https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-توثق-بالفيديو-الهيكل-الداخلي-لصاروخ-ستورم-شادو-الأنجلو-فرنسي-1087476238.html
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
سبوتنيك عربي
عرض الخبراء الروس لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T07:37+0000
2024-03-29T07:37+0000
2024-03-29T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077050946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28878d9ee225c03648ecc1d430302c35.jpg
و"ستورم شادو": هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، ويطلق من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. طورته فرنسا وبريطانيا، بشكل مشترك. في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة "إم بي دي أ"، وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي.بدأ الخبراء، رفيعو المستوى، في تفكيك وحدات ومكونات "ستورم شادو"، من أجل دراسة خصائصها التكتيكية والفنية.في الفيديو، يمكن رؤية عملية تفكيك الصاروخ: جناح مكسور جزئيًا، وتصميم الرأس الحربي، والشحنة الرئيسية. يمتلك "ستورم شادو" رأسًا حربيًا ترادفيًا مصممًا لضرب الأهداف شديدة الحماية مثل المخابئ الخرسانية. تقوم الشحنة بإحداث ثقب في المخبأ للشحنة الرئيسية.ويظهر في الفيديو أيضًا محرك نفاث، وشفرات ضاغط منخفض الضغط، والمواد التي يتم تجميع الصاروخ منها وجسمه، بما في ذلك المادة المركبة للجناح، والعناصر الصغيرة المختلفة له، والتسميات، والوصلات والمثبتات.بناءً على الحالة العامة للبدن الباقي، يمكن استنتاج أن الصاروخ لم يعمل بشكل طبيعي عند إصابة الهدف، ولكن تم إسقاطه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية أو سقط بسبب عطل فني. لا توجد علامات على إصابة "ستورم شادو" بنظام الدفاع الجوي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سبوتنيك" توثق بالفيديو الهيكل الداخلي لصاروخ "ستورم شادو" الأنجلو فرنسي
عرض الخبراء الروس لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة.
و"ستورم شادو": هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، ويطلق من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. طورته فرنسا وبريطانيا، بشكل مشترك. في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة "إم بي دي أ"، وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي.
بدأ الخبراء، رفيعو المستوى، في تفكيك وحدات ومكونات "ستورم شادو"، من أجل دراسة خصائصها التكتيكية والفنية.
في الفيديو، يمكن رؤية عملية تفكيك الصاروخ: جناح مكسور جزئيًا، وتصميم الرأس الحربي، والشحنة الرئيسية. يمتلك "ستورم شادو" رأسًا حربيًا ترادفيًا مصممًا لضرب الأهداف شديدة الحماية مثل المخابئ الخرسانية. تقوم الشحنة بإحداث ثقب في المخبأ للشحنة الرئيسية.
ويظهر في الفيديو أيضًا محرك نفاث، وشفرات ضاغط منخفض الضغط، والمواد التي يتم تجميع الصاروخ منها وجسمه، بما في ذلك المادة المركبة للجناح، والعناصر الصغيرة المختلفة له، والتسميات، والوصلات والمثبتات.
بناءً على الحالة العامة للبدن الباقي، يمكن استنتاج أن الصاروخ لم يعمل بشكل طبيعي عند إصابة الهدف، ولكن تم إسقاطه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية أو سقط بسبب عطل فني. لا توجد علامات على إصابة "ستورم شادو" بنظام الدفاع الجوي.