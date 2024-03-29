https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-شخص-باستهداف-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-لسيارة-جنوبي-لبنان-فيديو-1087477950.html
مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان... فيديو
مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T08:33+0000
2024-03-29T08:33+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجه".وأوضح المصدر أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن سيارات الإسعاف موجودة في مكان الحادث لنقل المصابين، لافتة إلى أنه يتم التحقق من وجود قتيل ثان.كما تتحدث تقارير عن أن الضربة أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله"، لافتة إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدف مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس.وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240227/يونيفيل-هناك-تحول-مقلق-على-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1086459852.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, اليونيفيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, اليونيفيل, العالم العربي, الأخبار
مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان... فيديو
أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
" إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجه".
وأوضح المصدر أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".
وفي السياق، ذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، أن سيارات الإسعاف موجودة في مكان الحادث لنقل المصابين، لافتة إلى أنه يتم التحقق من وجود قتيل ثان.
كما تتحدث تقارير عن أن الضربة أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله"، لافتة إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدف مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.
كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله
وحماس.
وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.