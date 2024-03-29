"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-توثق-بالفيديو-الهيكل-الداخلي-لصاروخ-ستورم-شادو-الأنجلو-فرنسي-1087476238.html
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
سبوتنيك عربي
عرض الخبراء الروس لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T07:37+0000
2024-03-29T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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و"ستورم شادو": هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، ويطلق من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. طورته فرنسا وبريطانيا، بشكل مشترك. في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة "إم بي دي أ"، وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي.بدأ الخبراء، رفيعو المستوى، في تفكيك وحدات ومكونات "ستورم شادو"، من أجل دراسة خصائصها التكتيكية والفنية.في الفيديو، يمكن رؤية عملية تفكيك الصاروخ: جناح مكسور جزئيًا، وتصميم الرأس الحربي، والشحنة الرئيسية. يمتلك "ستورم شادو" رأسًا حربيًا ترادفيًا مصممًا لضرب الأهداف شديدة الحماية مثل المخابئ الخرسانية. تقوم الشحنة بإحداث ثقب في المخبأ للشحنة الرئيسية.ويظهر في الفيديو أيضًا محرك نفاث، وشفرات ضاغط منخفض الضغط، والمواد التي يتم تجميع الصاروخ منها وجسمه، بما في ذلك المادة المركبة للجناح، والعناصر الصغيرة المختلفة له، والتسميات، والوصلات والمثبتات.بناءً على الحالة العامة للبدن الباقي، يمكن استنتاج أن الصاروخ لم يعمل بشكل طبيعي عند إصابة الهدف، ولكن تم إسقاطه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية أو سقط بسبب عطل فني. لا توجد علامات على إصابة "ستورم شادو" بنظام الدفاع الجوي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي

07:37 GMT 29.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عرض الخبراء الروس لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة.
و"ستورم شادو": هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، ويطلق من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. طورته فرنسا وبريطانيا، بشكل مشترك. في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة "إم بي دي أ"، وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي.
بدأ الخبراء، رفيعو المستوى، في تفكيك وحدات ومكونات "ستورم شادو"، من أجل دراسة خصائصها التكتيكية والفنية.
في الفيديو، يمكن رؤية عملية تفكيك الصاروخ: جناح مكسور جزئيًا، وتصميم الرأس الحربي، والشحنة الرئيسية. يمتلك "ستورم شادو" رأسًا حربيًا ترادفيًا مصممًا لضرب الأهداف شديدة الحماية مثل المخابئ الخرسانية. تقوم الشحنة بإحداث ثقب في المخبأ للشحنة الرئيسية.
ويظهر في الفيديو أيضًا محرك نفاث، وشفرات ضاغط منخفض الضغط، والمواد التي يتم تجميع الصاروخ منها وجسمه، بما في ذلك المادة المركبة للجناح، والعناصر الصغيرة المختلفة له، والتسميات، والوصلات والمثبتات.
بناءً على الحالة العامة للبدن الباقي، يمكن استنتاج أن الصاروخ لم يعمل بشكل طبيعي عند إصابة الهدف، ولكن تم إسقاطه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية أو سقط بسبب عطل فني. لا توجد علامات على إصابة "ستورم شادو" بنظام الدفاع الجوي.
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