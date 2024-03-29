https://sputnikarabic.ae/20240329/الجيش-الأمريكي-تدمير-4-طائرات-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-من-مناطق-سيطرتها-في-اليمن-1087473249.html

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T01:00+0000

2024-03-29T01:00+0000

2024-03-29T01:42+0000

عدوان إسرائيلي

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 6:00 و10:56 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 28 مارس/ آذار، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن. كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية وكانت تشارك في الدفاع عن النفس فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".وأمس، حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط في عملية برية باليمن، قائلاً في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "للأمريكي والبريطاني أن يتخيلوا حالهم فيما لو تورطوا في أي هجوم بري أمام مئات الآلاف من الأبطال المسندين بالملايين".وأضاف أن "البريطاني في وضعية سيئة جدا، ويحشر نفسه كتابع ذليل مع الأمريكي ويدٍ من أيادي الصهيونية التي تحركها".وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعته صواريخ فرط صوتية: "يقر قادة البحرية البريطانية بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت".وأردف قائلا: "قادة البحرية البريطانية يقرون ضمنيا بعجزهم عن إسقاط الصواريخ أو منع وصولها"، معتبرًا أن "البحرية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن التاسع عشر وفق شهادة أحد الضباط الأمريكيين".وذكر أن "قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن".ولفت إلى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة".وكشف الحوثي عن "تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ 37 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مُسيرة"، مؤكداً "استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا".

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عدوان إسرائيلي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة