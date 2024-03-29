https://sputnikarabic.ae/20240329/زواج-أشهر-توأم-ملتصق-في-العالم-آبي-وبريتاني-1087477663.html
زواج أشهر توأم ملتصق في العالم "آبي" و"بريتاني"
زواج أشهر توأم ملتصق في العالم "آبي" و"بريتاني"
سبوتنيك عربي
تزوج التوأم الأمريكي الملتصق "آبي" و"بريتاني" هنسل، من جوش بولينغ، المجند السابق في الجيش الأمريكي. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T08:19+0000
2024-03-29T08:19+0000
2024-03-29T08:19+0000
مجتمع
العالم
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تزوّجت "آبي" و"بريتاني" بعدما تقدم لهما الجندي السابق في القوات المسلحة "جوش بولينغ"، وقال الطبيب المتخصص في حالتهن:التوأم تعملان كمعلمات في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا، وقد تم إعلان زواجهما بشكل رسمي اليوم.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الثنائي فضّل إحاطة أمر زواجهما ببعض الخصوصية، كما يعيش التوأم حياة أكثر هدوءا، بعيدًا عن الأضواء في السنوات العشر الماضية.ونال هذا التوأم شهرة واسعة في العالم لكونهما ملتصقتي الجسد، وتعيشان في جسد واحد، وهي من الحالات النادرة في العالم التي بقيت على قيد الحياة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زواج أشهر توأم ملتصق في العالم "آبي" و"بريتاني"
تزوج التوأم الأمريكي الملتصق "آبي" و"بريتاني" هنسل، من جوش بولينغ، المجند السابق في الجيش الأمريكي.
تزوّجت "آبي" و"بريتاني" بعدما تقدم لهما الجندي السابق في القوات المسلحة "جوش بولينغ"، وقال الطبيب المتخصص في حالتهن:
"التوأم بإمكانهما الإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة، لكن المشكلة تكمن بأنه من غير الواضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية".
التوأم تعملان كمعلمات في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا، وقد تم إعلان زواجهما بشكل رسمي اليوم.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الثنائي فضّل إحاطة أمر زواجهما ببعض الخصوصية، كما يعيش التوأم حياة أكثر هدوءا، بعيدًا عن الأضواء في السنوات العشر الماضية.
ونال هذا التوأم شهرة واسعة في العالم لكونهما ملتصقتي الجسد، وتعيشان في جسد واحد، وهي من الحالات النادرة في العالم التي بقيت على قيد الحياة.