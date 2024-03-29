https://sputnikarabic.ae/20240329/الصين-تطور-صاروخا-موجها-بمدى-يبلغ-2000-كيلومتر-1087480312.html
الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر
الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر
سبوتنيك عربي
أكد باحثون صينيون أنهم طوروا صاروخ "أرض-جو" يتفوق بشكل كبير على منافسيه وقادر على ضرب الطائرات على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:41+0000
2024-03-29T09:41+0000
2024-03-29T09:41+0000
رصد عسكري
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وعادة لا يتجاوز مدى هذه الصواريخ عدة مئات من الكيلومترات.ويبلغ طول الصاروخ الجديد 8 أمتار ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، ويوفر محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب قوة دفع هائلة للإطلاق العمودي، وعند التحرك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فإنه يستخدم محركا نفاثا.لم تصف الصحيفة مظهر الصاروخ، لكن الخبراء يشيرون إلى أنه قد يكون مشابهًا لصاروخ "فييتيان-1"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، هذا الأخير لديه نظام مماثل من مرحلتين وتم اختباره قبل عامين.وقال قائد الفريق سو هوا، وهو زميل أبحاث مبتدئ في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيك"، إن الصاروخ الجديد المضاد للطائرات سيكون قادرًا على إسقاط طائرات الإنذار المبكر والتحكم في الطائرات والقاذفات، مما يمنعها من التدخل في صراعات إقليمية محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/مقاتلات-يابانية-تعترض-طائرة-مسيرة-صينية-1087393444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر
أكد باحثون صينيون أنهم طوروا صاروخ "أرض-جو" يتفوق بشكل كبير على منافسيه وقادر على ضرب الطائرات على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
وعادة لا يتجاوز مدى هذه الصواريخ عدة مئات من الكيلومترات.
ويبلغ طول الصاروخ الجديد 8 أمتار ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، ويوفر محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب قوة دفع هائلة للإطلاق العمودي، وعند التحرك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فإنه يستخدم محركا نفاثا.
لم تصف الصحيفة
مظهر الصاروخ، لكن الخبراء يشيرون إلى أنه قد يكون مشابهًا لصاروخ "فييتيان-1"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، هذا الأخير لديه نظام مماثل من مرحلتين وتم اختباره قبل عامين.
وقال قائد الفريق سو هوا، وهو زميل أبحاث مبتدئ في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيك"، إن الصاروخ الجديد المضاد للطائرات سيكون قادرًا على إسقاط طائرات الإنذار المبكر والتحكم في الطائرات والقاذفات، مما يمنعها من التدخل في صراعات إقليمية محتملة.