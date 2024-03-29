https://sputnikarabic.ae/20240329/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-نفقا-طوله-25-كيلومتر-في-غزة-بـ30-طنا-من-المتفجرات-فيديو-1087481426.html

الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو

سبوتنيك عربي

قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تمكنت من تدمير مسار نفق امتد لمسافة نحو 2.5 كيلومتر، كان يشكل جزءا من شبكة تحت الأرض ممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T10:15+0000

2024-03-29T10:15+0000

2024-03-29T10:15+0000

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء أمس الخميس، أن النفق كان يشكل بنية تحتية قتالية لمقاتلي "حماس".وأوضح أنه تم تدمير النفق باستخدام أكثر من 30 طنا من المواد المتفجرة.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم دمر عددا من الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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