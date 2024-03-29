https://sputnikarabic.ae/20240329/تشارك-بالخير-وجبات-إفطار-وأغذية-للعائلات-الأشد-فقرا-في-الحسكة-السورية-1087500407.html

"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو

"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو

سبوتنيك عربي

يعاني سكان محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ظروفا اقتصادية قاسية جراء نهب الثروات النفطية والغذائية، في هذه المحافظة التي كانت تكنى بـ "سلة الغذاء السورية". 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T15:57+0000

2024-03-29T15:57+0000

2024-03-29T16:08+0000

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التردي المعيشي بسبب الحصار الأمريكي الجائر أطاح بقدرة مئات العوائل في هذه المحافظة على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الذي لطالما كان شهرا للخير والبركة.وفي المقابل، أرخت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على قدرة المبادرات التي تعمل عليها الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، إذ تراجعت قدرات التمويل والتبرعات إلى حدود قياسية على خلفية تدهور القدرات المالية لمعظم المتبرعين، كما تضاعفت مرات عديدة أعداد المحتاجين، ما شكل ضغطا متراكما على مجمل العمل الخيري في المحافظة.في هذه البيئة المتزايدة المصاعب، نظم متطوعو جمعية "البر والخدمات الاجتماعية" في مدينة الحسكة، حملات يومية منذ بداية شهر رمضان وضمن حملة "تشارك بالخير" بتجهيز وتوزيع وجبات الإفطار اليومية (غير الجاهزة) والسلال الغذائية على الأسر الأشد فقراً في مدينة الحسكة وريفها القريب.وقال المدير التنفيذي في الجمعية، محمد فاتح العباسي لـ"سبوتنيك"، إنهم يعملون يوميا على تجهيز السلال الغذائية ووجبات الإفطار غير الجاهزة، ليقوموا بتوزيعها في مقر الجمعية بشكل يومي عل المحتاجين والأسر الأشد فقراً.وتابع مدير الجمعية التي تعد أقدم الجمعيات الخيرية والإنسانية في المحافظة: "لدينا قاعدة بيانات بالأسر التي تضم أرامل وأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم الاتصال بهم لاستلام مخصصاتهم من السلال الغذائية والوجبات الرمضانية اليومية".وبيّن العباسي أن حملة ( تشارك بالخير) التي ترعاها الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخيرين وأصحاب الأيدي البيضاء في مدينة الحسكة ، تستهدف أكثر من 500 أسرة فقيرة وليس لها معيل.مضيفاً أن السلال تضم مواد غذائية أساسية من (الرز، والسكر، والزيت، وورق الشاي، ورب البندورة، والمعكرونة، والعدس، والتمر) ، كما تضم وجبات الإفطار اليومية مادة الفروج والرز ومعجون التمر.موضحاً أن عمليات التوزيع تشمل توزيع عينة من المبالغ المالية ومواد أخرى يتم تقديمها من المجتمع المحلي بمناسبة شهر رمضان الفضيل ، شهر الصدقات والتعاون، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان الجزيرة السورية نتيجة الحصار الأمريكي الظالم.وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.

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