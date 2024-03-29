رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
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12:00 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
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مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الوضع-مع-إمدادات-الطاقة-في-أوكرانيا-لا-يزال-صعبا-1087505415.html
رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا
رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، أن وضع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا في عدد من المناطق بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة،... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T16:58+0000
2024-03-29T16:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف شميغال على قناته الرسمية في "تلغرام": "الليلة، تعرضت منشآتنا لتوليد الكهرباء للهجوم مرة أخرى، هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في عدد من المناطق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة، ونستورد الكهرباء وقال شميجال من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا حتى يعمل النظام بثبات".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/نائب-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الهجوم-الجديد-للقوات-الأوكرانية-بأنه-شبه-مستحيل-1087499913.html
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روسيا

رئيس الوزراء الأوكراني: الوضع مع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا

16:58 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، أن وضع إمدادات الطاقة في أوكرانيا لا يزال صعبا في عدد من المناطق بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة، داعيا السكان إلى تقليل استهلاك الكهرباء.
وأضاف شميغال على قناته الرسمية في "تلغرام": "الليلة، تعرضت منشآتنا لتوليد الكهرباء للهجوم مرة أخرى، هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في عدد من المناطق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة، ونستورد الكهرباء وقال شميجال من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا حتى يعمل النظام بثبات".

وأوضح أن الضربة التي وقعت اليوم مرة أخرى ألحقت أضرارًا "شديدة جدًا" بالمعدات في مرافق توليد الكهرباء ونظام توزيعها، ودعا سكان البلاد قائلا: "من المهم للغاية الآن تقليل استهلاك الكهرباء. وهذا ينطبق بشكل خاص في ساعات المساء".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"
15:42 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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