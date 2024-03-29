الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
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фото, الصور
фото, الصور

الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

11:09 GMT 29.03.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

موظفون من الحرس الوطني الروسي بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس"، حيث وقع الهجوم الإرهابي.

موظفون من الحرس الوطني الروسي بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع &quot;كروكوس&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي. - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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موظفون من الحرس الوطني الروسي بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس"، حيث وقع الهجوم الإرهابي.

© AP Photo / Eraldo Peres

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل. - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Eraldo Peres

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثاني على اليسار، يقود طائرة مسيرة، برفقة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى روزانجيلا دا سيلفا، والحاكم هيلدر بارباليو، في جزيرة كومبو، بالقرب من بيليم، ولاية بارا، البرازيل.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

الشرطة تتحرك لفض مظاهرة للمزارعين بالقرب من مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل.

الشرطة تتحرك لفض مظاهرة للمزارعين بالقرب من مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

الشرطة تتحرك لفض مظاهرة للمزارعين بالقرب من مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل.

© AP Photo / Anupam Nath

سرب من النحل يهاجم رجلاً مخمورًا خلال الاحتفالات بمناسبة هولي، مهرجان الألوان الهندوسي، في جواهاتي، الهند.

سرب من النحل يهاجم رجلاً مخمورًا خلال الاحتفالات بمناسبة هولي، مهرجان الألوان الهندوسي، في جواهاتي، الهند. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Anupam Nath

سرب من النحل يهاجم رجلاً مخمورًا خلال الاحتفالات بمناسبة هولي، مهرجان الألوان الهندوسي، في جواهاتي، الهند.

© AP Photo / Ng Han Guan

عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين.

عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Ng Han Guan

عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين.

© AP Photo

سفينة الشحن"دالي" العالقة تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور.

 سفينة الشحن&quot;دالي&quot; العالقة تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور. - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo

سفينة الشحن"دالي" العالقة تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور.

© AP Photo / Amr Nabil

السكان في مصر أثناء الإفطار في شهر رمضان

السكان في مصر أثناء الإفطار في شهر رمضان - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Amr Nabil

السكان في مصر أثناء الإفطار في شهر رمضان

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة المدفعية ذاتية الحركة "مالكا" التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية، أثناء العمل القتالي على جبهة أفدييفكا.

فرقة المدفعية ذاتية الحركة &quot;مالكا&quot; التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية، أثناء العمل القتالي على جبهة أفدييفكا. - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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فرقة المدفعية ذاتية الحركة "مالكا" التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية، أثناء العمل القتالي على جبهة أفدييفكا.

© AFP 2023

فتاة تحمل علمًا أبيض بينما تسير عائلة فلسطينية نازحة في مدينة غزة، في 25 مارس 2024، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

فتاة تحمل علمًا أبيض بينما تسير عائلة فلسطينية نازحة في مدينة غزة، في 25 مارس 2024، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة &quot;حماس&quot; الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
9/20
© AFP 2023

فتاة تحمل علمًا أبيض بينما تسير عائلة فلسطينية نازحة في مدينة غزة، في 25 مارس 2024، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

© AP Photo / Matilde Campodonico

راعي بقر غاوتشو أو من أمريكا الجنوبية يصطدم بحصان بري خلال مهرجان مسابقات رعاة البقر لأسبوع كريولا، في مونتيفيديو، أوروغواي.

راعي بقر غاوتشو أو من أمريكا الجنوبية يصطدم بحصان بري خلال مهرجان مسابقات رعاة البقر لأسبوع كريولا، في مونتيفيديو، أوروغواي. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Matilde Campodonico

راعي بقر غاوتشو أو من أمريكا الجنوبية يصطدم بحصان بري خلال مهرجان مسابقات رعاة البقر لأسبوع كريولا، في مونتيفيديو، أوروغواي.

© AP Photo / Marco di Marco

تتدفق الحمم البركانية من البركان بالقرب من بلدة جريندافيك، أيسلندا، في وقت مبكر من يوم الاثنين 25 مارس 2024.

تتدفق الحمم البركانية من البركان بالقرب من بلدة جريندافيك، أيسلندا، في وقت مبكر من يوم الاثنين 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Marco di Marco

تتدفق الحمم البركانية من البركان بالقرب من بلدة جريندافيك، أيسلندا، في وقت مبكر من يوم الاثنين 25 مارس 2024.

© AFP 2023 / Eduardo Leal

فنانون يرقصون خلال موكب ماكاو الدولي في ماكاو في 24 مارس 2024.

فنانون يرقصون خلال موكب ماكاو الدولي في ماكاو في 24 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
12/20
© AFP 2023 / Eduardo Leal

فنانون يرقصون خلال موكب ماكاو الدولي في ماكاو في 24 مارس 2024.

© Sputnik . Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصور

أول صاروخ للأغراض الفضائية "أنغارا-أ5" في مجمع الإطلاق بقاعدة فوستوشني الفضائية.

أول صاروخ للأغراض الفضائية &quot;أنغارا-أ5&quot; في مجمع الإطلاق بقاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Roscosmos
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أول صاروخ للأغراض الفضائية "أنغارا-أ5" في مجمع الإطلاق بقاعدة فوستوشني الفضائية.

© AFP 2023 / Henry Nicholls

أحد المزارعين يجري مقابلة أثناء مرور الجرارات في وستمنستر، وهي مظاهرة نظمتها منظمة Save British Farming ضد السياسة الغذائية في بريطانيا.

أحد المزارعين يجري مقابلة أثناء مرور الجرارات في وستمنستر، وهي مظاهرة نظمتها منظمة Save British Farming ضد السياسة الغذائية في بريطانيا. - سبوتنيك عربي
14/20
© AFP 2023 / Henry Nicholls

أحد المزارعين يجري مقابلة أثناء مرور الجرارات في وستمنستر، وهي مظاهرة نظمتها منظمة Save British Farming ضد السياسة الغذائية في بريطانيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهرون يحملون لافتة عليها صور الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 في مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانقلاب، في ساحة بلايا دي مايو في بوينس آيرس، الأرجنتين.

متظاهرون يحملون لافتة عليها صور الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 في مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانقلاب، في ساحة بلايا دي مايو في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهرون يحملون لافتة عليها صور الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 في مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين للانقلاب، في ساحة بلايا دي مايو في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

مهندس عسكري من مجموعة "المركز" من قوات المنطقة العسكرية المركزية في أفدييفكا.

مهندس عسكري من مجموعة &quot;المركز&quot; من قوات المنطقة العسكرية المركزية في أفدييفكا. - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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مهندس عسكري من مجموعة "المركز" من قوات المنطقة العسكرية المركزية في أفدييفكا.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

أعضاء فرقة رقص شعبي يستعدون لأداء أمسيات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة بجنوب العراق.

أعضاء فرقة رقص شعبي يستعدون لأداء أمسيات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة بجنوب العراق. - سبوتنيك عربي
17/20
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أعضاء فرقة رقص شعبي يستعدون لأداء أمسيات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة بجنوب العراق.

© AFP 2023 / Philip Fong

نشطاء يرتدون قناعا على شكل قرد من مجموعة حقوق الحيوان، يرتدون زي السجن، يتجمعون خارج السفارة الملكية التايلاندية في طوكيو في 27 مارس 2024، للاحتجاج على ما وصفوه بالحكومة التايلاندية التي تجبر العمال على العمل القسري.

نشطاء يرتدون قناعا على شكل قرد من مجموعة حقوق الحيوان، يرتدون زي السجن، يتجمعون خارج السفارة الملكية التايلاندية في طوكيو في 27 مارس 2024، للاحتجاج على ما وصفوه بالحكومة التايلاندية التي تجبر العمال على العمل القسري. - سبوتنيك عربي
18/20
© AFP 2023 / Philip Fong

نشطاء يرتدون قناعا على شكل قرد من مجموعة حقوق الحيوان، يرتدون زي السجن، يتجمعون خارج السفارة الملكية التايلاندية في طوكيو في 27 مارس 2024، للاحتجاج على ما وصفوه بالحكومة التايلاندية التي تجبر العمال على العمل القسري.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

داليرجون ميرزويف (في الوسط)، محتجز للاشتباه في قيامه بهجوم إرهابي في قاعة مجمع "كروكوس"، في مبنى محكمة باسماني في موسكو.

داليرجون ميرزويف (في الوسط)، محتجز للاشتباه في قيامه بهجوم إرهابي في قاعة مجمع &quot;كروكوس&quot;، في مبنى محكمة باسماني في موسكو. - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Kirill Zykov
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داليرجون ميرزويف (في الوسط)، محتجز للاشتباه في قيامه بهجوم إرهابي في قاعة مجمع "كروكوس"، في مبنى محكمة باسماني في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، حيث وقع إطلاق النار واندلع الحريق.

مبنى قاعة الحفلات الموسيقية &quot;كروكوس سيتي هول&quot;، حيث وقع إطلاق النار واندلع الحريق. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، حيث وقع إطلاق النار واندلع الحريق.

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