https://sputnikarabic.ae/20240329/قوات-الجيش-في-المنطقة-الغربية-تسيطر-على-معبر-رأس-جدير-الحدودي-غرب-ليبيا-1087505946.html
قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، تعليماته إلى هيئة العمليات، بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان،... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T17:22+0000
2024-03-29T17:22+0000
2024-03-29T17:22+0000
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جاء ذلك "بعد الاشتباكات التي حدثت بين التشكيلات المُسلحة المسيطرة على المعبر والقوات المُكلفة من وزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية والتي أدت إلى إغلاق المعبر وإنسحاب كل القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".وقام معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، مساء أمس الخميس، بزيارة تفقدية لمعبر رأس جدير الحدودي، مرورا بكل الوحدات المتمركزة، وذلك للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.وأفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن النمروش اطلع على جميع الصعوبات والعراقيل وأوصى بالعمل على حلها لضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، بالإضافة إلى تأمين كافة المسافرين المارين عبر المعبر والتي تُعد من أولوية مهام القوة العسكرية المُكلفة، مع ضرورة توفير جميع المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والعمليات غير القانونية، التي تقوم بها أطراف خارجة عن القانون.
https://sputnikarabic.ae/20240328/المتحدث-السابق-باسم-الرئاسي-الليبي-الوضع-عند-معبر-رأس-جدير-قابل-للاشتعال-مجددا-1087466368.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
قوات الجيش في المنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
حصري
أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، تعليماته إلى هيئة العمليات، بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان، وإعطائهم التعليمات الفورية بالاتجاه الى معبر رأس جدير والمناطق المجاورة لتأمينها، وعودة الاستقرار لها، وتسليم المعبر الى جهات الاختصاص.
جاء ذلك "بعد الاشتباكات التي حدثت بين التشكيلات المُسلحة المسيطرة على المعبر والقوات المُكلفة من وزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية والتي أدت إلى إغلاق المعبر وإنسحاب كل القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".
وقام معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، مساء أمس الخميس، بزيارة تفقدية لمعبر رأس جدير
الحدودي، مرورا بكل الوحدات المتمركزة، وذلك للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.
وأفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك
" بأن النمروش اطلع على جميع الصعوبات والعراقيل وأوصى بالعمل على حلها لضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، بالإضافة إلى تأمين كافة المسافرين المارين عبر المعبر والتي تُعد من أولوية مهام القوة العسكرية المُكلفة، مع ضرورة توفير جميع المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر
للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والعمليات غير القانونية، التي تقوم بها أطراف خارجة عن القانون.