طائرات-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-من-مناطق-سيطرتها-في-اليمن-1087473249.html
الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن
الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T01:00+0000
2024-03-29T01:42+0000
عدوان إسرائيلي
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 6:00 و10:56 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 28 مارس/ آذار، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن. كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية وكانت تشارك في الدفاع عن النفس فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".وأمس، حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط في عملية برية باليمن، قائلاً في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "للأمريكي والبريطاني أن يتخيلوا حالهم فيما لو تورطوا في أي هجوم بري أمام مئات الآلاف من الأبطال المسندين بالملايين".وأضاف أن "البريطاني في وضعية سيئة جدا، ويحشر نفسه كتابع ذليل مع الأمريكي ويدٍ من أيادي الصهيونية التي تحركها".وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعته صواريخ فرط صوتية: "يقر قادة البحرية البريطانية بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت".وأردف قائلا: "قادة البحرية البريطانية يقرون ضمنيا بعجزهم عن إسقاط الصواريخ أو منع وصولها"، معتبرًا أن "البحرية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن التاسع عشر وفق شهادة أحد الضباط الأمريكيين".وذكر أن "قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن".ولفت إلى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة".وكشف الحوثي عن "تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ 37 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مُسيرة"، مؤكداً "استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا".
https://sputnikarabic.ae/20240328/وزارة-الدفاع-الأميركية-تجري-محادثات-مبكرة-لتمويل-مهمة-لحفظ-السلام-في-غزة-1087471155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عدوان إسرائيلي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
عدوان إسرائيلي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن

01:00 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 01:42 GMT 29.03.2024)
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 6:00 و10:56 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 28 مارس/ آذار، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن. كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية وكانت تشارك في الدفاع عن النفس فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".
وأضاف البيان: "لقد تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وأمس، حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط في عملية برية باليمن، قائلاً في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "للأمريكي والبريطاني أن يتخيلوا حالهم فيما لو تورطوا في أي هجوم بري أمام مئات الآلاف من الأبطال المسندين بالملايين".
وأضاف أن "البريطاني في وضعية سيئة جدا، ويحشر نفسه كتابع ذليل مع الأمريكي ويدٍ من أيادي الصهيونية التي تحركها".
وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعته صواريخ فرط صوتية: "يقر قادة البحرية البريطانية بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت".
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
وزارة الدفاع الأميركية تجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة لحفظ السلام في غزة
أمس, 20:39 GMT
وأردف قائلا: "قادة البحرية البريطانية يقرون ضمنيا بعجزهم عن إسقاط الصواريخ أو منع وصولها"، معتبرًا أن "البحرية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن التاسع عشر وفق شهادة أحد الضباط الأمريكيين".
وذكر أن "قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن".
ولفت إلى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة".
وكشف الحوثي عن "تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ 37 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مُسيرة"، مؤكداً "استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينين جراء قصف إسرائيلي على غزةأمس, 23:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عباس يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفىأمس, 14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала