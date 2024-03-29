الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
© AP Photo / Victor R. Caivano
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قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تمكنت من تدمير مسار نفق امتد لمسافة نحو 2.5 كيلومتر، كان يشكل جزءا من شبكة تحت الأرض ممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء أمس الخميس، أن النفق كان يشكل بنية تحتية قتالية لمقاتلي "حماس".
وأوضح أنه تم تدمير النفق باستخدام أكثر من 30 طنا من المواد المتفجرة.
⭕️قواتنا دمرت مسار نفق امتد لمسافة حوالي 2.5 كيلومتر، والذي كان يشكل جزءًا من المنظومة التحت أرضية الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2024
⭕️وطوال القتال في القطاع، كان المسار الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه يشكل بنية تحتية قتالية تصرف فيها مخربو حماس
⭕️تم تدمير النفق من خلال أكثر من… pic.twitter.com/Ot58VUm8Qn
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم دمر عددا من الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
צה"ל: "לוחמי הנח"ל איתרו והשמידו במרכז הרצועה מספר רקטות שכוונו לשטח ישראל"@Doron_Kadosh pic.twitter.com/tudgY30WcP— גלצ (@GLZRadio) March 29, 2024
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.