https://sputnikarabic.ae/20240329/الشرطة-الأرجنتينية-تعتقل-أعضاء-العصابة-الذين-هددوا-لاعب-كرة-القدم-دي-ماريا-1087477452.html
الشرطة الأرجنتينية تعتقل عصابة هددت لاعب كرة القدم دي ماريا
الشرطة الأرجنتينية تعتقل عصابة هددت لاعب كرة القدم دي ماريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية أنها ألقت القبض على أفراد العصابة الذين هددوا لاعب كرة القدم الأرجنتيني نجم بنفيكا البرتغالي وبطل العالم، أنخيل دي ماريا،... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T08:02+0000
2024-03-29T08:02+0000
2024-03-29T08:13+0000
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وأضافت الوزارة في بيان: "تم التعامل مع العصابة المرتبطة بلوس مونوس التي هددت دي ماريا".وكان دي ماريا علق في الأيام الماضية على أعمال العنف وتهريب المخدرات في مدينته، قائلا: "لدي والدي وأخواتي هناك، ما يحدث يؤثر علي، ويصدمني كثيرا".وفي العام الماضي، هدد تجار المخدرات أيضًا ليونيل ميسي، الذي يقع مسقط رأسه أيضًا في روزاريو. كما تم تلقي تهديدات من المجرمين ضد الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي.ولوس مونوس هي عصابة مخدرات كبيرة تعمل في واحدة من أكثر المدن إجرامًا في الأرجنتين، روزاريو، وقد قامت السلطات بإحضار الجيش لمحاربتها.
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العالم
الشرطة الأرجنتينية تعتقل عصابة هددت لاعب كرة القدم دي ماريا
08:02 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 08:13 GMT 29.03.2024)
أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية أنها ألقت القبض على أفراد العصابة الذين هددوا لاعب كرة القدم الأرجنتيني نجم بنفيكا البرتغالي وبطل العالم، أنخيل دي ماريا، وعائلته.
وأضافت الوزارة في بيان: "تم التعامل مع العصابة المرتبطة بلوس مونوس التي هددت دي ماريا".
وألقت سيارة سوداء طردا أمام منزل عائلة دي ماريا الريفي، وذلك بعد تصريحات النجم الأرجنتيني ضد أعمال العنف وتهريب المخدرات في المدينة، وتضمنت الرسالة التي تلقاها والد اللاعب: "أخبر ابنك أنخيل ألا يعود إلى روزاريو مرة أخرى، لأنه إذا عاد سنقتله، نحن لا نرمي قطع الورق، نحن نلقي الرصاص والقتلى".
وكان دي ماريا علق في الأيام الماضية على أعمال العنف وتهريب المخدرات في مدينته، قائلا: "لدي والدي وأخواتي هناك، ما يحدث يؤثر علي، ويصدمني كثيرا".
وأعلنت باتريشيا بولريتش، وزيرة الأمن الأرجنتينية، عن اعتقال بابلو أكوتو، المُرسل لتهديد عائلة دي ماريا، بالإضافة إلى الزوجين سارة بيلين جوتيريز 23 عامًا، وجابرييل إسماعيل باستوري 27 عامًا، وهما من قاما بإرسال أكوتو لتهديد عائلة اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.
وفي العام الماضي، هدد تجار المخدرات أيضًا ليونيل ميسي، الذي يقع مسقط رأسه أيضًا في روزاريو. كما تم تلقي تهديدات من المجرمين ضد الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي.
ولوس مونوس هي عصابة مخدرات كبيرة تعمل في واحدة من أكثر المدن إجرامًا في الأرجنتين، روزاريو، وقد قامت السلطات بإحضار الجيش لمحاربتها.