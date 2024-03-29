https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا، فلن تخرج منها أبدًا. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T18:23+0000
2024-03-29T18:23+0000
2024-03-29T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة "دجودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "ماكرون سيتعلم الدرس الذي تعلمه نابليون: لا تغزو روسيا، ولا ترسل قوات فرنسية إلى روسيا لأنها لن تخرج".وأعرب جونسون عن شكوكه في أن يقرر ماكرون اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. وبحسب الخبير، فإن الرئيس الفرنسي لن يرغب في تعريض مثل هذا الحدث للخطر.وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/نائب-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الهجوم-الجديد-للقوات-الأوكرانية-بأنه-شبه-مستحيل-1087499913.html
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روسيا
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا، فلن تخرج منها أبدًا.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دجودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "ماكرون سيتعلم الدرس الذي تعلمه نابليون: لا تغزو روسيا، ولا ترسل قوات فرنسية إلى روسيا لأنها لن تخرج".
وأعرب جونسون عن شكوكه في أن يقرر ماكرون اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. وبحسب الخبير، فإن الرئيس الفرنسي لن يرغب في تعريض مثل هذا الحدث للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، كما يذكر المحلل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أنه سيتم تدمير القوات الفرنسية بمجرد دخولها الصراع.
وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.