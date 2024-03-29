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اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
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18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
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الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تمكنت من تدمير مسار نفق امتد لمسافة نحو 2.5 كيلومتر، كان يشكل جزءا من شبكة تحت الأرض ممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T10:15+0000
2024-03-29T10:15+0000
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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء أمس الخميس، أن النفق كان يشكل بنية تحتية قتالية لمقاتلي "حماس".وأوضح أنه تم تدمير النفق باستخدام أكثر من 30 طنا من المواد المتفجرة.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم دمر عددا من الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله 2.5 كيلومتر في غزة بـ30 طنا من المتفجرات.. فيديو

10:15 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Victor R. Caivano
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قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تمكنت من تدمير مسار نفق امتد لمسافة نحو 2.5 كيلومتر، كان يشكل جزءا من شبكة تحت الأرض ممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء أمس الخميس، أن النفق كان يشكل بنية تحتية قتالية لمقاتلي "حماس".
وأوضح أنه تم تدمير النفق باستخدام أكثر من 30 طنا من المواد المتفجرة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم دمر عددا من الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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