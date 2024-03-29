قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
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مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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https://sputnikarabic.ae/20240329/قوات-الجيش-في-المنطقة-الغربية-تسيطر-على-معبر-رأس-جدير-الحدودي-غرب-ليبيا-1087505946.html
قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، تعليماته إلى هيئة العمليات، بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان،... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T17:22+0000
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جاء ذلك "بعد الاشتباكات التي حدثت بين التشكيلات المُسلحة المسيطرة على المعبر والقوات المُكلفة من وزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية والتي أدت إلى إغلاق المعبر وإنسحاب كل القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".وقام معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، مساء أمس الخميس، بزيارة تفقدية لمعبر رأس جدير الحدودي، مرورا بكل الوحدات المتمركزة، وذلك للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.وأفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن النمروش اطلع على جميع الصعوبات والعراقيل وأوصى بالعمل على حلها لضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، بالإضافة إلى تأمين كافة المسافرين المارين عبر المعبر والتي تُعد من أولوية مهام القوة العسكرية المُكلفة، مع ضرورة توفير جميع المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والعمليات غير القانونية، التي تقوم بها أطراف خارجة عن القانون.
https://sputnikarabic.ae/20240328/المتحدث-السابق-باسم-الرئاسي-الليبي-الوضع-عند-معبر-رأس-جدير-قابل-للاشتعال-مجددا-1087466368.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا

17:22 GMT 29.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، تعليماته إلى هيئة العمليات، بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان، وإعطائهم التعليمات الفورية بالاتجاه الى معبر رأس جدير والمناطق المجاورة لتأمينها، وعودة الاستقرار لها، وتسليم المعبر الى جهات الاختصاص.
جاء ذلك "بعد الاشتباكات التي حدثت بين التشكيلات المُسلحة المسيطرة على المعبر والقوات المُكلفة من وزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية والتي أدت إلى إغلاق المعبر وإنسحاب كل القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقام معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، مساء أمس الخميس، بزيارة تفقدية لمعبر رأس جدير الحدودي، مرورا بكل الوحدات المتمركزة، وذلك للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.
معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
المتحدث السابق باسم "الرئاسي الليبي": الوضع عند معبر "رأس جدير" قابل للاشتعال مجددا
أمس, 16:14 GMT
وأفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن النمروش اطلع على جميع الصعوبات والعراقيل وأوصى بالعمل على حلها لضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، بالإضافة إلى تأمين كافة المسافرين المارين عبر المعبر والتي تُعد من أولوية مهام القوة العسكرية المُكلفة، مع ضرورة توفير جميع المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والعمليات غير القانونية، التي تقوم بها أطراف خارجة عن القانون.
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