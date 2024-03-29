الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل.