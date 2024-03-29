الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

موظفون من الحرس الوطني الروسي بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس"، حيث وقع الهجوم الإرهابي.
موظفون من الحرس الوطني الروسي بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس"، حيث وقع الهجوم الإرهابي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل.
الشرطة تتحرك لفض مظاهرة للمزارعين بالقرب من مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل.
الشرطة تتحرك لفض مظاهرة للمزارعين بالقرب من مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل.
سرب من النحل يهاجم رجلاً مخمورًا خلال الاحتفالات بمناسبة هولي، مهرجان الألوان الهندوسي، في جواهاتي، الهند.
سرب من النحل يهاجم رجلاً مخمورًا خلال الاحتفالات بمناسبة هولي، مهرجان الألوان الهندوسي، في جواهاتي، الهند.
عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين.
عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين.
سفينة الشحن"دالي" العالقة تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور.
سفينة الشحن"دالي" العالقة تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور.
السكان في مصر أثناء الإفطار في شهر رمضان
السكان في مصر أثناء الإفطار في شهر رمضان
فرقة المدفعية ذاتية الحركة "مالكا" التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية، أثناء العمل القتالي على جبهة أفدييفكا.
فرقة المدفعية ذاتية الحركة "مالكا" التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية، أثناء العمل القتالي على جبهة أفدييفكا.
فتاة تحمل علمًا أبيض بينما تسير عائلة فلسطينية نازحة في مدينة غزة، في 25 مارس 2024، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
فتاة تحمل علمًا أبيض بينما تسير عائلة فلسطينية نازحة في مدينة غزة، في 25 مارس 2024، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
راعي بقر غاوتشو أو من أمريكا الجنوبية يصطدم بحصان بري خلال مهرجان مسابقات رعاة البقر لأسبوع كريولا، في مونتيفيديو، أوروغواي.
راعي بقر غاوتشو أو من أمريكا الجنوبية يصطدم بحصان بري خلال مهرجان مسابقات رعاة البقر لأسبوع كريولا، في مونتيفيديو، أوروغواي.
تتدفق الحمم البركانية من البركان بالقرب من بلدة جريندافيك، أيسلندا، في وقت مبكر من يوم الاثنين 25 مارس 2024.
تتدفق الحمم البركانية من البركان بالقرب من بلدة جريندافيك، أيسلندا، في وقت مبكر من يوم الاثنين 25 مارس 2024.
فنانون يرقصون خلال موكب ماكاو الدولي في ماكاو في 24 مارس 2024.
فنانون يرقصون خلال موكب ماكاو الدولي في ماكاو في 24 مارس 2024.
أول صاروخ للأغراض الفضائية "أنغارا-أ5" في مجمع الإطلاق بقاعدة فوستوشني الفضائية.
أول صاروخ للأغراض الفضائية "أنغارا-أ5" في مجمع الإطلاق بقاعدة فوستوشني الفضائية.
أحد المزارعين يجري مقابلة أثناء مرور الجرارات في وستمنستر، وهي مظاهرة نظمتها منظمة Save British Farming ضد السياسة الغذائية في بريطانيا.
أحد المزارعين يجري مقابلة أثناء مرور الجرارات في وستمنستر، وهي مظاهرة نظمتها منظمة Save British Farming ضد السياسة الغذائية في بريطانيا.
متظاهرون يحملون لافتة عليها صور الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 في مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانقلاب، في ساحة بلايا دي مايو في بوينس آيرس، الأرجنتين.
متظاهرون يحملون لافتة عليها صور الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 في مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانقلاب، في ساحة بلايا دي مايو في بوينس آيرس، الأرجنتين.
مهندس عسكري من مجموعة "المركز" من قوات المنطقة العسكرية المركزية في أفدييفكا.
مهندس عسكري من مجموعة "المركز" من قوات المنطقة العسكرية المركزية في أفدييفكا.
أعضاء فرقة رقص شعبي يستعدون لأداء أمسيات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة بجنوب العراق.
أعضاء فرقة رقص شعبي يستعدون لأداء أمسيات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة بجنوب العراق.
نشطاء يرتدون قناعا على شكل قرد من مجموعة حقوق الحيوان، يرتدون زي السجن، يتجمعون خارج السفارة الملكية التايلاندية في طوكيو في 27 مارس 2024، للاحتجاج على ما وصفوه بالحكومة التايلاندية التي تجبر العمال على العمل القسري.
نشطاء يرتدون قناعا على شكل قرد من مجموعة حقوق الحيوان، يرتدون زي السجن، يتجمعون خارج السفارة الملكية التايلاندية في طوكيو في 27 مارس 2024، للاحتجاج على ما وصفوه بالحكومة التايلاندية التي تجبر العمال على العمل القسري.
داليرجون ميرزويف (في الوسط)، محتجز للاشتباه في قيامه بهجوم إرهابي في قاعة مجمع "كروكوس"، في مبنى محكمة باسماني في موسكو.
داليرجون ميرزويف (في الوسط)، محتجز للاشتباه في قيامه بهجوم إرهابي في قاعة مجمع "كروكوس"، في مبنى محكمة باسماني في موسكو.
مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، حيث وقع إطلاق النار واندلع الحريق.
مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، حيث وقع إطلاق النار واندلع الحريق.