الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر

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اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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https://sputnikarabic.ae/20240329/الصين-تطور-صاروخا-موجها-بمدى-يبلغ-2000-كيلومتر-1087480312.html
الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر
الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر
سبوتنيك عربي
أكد باحثون صينيون أنهم طوروا صاروخ "أرض-جو" يتفوق بشكل كبير على منافسيه وقادر على ضرب الطائرات على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:41+0000
2024-03-29T09:41+0000
رصد عسكري
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وعادة لا يتجاوز مدى هذه الصواريخ عدة مئات من الكيلومترات.ويبلغ طول الصاروخ الجديد 8 أمتار ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، ويوفر محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب قوة دفع هائلة للإطلاق العمودي، وعند التحرك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فإنه يستخدم محركا نفاثا.لم تصف الصحيفة مظهر الصاروخ، لكن الخبراء يشيرون إلى أنه قد يكون مشابهًا لصاروخ "فييتيان-1"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، هذا الأخير لديه نظام مماثل من مرحلتين وتم اختباره قبل عامين.وقال قائد الفريق سو هوا، وهو زميل أبحاث مبتدئ في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيك"، إن الصاروخ الجديد المضاد للطائرات سيكون قادرًا على إسقاط طائرات الإنذار المبكر والتحكم في الطائرات والقاذفات، مما يمنعها من التدخل في صراعات إقليمية محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/مقاتلات-يابانية-تعترض-طائرة-مسيرة-صينية-1087393444.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الصين تطور صاروخا موجها بمدى يبلغ 2000 كيلومتر

09:41 GMT 29.03.2024
© Photo / unsplash/Bill Jelenصاروخ
صاروخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Photo / unsplash/Bill Jelen
تابعنا عبر
أكد باحثون صينيون أنهم طوروا صاروخ "أرض-جو" يتفوق بشكل كبير على منافسيه وقادر على ضرب الطائرات على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
وعادة لا يتجاوز مدى هذه الصواريخ عدة مئات من الكيلومترات.
ويبلغ طول الصاروخ الجديد 8 أمتار ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، ويوفر محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب قوة دفع هائلة للإطلاق العمودي، وعند التحرك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فإنه يستخدم محركا نفاثا.
القوات الجوية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
مقاتلات يابانية تعترض طائرة مسيرة صينية
26 مارس, 10:35 GMT
لم تصف الصحيفة مظهر الصاروخ، لكن الخبراء يشيرون إلى أنه قد يكون مشابهًا لصاروخ "فييتيان-1"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، هذا الأخير لديه نظام مماثل من مرحلتين وتم اختباره قبل عامين.
وقال قائد الفريق سو هوا، وهو زميل أبحاث مبتدئ في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيك"، إن الصاروخ الجديد المضاد للطائرات سيكون قادرًا على إسقاط طائرات الإنذار المبكر والتحكم في الطائرات والقاذفات، مما يمنعها من التدخل في صراعات إقليمية محتملة.
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