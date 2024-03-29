مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان

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لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240329/مسيرة-درب-الصليب-في-بلدة-القرية-مشهدية-حية-فريدة-في-لبنان-1087503230.html
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
سبوتنيك عربي
أحيت أخوية بلدة القرية المريمية في شرق صيدا، الجمعة العظيمة بتقليد يرجع لسنوات طويلة، وهو إحياء مسيرة "درب الصليب". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T16:36+0000
2024-03-29T16:36+0000
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تميزت بلدة القريّة منذ سنوات عديدة بإحياء هذا التقليد القديم بطريقة مبدعة ومؤثرة، حيث تنطلق المسيرة من باحة كنيسة البلدة بعد مشهدية بيت قيافا، ومن ثم إلى باحة البلدة حيث يقوم شباب الأخوية بتمثيل مواجهة السيد المسيح مع الحاكم الروماني، ثم انطلاق المسيرة في شوارع البلدة سيرًا على الأقدام، وصولاً إلى إحدى التلال القريبة في خراج البلدة، حيث تجسد مشهد الصلب.وفي هذا السياق، أكد ماريو طنوس، من رعية مار جريس في بلدة القرية، على أهمية هذا التقليد الذي يعود لحقبة الثمانينات، مشيرًا إلى استمراريته عبر الأجيال ودور الشباب في المحافظة عليه.وقال طنوس: "في رعية مار جرجس بلدة القرية في شرق صيدا، كل عام تنظم الأخوية مسيرة درب الصليب التي تتذكر المراحل التي مر بها يسوع في آخر يومين قبل أن يصلب، وهذا تقليد يعود لحقبة الثمانينات في عام 1983 توقف في عدة مراحل خلال الحرب وكورونا، وتتناقل المسيرة من جيل إلى جيل ويأتي العديد من الأشخاص من البلدات المجاورة لمشاهدة المسيرة، وبعض البلدات تطلب من شبابنا أيضا تنظيم المسيرة عندهم، ونحن نستكمل المسيرة ونحافظ على هذا التقليد الفريد من نوعه في لبنان بهمة الأخوية والشباب".وأوضح أن "التحضيرات التي تسبق الجمعة العظيمة كانت تستغرق في البداية قرابة الثلاثة أشهر من تجهيز للثياب والأدوات والموسيقى وتوزيع الأدوار، أما الآن فالتحضيرات أصبحت تستغرق ثلاثة أسابيع لأن كل شيء أصبح جاهزا".من جانبه، شارك أنطوني دعيبس، الذي أدى دور المسيح في هذه التمثيلية التاريخية، تجربته ومشاعره حيال هذا الحدث، مؤكدًا أنه "نحي من خلاله بعضًا من مشاهد آلام المسيح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهني خلال التمثيل، إلا أنني أعتبره شيئًا عظيمًا ولا أستحقه بالرغم من أنني أتعرض لبعض الجلدات الحقيقية".ومن جهة أخرى، أعربت يمنى طنوس من أبناء البلدة عن أهمية إحياء هذه الفعالية كل عام، مشيرة إلى أنها تأتي هذا العام بأهمية خاصة بالنسبة للوضع في الجنوب، ودعت إلى الحضور والمشاركة لنشر روح السلام والإيمان في لبنان.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان

16:36 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة درب الصليب في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
حصري
أحيت أخوية بلدة القرية المريمية في شرق صيدا، الجمعة العظيمة بتقليد يرجع لسنوات طويلة، وهو إحياء مسيرة "درب الصليب".
تميزت بلدة القريّة منذ سنوات عديدة بإحياء هذا التقليد القديم بطريقة مبدعة ومؤثرة، حيث تنطلق المسيرة من باحة كنيسة البلدة بعد مشهدية بيت قيافا، ومن ثم إلى باحة البلدة حيث يقوم شباب الأخوية بتمثيل مواجهة السيد المسيح مع الحاكم الروماني، ثم انطلاق المسيرة في شوارع البلدة سيرًا على الأقدام، وصولاً إلى إحدى التلال القريبة في خراج البلدة، حيث تجسد مشهد الصلب.
وفي هذا السياق، أكد ماريو طنوس، من رعية مار جريس في بلدة القرية، على أهمية هذا التقليد الذي يعود لحقبة الثمانينات، مشيرًا إلى استمراريته عبر الأجيال ودور الشباب في المحافظة عليه.
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة درب الصليب في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
© Sputnik . Abed.K Bay
وقال طنوس: "في رعية مار جرجس بلدة القرية في شرق صيدا، كل عام تنظم الأخوية مسيرة درب الصليب التي تتذكر المراحل التي مر بها يسوع في آخر يومين قبل أن يصلب، وهذا تقليد يعود لحقبة الثمانينات في عام 1983 توقف في عدة مراحل خلال الحرب وكورونا، وتتناقل المسيرة من جيل إلى جيل ويأتي العديد من الأشخاص من البلدات المجاورة لمشاهدة المسيرة، وبعض البلدات تطلب من شبابنا أيضا تنظيم المسيرة عندهم، ونحن نستكمل المسيرة ونحافظ على هذا التقليد الفريد من نوعه في لبنان بهمة الأخوية والشباب".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة درب الصليب في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
© Sputnik . Abed.K Bay
وأوضح أن "التحضيرات التي تسبق الجمعة العظيمة كانت تستغرق في البداية قرابة الثلاثة أشهر من تجهيز للثياب والأدوات والموسيقى وتوزيع الأدوار، أما الآن فالتحضيرات أصبحت تستغرق ثلاثة أسابيع لأن كل شيء أصبح جاهزا".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة درب الصليب في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
© Sputnik . Abed.K Bay
من جانبه، شارك أنطوني دعيبس، الذي أدى دور المسيح في هذه التمثيلية التاريخية، تجربته ومشاعره حيال هذا الحدث، مؤكدًا أنه "نحي من خلاله بعضًا من مشاهد آلام المسيح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهني خلال التمثيل، إلا أنني أعتبره شيئًا عظيمًا ولا أستحقه بالرغم من أنني أتعرض لبعض الجلدات الحقيقية".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
مسيرة درب الصليب في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مسيرة "درب الصليب" في بلدة القرية مشهدية حية فريدة في لبنان
© Sputnik . Abed.K Bay
ومن جهة أخرى، أعربت يمنى طنوس من أبناء البلدة عن أهمية إحياء هذه الفعالية كل عام، مشيرة إلى أنها تأتي هذا العام بأهمية خاصة بالنسبة للوضع في الجنوب، ودعت إلى الحضور والمشاركة لنشر روح السلام والإيمان في لبنان.
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