https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الوضع-مع-إمدادات-الطاقة-في-أوكرانيا-لا-يزال-صعبا-1087505415.html
رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا
رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، أن وضع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا في عدد من المناطق بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة،... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T16:58+0000
2024-03-29T16:58+0000
2024-03-29T16:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف شميغال على قناته الرسمية في "تلغرام": "الليلة، تعرضت منشآتنا لتوليد الكهرباء للهجوم مرة أخرى، هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في عدد من المناطق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة، ونستورد الكهرباء وقال شميجال من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا حتى يعمل النظام بثبات".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/نائب-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الهجوم-الجديد-للقوات-الأوكرانية-بأنه-شبه-مستحيل-1087499913.html
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روسيا
رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، أن وضع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا في عدد من المناطق بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة، داعيا السكان إلى تقليل استهلاك الكهرباء.
وأضاف شميغال على قناته الرسمية في "تلغرام": "الليلة، تعرضت منشآتنا لتوليد الكهرباء للهجوم مرة أخرى، هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في عدد من المناطق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة، ونستورد الكهرباء وقال شميجال من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا حتى يعمل النظام بثبات".
وأوضح أن الضربة التي وقعت اليوم مرة أخرى ألحقت أضرارًا "شديدة جدًا" بالمعدات في مرافق توليد الكهرباء ونظام توزيعها، ودعا سكان البلاد قائلا: "من المهم للغاية الآن تقليل استهلاك الكهرباء. وهذا ينطبق بشكل خاص في ساعات المساء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.