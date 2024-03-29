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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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https://sputnikarabic.ae/20240329/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-نستهدف-رفع-إيرادات-الدولة-غير-النفطية-لـ60-1087477000.html
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد الحويج، عن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل في البلاد، بهدف تقليل اعتماد الدولة على... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T07:56+0000
2024-03-29T07:56+0000
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وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء هذا الإعلان خلال لقاء مع مؤسسة "بيكر" للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، التي جمعت أيضا مستثمرين ورجال أعمال من مختلف القطاعات.تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك دعم وتسهيل الاستثمار في القطاعات المستهدفة.وشهد اللقاء أيضًا استعراضًا لقانون الاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة.وأكد الوزير الليبي أهمية الشراكة الطويلة الأمد مع الشركات العالمية لتحقيق هذه الأهداف، ودعا إلى مشاركة مؤسسة "بيكر" في تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في السوق الأفريقية.ووفقا للجانب الليبي، فإن مؤسسة "بيكر" أكدت استعدادها لتمويل مشروعات تهدف إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال صندوق تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240111/غياب-الخطط-الاستراتيجية-فاقم-الوضع-الاقتصادي-في-ليبيا-1084894571.html
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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%

07:56 GMT 29.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد الحويج، عن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل في البلاد، بهدف تقليل اعتماد الدولة على صادرات النفط إلى 40%.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء هذا الإعلان خلال لقاء مع مؤسسة "بيكر" للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، التي جمعت أيضا مستثمرين ورجال أعمال من مختلف القطاعات.
تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك دعم وتسهيل الاستثمار في القطاعات المستهدفة.
وشهد اللقاء أيضًا استعراضًا لقانون الاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة.
أشخاص يتسوقون في سوق بالعاصمة الليبية طرابلس، ليبيا في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
غياب الخطط الاستراتيجية يفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا
11 يناير, 16:39 GMT
وأكد الوزير الليبي أهمية الشراكة الطويلة الأمد مع الشركات العالمية لتحقيق هذه الأهداف، ودعا إلى مشاركة مؤسسة "بيكر" في تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في السوق الأفريقية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى جعل الـ60% المتبقية من الدخل يأتي من القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
ووفقا للجانب الليبي، فإن مؤسسة "بيكر" أكدت استعدادها لتمويل مشروعات تهدف إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال صندوق تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار.
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