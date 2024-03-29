"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو

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لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240329/تشارك-بالخير-وجبات-إفطار-وأغذية-للعائلات-الأشد-فقرا-في-الحسكة-السورية-1087500407.html
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني سكان محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ظروفا اقتصادية قاسية جراء نهب الثروات النفطية والغذائية، في هذه المحافظة التي كانت تكنى بـ "سلة الغذاء السورية". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T15:57+0000
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التردي المعيشي بسبب الحصار الأمريكي الجائر أطاح بقدرة مئات العوائل في هذه المحافظة على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الذي لطالما كان شهرا للخير والبركة.وفي المقابل، أرخت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على قدرة المبادرات التي تعمل عليها الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، إذ تراجعت قدرات التمويل والتبرعات إلى حدود قياسية على خلفية تدهور القدرات المالية لمعظم المتبرعين، كما تضاعفت مرات عديدة أعداد المحتاجين، ما شكل ضغطا متراكما على مجمل العمل الخيري في المحافظة.في هذه البيئة المتزايدة المصاعب، نظم متطوعو جمعية "البر والخدمات الاجتماعية" في مدينة الحسكة، حملات يومية منذ بداية شهر رمضان وضمن حملة "تشارك بالخير" بتجهيز وتوزيع وجبات الإفطار اليومية (غير الجاهزة) والسلال الغذائية على الأسر الأشد فقراً في مدينة الحسكة وريفها القريب.وقال المدير التنفيذي في الجمعية، محمد فاتح العباسي لـ"سبوتنيك"، إنهم يعملون يوميا على تجهيز السلال الغذائية ووجبات الإفطار غير الجاهزة، ليقوموا بتوزيعها في مقر الجمعية بشكل يومي عل المحتاجين والأسر الأشد فقراً.وتابع مدير الجمعية التي تعد أقدم الجمعيات الخيرية والإنسانية في المحافظة: "لدينا قاعدة بيانات بالأسر التي تضم أرامل وأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم الاتصال بهم لاستلام مخصصاتهم من السلال الغذائية والوجبات الرمضانية اليومية".وبيّن العباسي أن حملة ( تشارك بالخير) التي ترعاها الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخيرين وأصحاب الأيدي البيضاء في مدينة الحسكة ، تستهدف أكثر من 500 أسرة فقيرة وليس لها معيل.مضيفاً أن السلال تضم مواد غذائية أساسية من (الرز، والسكر، والزيت، وورق الشاي، ورب البندورة، والمعكرونة، والعدس، والتمر) ، كما تضم وجبات الإفطار اليومية مادة الفروج والرز ومعجون التمر.موضحاً أن عمليات التوزيع تشمل توزيع عينة من المبالغ المالية ومواد أخرى يتم تقديمها من المجتمع المحلي بمناسبة شهر رمضان الفضيل ، شهر الصدقات والتعاون، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان الجزيرة السورية نتيجة الحصار الأمريكي الظالم.وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
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"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو

15:57 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 29.03.2024)
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
يعاني سكان محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ظروفا اقتصادية قاسية جراء نهب الثروات النفطية والغذائية، في هذه المحافظة التي كانت تكنى بـ "سلة الغذاء السورية".
التردي المعيشي بسبب الحصار الأمريكي الجائر أطاح بقدرة مئات العوائل في هذه المحافظة على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الذي لطالما كان شهرا للخير والبركة.
وفي المقابل، أرخت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على قدرة المبادرات التي تعمل عليها الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، إذ تراجعت قدرات التمويل والتبرعات إلى حدود قياسية على خلفية تدهور القدرات المالية لمعظم المتبرعين، كما تضاعفت مرات عديدة أعداد المحتاجين، ما شكل ضغطا متراكما على مجمل العمل الخيري في المحافظة.
في هذه البيئة المتزايدة المصاعب، نظم متطوعو جمعية "البر والخدمات الاجتماعية" في مدينة الحسكة، حملات يومية منذ بداية شهر رمضان وضمن حملة "تشارك بالخير" بتجهيز وتوزيع وجبات الإفطار اليومية (غير الجاهزة) والسلال الغذائية على الأسر الأشد فقراً في مدينة الحسكة وريفها القريب.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وقال المدير التنفيذي في الجمعية، محمد فاتح العباسي لـ"سبوتنيك"، إنهم يعملون يوميا على تجهيز السلال الغذائية ووجبات الإفطار غير الجاهزة، ليقوموا بتوزيعها في مقر الجمعية بشكل يومي عل المحتاجين والأسر الأشد فقراً.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابع مدير الجمعية التي تعد أقدم الجمعيات الخيرية والإنسانية في المحافظة: "لدينا قاعدة بيانات بالأسر التي تضم أرامل وأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم الاتصال بهم لاستلام مخصصاتهم من السلال الغذائية والوجبات الرمضانية اليومية".
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وبيّن العباسي أن حملة ( تشارك بالخير) التي ترعاها الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخيرين وأصحاب الأيدي البيضاء في مدينة الحسكة ، تستهدف أكثر من 500 أسرة فقيرة وليس لها معيل.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
مضيفاً أن السلال تضم مواد غذائية أساسية من (الرز، والسكر، والزيت، وورق الشاي، ورب البندورة، والمعكرونة، والعدس، والتمر) ، كما تضم وجبات الإفطار اليومية مادة الفروج والرز ومعجون التمر.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
تشارك بالخير.. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
موضحاً أن عمليات التوزيع تشمل توزيع عينة من المبالغ المالية ومواد أخرى يتم تقديمها من المجتمع المحلي بمناسبة شهر رمضان الفضيل ، شهر الصدقات والتعاون، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان الجزيرة السورية نتيجة الحصار الأمريكي الظالم.
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
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