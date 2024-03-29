محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا

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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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6 د
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا، فلن تخرج منها أبدًا. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T18:23+0000
2024-03-29T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة "دجودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "ماكرون سيتعلم الدرس الذي تعلمه نابليون: لا تغزو روسيا، ولا ترسل قوات فرنسية إلى روسيا لأنها لن تخرج".وأعرب جونسون عن شكوكه في أن يقرر ماكرون اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. وبحسب الخبير، فإن الرئيس الفرنسي لن يرغب في تعريض مثل هذا الحدث للخطر.وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/نائب-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الهجوم-الجديد-للقوات-الأوكرانية-بأنه-شبه-مستحيل-1087499913.html
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روسيا
روسيا

محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا

18:23 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا، فلن تخرج منها أبدًا.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دجودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "ماكرون سيتعلم الدرس الذي تعلمه نابليون: لا تغزو روسيا، ولا ترسل قوات فرنسية إلى روسيا لأنها لن تخرج".
وأعرب جونسون عن شكوكه في أن يقرر ماكرون اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. وبحسب الخبير، فإن الرئيس الفرنسي لن يرغب في تعريض مثل هذا الحدث للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، كما يذكر المحلل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أنه سيتم تدمير القوات الفرنسية بمجرد دخولها الصراع.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"
15:42 GMT

وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.

وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
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