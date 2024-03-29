"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح في العاصمة السورية دمشق

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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-تواكب-احتفالات-عيد-الفصح-في-العاصمة-السورية-دمشق-1087510464.html
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح في العاصمة السورية دمشق
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أحيت كنائس العاصمة السورية دمشق وفق التقويم الغربي، يوم "الجمعة العظيمة"، وشهد الحفل مسيرا سيستمر بالتجوال في أحياء المدينة حتى منتصف الليلة، وسط حملة الأعلام... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T19:32+0000
2024-03-29T19:32+0000
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ونظمت الكنائس الدمشقية الشعائر الدينية التي تحاكي درب الآلام الذي سلكه السيد المسيح خلال رحلته، والعبر والعظات التي قدمها للمؤمنين، وصولاً إلى مراسم دفنه في الناصرة في بيت لحم.وشهد الحفل مسيرا سيستمر بالتجوال في أحياء مدينة حتى منتصف الليلة، وسط حملة الأعلام والفرق النحاسية المرافقة، وحمل المشاركون المشاعل والمجسمات التي تجسد الرسائل الإنسانية التي انبثقت عن مسير السيد المسيح على درب الآلام. وقبل ذلك، أقيمت القداديس والصلوات في كنائس دمشق، وأجمعت العظات خلالها على التسامح والسلام لكل البشرية.‏وطاف مسير الصليب الذي نظمته كنيسة سيدة دمشق، شوارع الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق، يتقدمه فرق الكشافة الكنسية التي حملت النعش الأيقوني للسيد المسيح محاطا بالأعلام والمشاعل، إضافة إلى حشود كبيرة من أبناء الرعية.كما أحيا حشد كبير من أبناء الطوائف المسيحية (الغربية) في حلب، ذكرى يوم "الجمعة العظيمة" بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس.وحضر الحفل الذي أقيم في ساحة "فرحات" في مدينة حلب القديمة، لفيف من رجال الدين والمؤمنين، وتخلله قراءة للإنجيل المقدس والصلوات والتراتيل الدينية.ورغم تتالي الهجمات التي تشنها المجموعات الإرهابية بالطائرات المسيرة منذ يوم أمس على أحياء حلب، وتزامنها مع العدوان الإسرائيلي ليلا، إلا أن جموع المؤمنين خرجت فور انتهاء قداس "الجمعة العظيمة"، إلى المسيرة التقليدية في ساحة "فرحات"، بمرافقة سرايا الكشافة.وتتوسط ساحة "فرحات" كل من "كاتدرائية مارالياس" و"كنيسة السيدة العذراء" و"كنيسة أم المعونات".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح في العاصمة السورية دمشق

19:32 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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حصري
أحيت كنائس العاصمة السورية دمشق وفق التقويم الغربي، يوم "الجمعة العظيمة"، وشهد الحفل مسيرا سيستمر بالتجوال في أحياء المدينة حتى منتصف الليلة، وسط حملة الأعلام والفرق النحاسية المرافقة.
ونظمت الكنائس الدمشقية الشعائر الدينية التي تحاكي درب الآلام الذي سلكه السيد المسيح خلال رحلته، والعبر والعظات التي قدمها للمؤمنين، وصولاً إلى مراسم دفنه في الناصرة في بيت لحم.
وشهد الحفل مسيرا سيستمر بالتجوال في أحياء مدينة حتى منتصف الليلة، وسط حملة الأعلام والفرق النحاسية المرافقة، وحمل المشاركون المشاعل والمجسمات التي تجسد الرسائل الإنسانية التي انبثقت عن مسير السيد المسيح على درب الآلام.
وقبل ذلك، أقيمت القداديس والصلوات في كنائس دمشق، وأجمعت العظات خلالها على التسامح والسلام لكل البشرية.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
‏وطاف مسير الصليب الذي نظمته كنيسة سيدة دمشق، شوارع الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق، يتقدمه فرق الكشافة الكنسية التي حملت النعش الأيقوني للسيد المسيح محاطا بالأعلام والمشاعل، إضافة إلى حشود كبيرة من أبناء الرعية.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
كما أحيا حشد كبير من أبناء الطوائف المسيحية (الغربية) في حلب، ذكرى يوم "الجمعة العظيمة" بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وحضر الحفل الذي أقيم في ساحة "فرحات" في مدينة حلب القديمة، لفيف من رجال الدين والمؤمنين، وتخلله قراءة للإنجيل المقدس والصلوات والتراتيل الدينية.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
ورغم تتالي الهجمات التي تشنها المجموعات الإرهابية بالطائرات المسيرة منذ يوم أمس على أحياء حلب، وتزامنها مع العدوان الإسرائيلي ليلا، إلا أن جموع المؤمنين خرجت فور انتهاء قداس "الجمعة العظيمة"، إلى المسيرة التقليدية في ساحة "فرحات"، بمرافقة سرايا الكشافة.
وتتوسط ساحة "فرحات" كل من "كاتدرائية مارالياس" و"كنيسة السيدة العذراء" و"كنيسة أم المعونات".
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