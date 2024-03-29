"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية... فيديو
15:57 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 29.03.2024)
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
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يعاني سكان محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ظروفا اقتصادية قاسية جراء نهب الثروات النفطية والغذائية، في هذه المحافظة التي كانت تكنى بـ "سلة الغذاء السورية".
التردي المعيشي بسبب الحصار الأمريكي الجائر أطاح بقدرة مئات العوائل في هذه المحافظة على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الذي لطالما كان شهرا للخير والبركة.
وفي المقابل، أرخت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على قدرة المبادرات التي تعمل عليها الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، إذ تراجعت قدرات التمويل والتبرعات إلى حدود قياسية على خلفية تدهور القدرات المالية لمعظم المتبرعين، كما تضاعفت مرات عديدة أعداد المحتاجين، ما شكل ضغطا متراكما على مجمل العمل الخيري في المحافظة.
في هذه البيئة المتزايدة المصاعب، نظم متطوعو جمعية "البر والخدمات الاجتماعية" في مدينة الحسكة، حملات يومية منذ بداية شهر رمضان وضمن حملة "تشارك بالخير" بتجهيز وتوزيع وجبات الإفطار اليومية (غير الجاهزة) والسلال الغذائية على الأسر الأشد فقراً في مدينة الحسكة وريفها القريب.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وقال المدير التنفيذي في الجمعية، محمد فاتح العباسي لـ"سبوتنيك"، إنهم يعملون يوميا على تجهيز السلال الغذائية ووجبات الإفطار غير الجاهزة، ليقوموا بتوزيعها في مقر الجمعية بشكل يومي عل المحتاجين والأسر الأشد فقراً.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابع مدير الجمعية التي تعد أقدم الجمعيات الخيرية والإنسانية في المحافظة: "لدينا قاعدة بيانات بالأسر التي تضم أرامل وأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم الاتصال بهم لاستلام مخصصاتهم من السلال الغذائية والوجبات الرمضانية اليومية".
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وبيّن العباسي أن حملة ( تشارك بالخير) التي ترعاها الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخيرين وأصحاب الأيدي البيضاء في مدينة الحسكة ، تستهدف أكثر من 500 أسرة فقيرة وليس لها معيل.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
مضيفاً أن السلال تضم مواد غذائية أساسية من (الرز، والسكر، والزيت، وورق الشاي، ورب البندورة، والمعكرونة، والعدس، والتمر) ، كما تضم وجبات الإفطار اليومية مادة الفروج والرز ومعجون التمر.
© Sputnik . Attia Al-Attia"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
"تشارك بالخير".. وجبات إفطار وأغذية للعائلات الأشد فقرا في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
موضحاً أن عمليات التوزيع تشمل توزيع عينة من المبالغ المالية ومواد أخرى يتم تقديمها من المجتمع المحلي بمناسبة شهر رمضان الفضيل ، شهر الصدقات والتعاون، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان الجزيرة السورية نتيجة الحصار الأمريكي الظالم.
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.